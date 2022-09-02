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Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и заменить "грязные" российские энергоресурсы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

електроенергія

Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электрики в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти".

"Украина готова наращивать экспорт электрики в ЕС. Для этого важно, чтобы ЗАЭС вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети. Российское присутствие на ЗАЭС значительно ослабляет нашу возможность помочь Европе в энергосфере", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что за счет экспорта украинской электрики можно стабилизировать энергопотребление стран Европейского Союза. Как следствие, это снизит энергетическое давление РФ на всю Европу, в том числе на Италию.

"Даже сейчас, при всех сложностях, мы можем экспортировать такой объем электрики, который соответствует, как минимум, 8% потребления всей Италии", - отметил он.

Более того, по словам Зеленского, Украина может стать зеленым энергохабом для Европы, который заменит российские "грязные" энергоресурсы.

"Грязные в разных смыслах этого слова: и в экологическом, и в моральном. У нашей страны огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода. Это потенциал в десятки, а, возможно, в сотни зеленых гигаватт электрических мощностей и миллионы тонн зеленого водорода", - сказал президент.

Он также отметил, что для транспортировки электрики и водорода в ЕС в Украине уже присутствует вся необходимая инфраструктура.

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Топ комментарии
+11
Мільярд дерев
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02.09.2022 13:11
+11
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02.09.2022 13:14
+9
для початку якщо не зупинити путіна, то Україна може зникнути як держава
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02.09.2022 13:08
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02.09.2022 13:05 Ответить
для початку якщо не зупинити путіна, то Україна може зникнути як держава
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02.09.2022 13:08 Ответить
Согласен.наркоман гонит! реально сейчас Украина поле боя.
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02.09.2022 14:07 Ответить
ЗЕ уже намлился опять дорог строить.У Бени упали дохоы.
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02.09.2022 14:24 Ответить
Остапа понесло. Про війну думай!
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02.09.2022 13:08 Ответить
Це стало можливим після одключення Запоржської атомної станції.
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02.09.2022 13:08 Ответить
от я і думаю чого ти запоріжську аєс оркам віддав-готуєш страну до зеленої енергетики?
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02.09.2022 13:09 Ответить
Солодкі приємні мрії. А поки у Києві смог, і Київ (колись "найзеленіша" столиця Європи) став третім у світі містом за забрудненістю.
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02.09.2022 13:10 Ответить
Мільярд дерев
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02.09.2022 13:11 Ответить
Навряд чи говорільню Зеленського серйозно сприймають на заході.
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02.09.2022 13:12 Ответить
Может все таки из контекста вырвано. По идее он должен был говорить о необходимости помочь Украине выстоять в войне и восстановить экономику, ибо это будет выгодно и Европе и всему миру. И далее идёт перечисление этих выгод, среди которых и зелёная энергия. Ну я надеюсь, что так было в его выступлении
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02.09.2022 13:21 Ответить
Якщо виступ йому писав нормальний чел, а він не від себе ляпнув.
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02.09.2022 13:32 Ответить
Марні надії.
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02.09.2022 13:48 Ответить
Тьфу на тебе.
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02.09.2022 13:12 Ответить
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02.09.2022 13:14 Ответить
Блін! Дайте йому "сєльодки з молоком"! Або хоча б "скумбрію по 8"!
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02.09.2022 13:26 Ответить
Украина - актриса немецких фильмов, диджетализация, главное перестать стрелять, мир в глазах путина, россия и Украина - действительно братские народы, я не лох, миллиард деревьев, шашлычки, зеленый энергохаб... Цитаты величайшего из Д О Л Б О Е Б О В.
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02.09.2022 13:30 Ответить
Ну, якщо без сарказма, то навряд чи хтось захоче у енергетичній сфері покладатись на державу, яка межує з північним недекватом.
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02.09.2022 13:45 Ответить
Да и сам ЗЕ несёт неадекватные мысли.
Опять обнюхался наверное
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02.09.2022 14:21 Ответить
кожний день люди воюють, вмирають ,калічатся ...а він хоче енергією барижити... запускай впк , починай хоч шось робити щоб зупинити цю війну ..пів року війни економіка на нулі, валюти відходить. безробіття зростає..
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02.09.2022 13:46 Ответить
Одно слово Зеленая Энергетика.
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02.09.2022 13:51 Ответить
гундосік відосік хай спочатку забезпечить теплом та світлом свій зелений хаб який за нього голосував...
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02.09.2022 13:54 Ответить
Как там на границе зелёного хаба и террористического хаба ?
Она уже проведена ?
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02.09.2022 13:59 Ответить
Стратег,а шашлыки когда?
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02.09.2022 14:00 Ответить
Блд.................. Остап Бендер в Васюках меньше 3,14здел, чем это чмоконченое...
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02.09.2022 14:01 Ответить
кому он это говорит? Грибы мало кто собирает из-за радиации после чернобыля. Процентов 90 будет за закрытие станции. в Германии осталось три блока, которые хотят закрыть 1 января.
Если бы зеля не морозил в Мюнхене по поводу ядерного оружия, отношения было бы совсем другое с первых дней. Кто ему тексты пишет
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02.09.2022 14:11 Ответить
кокаинум !!!
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02.09.2022 14:50 Ответить
Вова ти вже всіх заманав, звільни місце Пороху чи Залужному -

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02.09.2022 15:27 Ответить
 
 