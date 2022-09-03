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"Укрзалізниця" запускає програму евакуації громадян України, які проживають у Криму, - Камишін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
АТ "Укрзалізниця" пропонує мешканцям тимчасово окупованого Криму скористатися евакуаційними рейсами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
"Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, "підйомні" від Укрпошти, та турбота наших залізничників", - йдеться у повідомленні.
В "Укрзалізниці" зазначають, що посадка громадян України з АР Крим на поїзди можлива:
- Із Запоріжжя:
до Києва о 18:58
до Львова о 10:15, 15:30, 19:08,
до Івано-Франківська о 21:34
до Ужгорода о 15:03
- Із Кривого Рога:
до Києва о 20:25
до Львова о 15:35*
- З Одеси:
до Києва о 21:01
до Рахова о 14:54
до Ужгорода о 15:54
до Львова о 20:45
Топ коментарі
+12 tax12 t
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+11 Чайка Київ
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+11 Яна Чорновола
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А як по-іншому? Це ж геніальна ідея в ОП пороблена!
і велике питання що робить громадянин України в криму в 2022 році.
Історія 1. Молодий і здоровий хлоп має дружину, дитину і смертельно хвору мати. Готувався переїхати. За всі ці 8 років збирав на житло на неокупованій території. Купив житло. Дочекався здачі. Почав робити ремонт. Мав доробити і переїхати на весну 2022 року. Після початку великої війни шукав спосіб виїзду. Зможе виїхати лише зараз. Заради виїзду змушений залишити мати на окупованій території.
Історія 2. Сім'я з трьох інвалідів живе на допомогу від окупанта. Допомога від України менша і її не вистачатиме навіть на проживання. Не мають грошей на переїзд. Для того щоб зібрати гроші і переїхати на неокуповану територію і купити хоч якесь житло змушені поступово продавати все наявне в них майно за законодавством окупанта, що є нешвидким процесом бо в дірі в якій вони живуть покупців немає
А відносно "одної задниці на двох кріслах"- Ви занадто вірите пропаганді. Оскільки на даний момент у Криму живуть надто багато проукраїнських громадян. Знаю, оскільки і сам раніше жив у Криму, спілкуюся з кримчанами.
Відносно кримчан- там теж багато проукраїнських, я написав про це вище, я і сам жив раніше в Криму.