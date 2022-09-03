40% техніки, якою обладнують нові російські підрозділи, небоєздатна, - Скібіцький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Новий армійський корпус у РФ зможуть сформувати лише до кінця листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Військового телебачення України заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, небоєздатна. Зазнаючи військових невдач та катастрофічних втрат особового складу та техніки, Росія намагається створювати нові військові частини та з'єднання. Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та надходять до війська", - зазначив він.
Скібіцький вважає, що новий армійський корпус у Росії зможуть сформувати лише до кінця листопада.
"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!
- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!
Вторая армия пля...🤣🤣🤣
Но есть еще Северная Корея с огромным количеством новой и довольно бережно хранимой техники в стране с теплым климатом. И они могут в обмен на ЯО отдать очень многое из того, что у них есть. Им же это не нужно, США просто разбомбят все танки и всю артиллерию Северной Кореи самолетами, никаких шансов нету победить обычными войсками. А вот продать кацапам они могут, также есть железная дорога прямая до линии фронта, пока есть, ведь можно взорвать 3-4 моста через крупные реки и железки уже не будет, придется только через Китай везти.
Надо оценивать врага по максимуму всегда, а не верить в то, что само по себе все решиться.