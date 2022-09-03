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На Одещині заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни, мешканців закликають зберігати спокій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,розмінування,піротехніки

На Одещині заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни, місцевих закликали не лякатися.

Про це повідомив у телеграмі речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"В одному з районів Одещини відповідними фахівцями заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни. Не лякайтеся", - зазначив він.

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Автор: Наталя Джума
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Насмішили! У нас на Чернігівщині ще з квітня кожен день такі "контрольовані підриви" гримлять! Сапери назбирають мін та снарядів нерозірваних, назвозять у якусь воронку і "гупають" десь в післяобідню пору
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03.09.2022 09:35 Відповісти
 
 