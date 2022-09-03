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Новини Політика України
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Зрив конкурсу на директора НАБУ: Законопроєкт "слуги" Клочка хочуть винести на наступне засідання ВР, - Юрчишин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

юрчишин

"Слуги народу" збираються винести на наступне засідання Верховної Ради законопроєкт Андрія Клочка, що дозволяє зірвати проведення конкурсу на посаду генерального директора Національного Антикорупційного Бюро.

Про це пише у фейсбуці народний депутат Ярослав Юрчишин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пригадуєте законопроект Слуги народу Клочка необхідний для зриву конкурсу на директора НАБУ? Його планують пхати на наступне засідання. В понеділок планують провести комітет", - написав він.

Юрчишин нагадує, що законопроєкт передбачає запровадження додаткових вимог для участі в конкурсі на директорів та керівників антикорупційних органів. А це створить умови для зриву конкурсу на посаду директора НАБУ.

"Не зміг Татаров блоканути призначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури то вирішив через Клочка тут відігратися", - вважає він.

Також читайте: "Слуги" готують "спецоперацію", щоб завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ, - нардеп Юрчишин

Нардеп також зазначив, що у випадку з цим законопроєктом не чекають висновків ні антикорупційного комітету, ані комітету з питань євроінтеграції.

Зрив конкурсу на директора НАБУ: Законопроєкт слуги Клочка хочуть винести на наступне засідання ВР, - Юрчишин 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Єлдак - то і є влада, і піськограй при ньому
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03.09.2022 12:02
+12
Як же вони вже всіх відверто ЗАІБАЛИ!!!!!! Або влада арештує Єрмака з компанією, або таки прийдеться брати України в дійсно в зовнішнє правління на час війни!!!
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03.09.2022 11:54
+11
********
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03.09.2022 11:59
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цкаво які додаткові умови? типо під одну конкретну особу? так це легко вираховується, під кого ті конкурсні умови..
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03.09.2022 11:53 Відповісти
Як же вони вже всіх відверто ЗАІБАЛИ!!!!!! Або влада арештує Єрмака з компанією, або таки прийдеться брати України в дійсно в зовнішнє правління на час війни!!!
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03.09.2022 11:54 Відповісти
Єлдак - то і є влада, і піськограй при ньому
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03.09.2022 12:02 Відповісти
Слуги вороги.
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03.09.2022 11:57 Відповісти
********
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03.09.2022 11:59 Відповісти
всі герої , здатні на вчинок, на фронті, в тилу не лишилось нікого щоб згуртуватисьт і навести порядок в антиукраїнській раді , на жаль, антиукраїнська банда коломойші , це знaє, тому і краде в УКраїни європейську перспективу, по завданню ************, на яких працюють!(((
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03.09.2022 12:02 Відповісти
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03.09.2022 12:12 Відповісти
та ми всі вийдемо, тільки свисни. так а хто буде лідером? Гудименко поранений, ледве дише, Рух опору капітуляції воює, Азов в полоні. Борислав Береза хіба - його одного мало.
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03.09.2022 12:22 Відповісти
береза це той , хто ховався від ь повістки в церкві чи монастирі? я правильно розумію? до того ж, я і написав, що ті хто здатні на вчинок в армії, а в тилу шлак, залишився, тому маємо те, що маємо!
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03.09.2022 12:27 Відповісти
Шановні форумчани,це тільки мені,чи вже всім надоїли ці ігри в різні конкурси,їх зриви,не явки конкурсантів,наявність кворуму...А толку???Скільки в нас ОРГАНІВ,що борються з корупцією?Я вам скажу ,чисто по спортивному-як версій в боксі.Є х%єва купа чемпіонів світу по різних версіях-які ніколи один з одним не зустрічалися...Но там витрати на цих чемпіонів беруть батьки,тренери,клуби.Ми ж українці повинні оце все контролююче зібрання-годувати за свій рахунок.А там питання про середній прожитковий рівень не стоїть.Так може ,ну їх всіх на %уй? Все рівно толку ніякого...
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03.09.2022 15:33 Відповісти
Як завжди..задумка гарна - виконання фігове..

З початку, всі закони про державні закупівлі вигадали для того, щоб всіляка бидлота й гівнокомпанії не пролазили..конкурсну документацію так прописували..

Але потім купка падлюк розвернули ті закони в іншу стророну й стали прописувати конкурсну/тендерну документацію так, щоб можно було або відразу провести під статтею під одного учасника, або зривати процедуру - типу нічого не підпадає під умови і проводити за процедурою одного учасника у звязку з нагальною необхідністю..і вигравала якасі курва, яка була вигідна

З таким стикалась по тендерах/конкурсам на надання послуг, наврядчи конкурс на посаду сильно відрізняється..тільки, мабудь розмірами відкатів та послуг при владі
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03.09.2022 16:57 Відповісти
Забродський десь воює. А в нього вистачило б мізків і на велику політику.
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03.09.2022 12:28 Відповісти
Генерального!
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03.09.2022 12:03 Відповісти
набу - это мертворожденное дитя. от него не было толку, и не будет
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03.09.2022 12:15 Відповісти
Це значить, що зегниди вже зробили свій вибір між ЄС і диктатурою?
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03.09.2022 12:40 Відповісти
Так !
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03.09.2022 12:45 Відповісти
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03.09.2022 14:43 Відповісти
Вже на часі зміна кольору у ВР.
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03.09.2022 15:57 Відповісти
 
 