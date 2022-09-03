40% техники, которой оборудуют новые российские подразделения, небоеспособна, - Скибицкий

Новый армейский корпус в РФ смогут сформировать только к концу ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Военного телевидения Украины заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения, небоеспособна. Потерпев военные неудачи и катастрофические потери личного состава и техники, Россия пытается создавать новые воинские части и соединения. Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте. Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в армию", - отметил он.

Скибицкий считает, что новый армейский корпус в России смогут сформировать только до конца ноября.

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"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца", - сказал он.