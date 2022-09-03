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Щонайменше 9 воїнів із Закарпаття загинули в боях на півдні України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

василь,бабіч

Дев’ятеро бійців 128 гірсько-штурмової бригади віддали життя за Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Закарпаття - у жалобі. Там прощаються з бійцями 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Відомо про загибель щонайменше дев'ятьох військових.

У Закарпатській військовій адміністрації повідомили, що герої загинули в боях на півдні України.

У Мукачеві прощалися з командиром розвідувальної роти Василем Бабичем, якому було лише 26.

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Щоб віддати шану командиру розвідроти та іншим полеглим героям, по всій області приспустили державні стяги, а в храмах усіх конфесій одночасно відслужили панахиди.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
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03.09.2022 09:54
+18
Вільний Херсон повинен знати імена полеглих напам'ять і шанувати їх завжди!
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03.09.2022 09:48
+16
Я бачила їх сьогодні ховали в Західній Україні. Земля пухом і Царство небесне. Такі молоді померли і все через цього кривавого бабуїна, стара мерзота занапастила стільки людей.
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03.09.2022 09:52
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Вільний Херсон повинен знати імена полеглих напам'ять і шанувати їх завжди!
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03.09.2022 09:48 Відповісти
Я бачила їх сьогодні ховали в Західній Україні. Земля пухом і Царство небесне. Такі молоді померли і все через цього кривавого бабуїна, стара мерзота занапастила стільки людей.
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03.09.2022 09:52 Відповісти
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03.09.2022 09:51 Відповісти
»Щонайменше»- слово якось не зовсім по темі
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03.09.2022 09:52 Відповісти
«...Саранча Зеленського обліпила Україну і догризає останнє. Мародери...»
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03.09.2022 09:52 Відповісти
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03.09.2022 09:54 Відповісти
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03.09.2022 09:57 Відповісти
Скорбота по Героям! Навіки в Пам'яті, навіки з Україною.
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03.09.2022 09:59 Відповісти
Вони воїни! Просто вклоніться і шануйте їх цього достатньо. Зараз вони вибивають фашистів які окопалися , при такому перебігу втрати завжди зростають , кацапи переважають в кількості , українці в розумі тому моліться і поки що це все , що потрібно ..
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03.09.2022 10:02 Відповісти
Тут є неприємні ньюанси.
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03.09.2022 10:02 Відповісти
Нічого дивного. Це притаманно для них бути на стороні гітлера, а тепер путлера.
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03.09.2022 10:11 Відповісти
Австроугорщина батьківщина гітлера.
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03.09.2022 10:47 Відповісти
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03.09.2022 10:48 Відповісти
Вічна пам'ять Єделям!
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03.09.2022 12:19 Відповісти
Загинули при спробі штурму Андрдріївки. Також було втрачено не менше п'яти танків. Чим ця спроба закінчилась, не відомо
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03.09.2022 12:35 Відповісти
 
 