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Сервісні центри МВС планують відкрити за кордоном
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Сервісні центри МВС з надання послуг громадянам України незабаром можуть відкритися за кордоном.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
"Переселенці з України, які перебувають за кордоном, потребують нашої оперативної підтримки шляхом відкриття мобільних сервісних центрів МВС за межами України", – заявив Монастирський.
За його словами сервіси мають відкритися у "максимально стислі терміни".
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а то всі дебиранять, а він не при ділах
А какими именно услугами эти мусорные филиалы будут заниматься ещё не решили? Отберут работу у консульства?
Или это просто причина вывезти родственников призыв возраста и свои крысиные тушки за бугор?