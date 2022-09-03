Зрив конкурсу на директора НАБУ: Законопроєкт "слуги" Клочка хочуть винести на наступне засідання ВР, - Юрчишин
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"Слуги народу" збираються винести на наступне засідання Верховної Ради законопроєкт Андрія Клочка, що дозволяє зірвати проведення конкурсу на посаду генерального директора Національного Антикорупційного Бюро.
Про це пише у фейсбуці народний депутат Ярослав Юрчишин, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пригадуєте законопроект Слуги народу Клочка необхідний для зриву конкурсу на директора НАБУ? Його планують пхати на наступне засідання. В понеділок планують провести комітет", - написав він.
Юрчишин нагадує, що законопроєкт передбачає запровадження додаткових вимог для участі в конкурсі на директорів та керівників антикорупційних органів. А це створить умови для зриву конкурсу на посаду директора НАБУ.
"Не зміг Татаров блоканути призначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури то вирішив через Клочка тут відігратися", - вважає він.
Нардеп також зазначив, що у випадку з цим законопроєктом не чекають висновків ні антикорупційного комітету, ані комітету з питань євроінтеграції.
Будь ласка, зачекайте...
З початку, всі закони про державні закупівлі вигадали для того, щоб всіляка бидлота й гівнокомпанії не пролазили..конкурсну документацію так прописували..
Але потім купка падлюк розвернули ті закони в іншу стророну й стали прописувати конкурсну/тендерну документацію так, щоб можно було або відразу провести під статтею під одного учасника, або зривати процедуру - типу нічого не підпадає під умови і проводити за процедурою одного учасника у звязку з нагальною необхідністю..і вигравала якасі курва, яка була вигідна
З таким стикалась по тендерах/конкурсам на надання послуг, наврядчи конкурс на посаду сильно відрізняється..тільки, мабудь розмірами відкатів та послуг при владі