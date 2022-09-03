40% техники, которой оборудуют новые российские подразделения, небоеспособна, - Скибицкий
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Новый армейский корпус в РФ смогут сформировать только к концу ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Военного телевидения Украины заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения, небоеспособна. Потерпев военные неудачи и катастрофические потери личного состава и техники, Россия пытается создавать новые воинские части и соединения. Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте. Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в армию", - отметил он.
Скибицкий считает, что новый армейский корпус в России смогут сформировать только до конца ноября.
"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!
- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!
Вторая армия пля...🤣🤣🤣
Но есть еще Северная Корея с огромным количеством новой и довольно бережно хранимой техники в стране с теплым климатом. И они могут в обмен на ЯО отдать очень многое из того, что у них есть. Им же это не нужно, США просто разбомбят все танки и всю артиллерию Северной Кореи самолетами, никаких шансов нету победить обычными войсками. А вот продать кацапам они могут, также есть железная дорога прямая до линии фронта, пока есть, ведь можно взорвать 3-4 моста через крупные реки и железки уже не будет, придется только через Китай везти.
Надо оценивать врага по максимуму всегда, а не верить в то, что само по себе все решиться.