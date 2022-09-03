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40% техники, которой оборудуют новые российские подразделения, небоеспособна, - Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оос,техніка

Новый армейский корпус в РФ смогут сформировать только к концу ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Военного телевидения Украины заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения, небоеспособна. Потерпев военные неудачи и катастрофические потери личного состава и техники, Россия пытается создавать новые воинские части и соединения. Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте. Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в армию", - отметил он.

Скибицкий считает, что новый армейский корпус в России смогут сформировать только до конца ноября.

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"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца", - сказал он.
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03.09.2022 12:20 Ответить
Кацапи з України телефонують Путіну:
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!

- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!
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03.09.2022 12:28 Ответить
за што дєржацца влвдімірвладіміравічь? - за х.й!!
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03.09.2022 12:43 Ответить
Такая же фигня была и в советской дохлой армии образца 1988 года..прислали новейшие РЛС обнаружения и наведения в количестве 5 комплексов...офицеры нашего батальона изучались с ними полтора года...запустили один...час поработал и сдох...ушел на дембель работая на старых комплексах 60-70 годов

Вторая армия пля...🤣🤣🤣
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03.09.2022 13:51 Ответить
Хорошая, ожидаемая новость. Да, кацапы действительно вложились так, чтобы закончить войну осенью, выстрелив ровно последнюю ракету. Было ясно, когда пошли стрелять теми видами вооружений, что уже не производится и больше его не будет. И каждый новый залп ракет уже имеет куда больше шансов взорваться при пуске. Аналогично и ПВО, срок службы которого довольно небольшой, дальше нужно разбирать и ремонтировать что механику, что электронику, да и под все стволы уже нужны новые снаряды чуть большего калибра, т.к. слизано все уже.

Но есть еще Северная Корея с огромным количеством новой и довольно бережно хранимой техники в стране с теплым климатом. И они могут в обмен на ЯО отдать очень многое из того, что у них есть. Им же это не нужно, США просто разбомбят все танки и всю артиллерию Северной Кореи самолетами, никаких шансов нету победить обычными войсками. А вот продать кацапам они могут, также есть железная дорога прямая до линии фронта, пока есть, ведь можно взорвать 3-4 моста через крупные реки и железки уже не будет, придется только через Китай везти.

Надо оценивать врага по максимуму всегда, а не верить в то, что само по себе все решиться.
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03.09.2022 14:38 Ответить
Вони будуть його вводити по мірі комплектування. А це знов на ті самі граблі!
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03.09.2022 16:12 Ответить
 
 