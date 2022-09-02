Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и заменить "грязные" российские энергоресурсы, - Зеленский

Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электрики в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти".

"Украина готова наращивать экспорт электрики в ЕС. Для этого важно, чтобы ЗАЭС вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети. Российское присутствие на ЗАЭС значительно ослабляет нашу возможность помочь Европе в энергосфере", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что за счет экспорта украинской электрики можно стабилизировать энергопотребление стран Европейского Союза. Как следствие, это снизит энергетическое давление РФ на всю Европу, в том числе на Италию.

"Даже сейчас, при всех сложностях, мы можем экспортировать такой объем электрики, который соответствует, как минимум, 8% потребления всей Италии", - отметил он.

Более того, по словам Зеленского, Украина может стать зеленым энергохабом для Европы, который заменит российские "грязные" энергоресурсы.

"Грязные в разных смыслах этого слова: и в экологическом, и в моральном. У нашей страны огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода. Это потенциал в десятки, а, возможно, в сотни зеленых гигаватт электрических мощностей и миллионы тонн зеленого водорода", - сказал президент.

Он также отметил, что для транспортировки электрики и водорода в ЕС в Украине уже присутствует вся необходимая инфраструктура.

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