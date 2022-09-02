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Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та замінити "брудні" російські енергоресурси, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

електроенергія

Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті".

"Україна готова нарощувати експорт електрики до ЄС. Для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулася до безпечного режиму роботи та залишалася підключеною до української енергомережі. Російська присутність на ЗАЕС значно послаблює нашу можливість допомогти Європі в енергосфері", - наголосив глава держави.

Президент наголосив, що за рахунок експорту української електрики можна стабілізувати енергоспоживання країн Євросоюзу. Як наслідок, це знизить енергетичний тиск РФ на всю Європу, зокрема на Італію.

"Навіть зараз, за всіх складнощів, ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає, як мінімум, 8% споживання всієї Італії", - зазначив він.

Водночас, за словами Зеленського, Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські "брудні" енергоресурси.

"Брудні в різних сенсах цього слова: і в екологічному, і моральному. Наша країна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. Це потенціал у десятки, а, можливо, у сотні зелених гігават електричних потужностей та мільйони тонн зеленого водню", - пояснив президент.

Він також зазначив, що для транспортування електрики та водню до ЄС в Україні вже є вся необхідна інфраструктура.

Читайте: "Укренерго" має достатньо коштів для погашення боргів за "зелену" енергію, - депутати

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Мільярд дерев
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02.09.2022 13:11
+11
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02.09.2022 13:14
+9
для початку якщо не зупинити путіна, то Україна може зникнути як держава
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02.09.2022 13:08
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02.09.2022 13:05 Відповісти
для початку якщо не зупинити путіна, то Україна може зникнути як держава
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02.09.2022 13:08 Відповісти
Согласен.наркоман гонит! реально сейчас Украина поле боя.
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02.09.2022 14:07 Відповісти
ЗЕ уже намлился опять дорог строить.У Бени упали дохоы.
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02.09.2022 14:24 Відповісти
Остапа понесло. Про війну думай!
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02.09.2022 13:08 Відповісти
Це стало можливим після одключення Запоржської атомної станції.
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02.09.2022 13:08 Відповісти
от я і думаю чого ти запоріжську аєс оркам віддав-готуєш страну до зеленої енергетики?
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02.09.2022 13:09 Відповісти
Солодкі приємні мрії. А поки у Києві смог, і Київ (колись "найзеленіша" столиця Європи) став третім у світі містом за забрудненістю.
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02.09.2022 13:10 Відповісти
Мільярд дерев
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02.09.2022 13:11 Відповісти
Навряд чи говорільню Зеленського серйозно сприймають на заході.
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02.09.2022 13:12 Відповісти
Может все таки из контекста вырвано. По идее он должен был говорить о необходимости помочь Украине выстоять в войне и восстановить экономику, ибо это будет выгодно и Европе и всему миру. И далее идёт перечисление этих выгод, среди которых и зелёная энергия. Ну я надеюсь, что так было в его выступлении
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02.09.2022 13:21 Відповісти
Якщо виступ йому писав нормальний чел, а він не від себе ляпнув.
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02.09.2022 13:32 Відповісти
Марні надії.
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02.09.2022 13:48 Відповісти
Тьфу на тебе.
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02.09.2022 13:12 Відповісти
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02.09.2022 13:14 Відповісти
Блін! Дайте йому "сєльодки з молоком"! Або хоча б "скумбрію по 8"!
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02.09.2022 13:26 Відповісти
Украина - актриса немецких фильмов, диджетализация, главное перестать стрелять, мир в глазах путина, россия и Украина - действительно братские народы, я не лох, миллиард деревьев, шашлычки, зеленый энергохаб... Цитаты величайшего из Д О Л Б О Е Б О В.
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02.09.2022 13:30 Відповісти
Ну, якщо без сарказма, то навряд чи хтось захоче у енергетичній сфері покладатись на державу, яка межує з північним недекватом.
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02.09.2022 13:45 Відповісти
Да и сам ЗЕ несёт неадекватные мысли.
Опять обнюхался наверное
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02.09.2022 14:21 Відповісти
кожний день люди воюють, вмирають ,калічатся ...а він хоче енергією барижити... запускай впк , починай хоч шось робити щоб зупинити цю війну ..пів року війни економіка на нулі, валюти відходить. безробіття зростає..
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02.09.2022 13:46 Відповісти
Одно слово Зеленая Энергетика.
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02.09.2022 13:51 Відповісти
гундосік відосік хай спочатку забезпечить теплом та світлом свій зелений хаб який за нього голосував...
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02.09.2022 13:54 Відповісти
Как там на границе зелёного хаба и террористического хаба ?
Она уже проведена ?
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02.09.2022 13:59 Відповісти
Стратег,а шашлыки когда?
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02.09.2022 14:00 Відповісти
Блд.................. Остап Бендер в Васюках меньше 3,14здел, чем это чмоконченое...
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02.09.2022 14:01 Відповісти
кому он это говорит? Грибы мало кто собирает из-за радиации после чернобыля. Процентов 90 будет за закрытие станции. в Германии осталось три блока, которые хотят закрыть 1 января.
Если бы зеля не морозил в Мюнхене по поводу ядерного оружия, отношения было бы совсем другое с первых дней. Кто ему тексты пишет
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02.09.2022 14:11 Відповісти
кокаинум !!!
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02.09.2022 14:50 Відповісти
Вова ти вже всіх заманав, звільни місце Пороху чи Залужному -

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02.09.2022 15:27 Відповісти
 
 