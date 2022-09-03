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Німеччина (4508) імпорт (328) електроенергія (1900) Денис Шмигаль (2690)

Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Події

електроенергія

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії і підтримати країну на тлі проблем з поставками природного газу.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, про це Шмигаль сказав в інтерв’ю dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Україна зараз експортує електроенергію до Молдови, Румунії, Словаччини, Польщі, але також ми готові розширити експорт на Німеччину… У нас вистачає електроенергії для власних потреб завдяки атомним електростанціям", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що це буде одним з питань обговорень під час його візиту до Берліна та Брюсселю, та що Україна зацікавлена збільшувати експорт електроенергії до Євросоюзу.

"Це було би дуже добре для обох сторін. ЄС отримав би більше електроенергії, а ми - валютні надходження, чого ми зараз дуже потребуємо", - сказав він.

Шмигаль перебуває у Берліні в суботу-неділю, 4 серпня планується його зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Також читайте: Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та замінити "брудні" російські енергоресурси, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
ах ти ж зелена шваль!
ти під час війни можеш експортувати електрику?
а якого ж хера ти закуповував її у картопляника у мирний час?
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03.09.2022 13:05
+6
Виявляється, що у нас надлишки електроенергії?!! Так навіщо ж зевлада перед війною її купувала в Білорусі?!
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03.09.2022 13:13
+4
І не тільки у картопляника, а і спонсорувала ху@ла.

1 ЛЮТОГО 2021 року

"Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E."

https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/1/670565/
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03.09.2022 13:38
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ах ти ж зелена шваль!
ти під час війни можеш експортувати електрику?
а якого ж хера ти закуповував її у картопляника у мирний час?
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03.09.2022 13:05 Відповісти
Лічніє договоронності.
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03.09.2022 13:09 Відповісти
І не тільки у картопляника, а і спонсорувала ху@ла.

1 ЛЮТОГО 2021 року

"Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E."

https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/1/670565/
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03.09.2022 13:38 Відповісти
Торгівля на крові імені найвеличнішого зеленського.

"Вперше постачання електроенегії припинилося в 2015 році, згодом було відновлено з жовтня 2019-го."
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03.09.2022 13:45 Відповісти
Шмигаль, постачай так само як вони нам зброю. По 1-му танку в місяць. Щоб не померли від холоду.
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03.09.2022 13:06 Відповісти
А нам - повысят стоимость киловатта?
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03.09.2022 13:08 Відповісти
Виявляється, що у нас надлишки електроенергії?!! Так навіщо ж зевлада перед війною її купувала в Білорусі?!
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03.09.2022 13:13 Відповісти
Об'єктивно купа підприємств, які є основними споживачами електроенергії не працюють, тож може таке бути.
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03.09.2022 16:44 Відповісти
Ахметовская шавка, в интересах хозяина расширяет бизнес...
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03.09.2022 13:16 Відповісти
"Шмигаль заявив, що Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії Джерело: https://censor.net/ua/n3364873"

" але також ми готові розширити експорт на Німеччину… Джерело: https://censor.net/ua/n3364873"

Шмигало, ти імпортуєш, чи експортуєш.
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03.09.2022 13:26 Відповісти
С Запорожской АЭС?
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03.09.2022 13:28 Відповісти
Ні , з урядового кварталу!
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03.09.2022 13:31 Відповісти
..нормально.. у нас значно впало енергоспоживання, якщо хто не в курсі.. та й підчепити на енергогачок велику рибу з ікрою буде не зайвим.. тут взаємна зацікавленість, якщо вона таки є
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03.09.2022 13:41 Відповісти
Звісно вигідно, не не Україні, а хтілось би порадити газку соснути
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03.09.2022 14:18 Відповісти
А для чого тоді нас готовлять до вірних відключень....хлопці ви там якось опріділіться чи хрестик зняти, чи труси одіти....
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03.09.2022 14:22 Відповісти
Баламути! Навіщо купували електроенергію у Білорусі? Щоб ЄС досадити? Ось так їх кидає зі сторони в бік, бо ніяких внутрішніх переконань і повна продажність. А для країни скінчиться дуже погано. Соромно буде, коли Зеля збере всю зброю НАТО і поїде здавати в Москву щобі отримати від Путлера ярлик на князювання.
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03.09.2022 14:27 Відповісти
Коли купували працювала промисловість. Зараз ні. Раджу подивитися загальну структуру електроспоживання країни, щоб було розуміння пропорцій.
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03.09.2022 16:46 Відповісти
Так, так. Зараз і без ЗАЄС достаньо енергії для постачання в Німеччину!
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03.09.2022 18:36 Відповісти
 
 