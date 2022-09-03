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Сервісні центри МВС планують відкрити за кордоном

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

монастирський

Сервісні центри МВС з надання послуг громадянам України незабаром можуть відкритися за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. 

"Переселенці з України, які перебувають за кордоном, потребують нашої оперативної підтримки шляхом відкриття мобільних сервісних центрів МВС за межами України", – заявив Монастирський.

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За його словами сервіси мають відкритися у "максимально стислі терміни".

Автор: Анастасія Потіха
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03.09.2022 11:45 Відповісти
грошей хоче, щоб держава дала
а то всі дебиранять, а він не при ділах
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03.09.2022 11:47 Відповісти
Ну от в тебе тимчасове посвідчення водія і воно четез місяц закінчується і треба міняти ..а ти в Швейцаріі з диною в евакуаційному центрі мешкаєшь.. і є авто Твої діі..?Їхати в Украіну ?
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03.09.2022 12:53 Відповісти
Отримати нове міжнародного зразка, доречі без хабарів
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03.09.2022 13:57 Відповісти
та ти шо. йшов 7-й місяць війни. за кордоном перебували мільйони українських громадян. монастирський роздуплився.
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03.09.2022 11:46 Відповісти
І хто ж там буде працювати, родичи і друзі?
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03.09.2022 11:47 Відповісти
Решалам сообщите адреса тех центров, что бы не блукали в поисках наживы.
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03.09.2022 11:59 Відповісти
Знову якогось недоросля із потомствених корупціонерів треба влаштувати за кордоном.
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03.09.2022 12:20 Відповісти
Ой ржу не могу....
А какими именно услугами эти мусорные филиалы будут заниматься ещё не решили? Отберут работу у консульства?
Или это просто причина вывезти родственников призыв возраста и свои крысиные тушки за бугор?
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05.09.2022 06:29 Відповісти
 
 