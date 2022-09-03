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40% техніки, якою обладнують нові російські підрозділи, небоєздатна, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оос,техніка

Новий армійський корпус у РФ зможуть сформувати лише до кінця листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Військового телебачення України заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, небоєздатна. Зазнаючи військових невдач та катастрофічних втрат особового складу та техніки, Росія намагається створювати нові військові частини та з'єднання. Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та надходять до війська", - зазначив він.

Скібіцький вважає, що новий армійський корпус у Росії зможуть сформувати лише до кінця листопада.

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"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці", - сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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03.09.2022 12:20 Відповісти
Кацапи з України телефонують Путіну:
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!

- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!
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03.09.2022 12:28 Відповісти
за што дєржацца влвдімірвладіміравічь? - за х.й!!
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03.09.2022 12:43 Відповісти
Такая же фигня была и в советской дохлой армии образца 1988 года..прислали новейшие РЛС обнаружения и наведения в количестве 5 комплексов...офицеры нашего батальона изучались с ними полтора года...запустили один...час поработал и сдох...ушел на дембель работая на старых комплексах 60-70 годов

Вторая армия пля...🤣🤣🤣
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03.09.2022 13:51 Відповісти
Хорошая, ожидаемая новость. Да, кацапы действительно вложились так, чтобы закончить войну осенью, выстрелив ровно последнюю ракету. Было ясно, когда пошли стрелять теми видами вооружений, что уже не производится и больше его не будет. И каждый новый залп ракет уже имеет куда больше шансов взорваться при пуске. Аналогично и ПВО, срок службы которого довольно небольшой, дальше нужно разбирать и ремонтировать что механику, что электронику, да и под все стволы уже нужны новые снаряды чуть большего калибра, т.к. слизано все уже.

Но есть еще Северная Корея с огромным количеством новой и довольно бережно хранимой техники в стране с теплым климатом. И они могут в обмен на ЯО отдать очень многое из того, что у них есть. Им же это не нужно, США просто разбомбят все танки и всю артиллерию Северной Кореи самолетами, никаких шансов нету победить обычными войсками. А вот продать кацапам они могут, также есть железная дорога прямая до линии фронта, пока есть, ведь можно взорвать 3-4 моста через крупные реки и железки уже не будет, придется только через Китай везти.

Надо оценивать врага по максимуму всегда, а не верить в то, что само по себе все решиться.
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03.09.2022 14:38 Відповісти
Вони будуть його вводити по мірі комплектування. А це знов на ті самі граблі!
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03.09.2022 16:12 Відповісти
 
 