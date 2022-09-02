Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та замінити "брудні" російські енергоресурси, - Зеленський

Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті".

"Україна готова нарощувати експорт електрики до ЄС. Для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулася до безпечного режиму роботи та залишалася підключеною до української енергомережі. Російська присутність на ЗАЕС значно послаблює нашу можливість допомогти Європі в енергосфері", - наголосив глава держави.

Президент наголосив, що за рахунок експорту української електрики можна стабілізувати енергоспоживання країн Євросоюзу. Як наслідок, це знизить енергетичний тиск РФ на всю Європу, зокрема на Італію.

"Навіть зараз, за всіх складнощів, ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає, як мінімум, 8% споживання всієї Італії", - зазначив він.

Водночас, за словами Зеленського, Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські "брудні" енергоресурси.

"Брудні в різних сенсах цього слова: і в екологічному, і моральному. Наша країна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. Це потенціал у десятки, а, можливо, у сотні зелених гігават електричних потужностей та мільйони тонн зеленого водню", - пояснив президент.

Він також зазначив, що для транспортування електрики та водню до ЄС в Україні вже є вся необхідна інфраструктура.

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