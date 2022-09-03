40% техніки, якою обладнують нові російські підрозділи, небоєздатна, - Скібіцький

Новий армійський корпус у РФ зможуть сформувати лише до кінця листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Військового телебачення України заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, небоєздатна. Зазнаючи військових невдач та катастрофічних втрат особового складу та техніки, Росія намагається створювати нові військові частини та з'єднання. Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та надходять до війська", - зазначив він.

Скібіцький вважає, що новий армійський корпус у Росії зможуть сформувати лише до кінця листопада.

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"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці", - сказав він.