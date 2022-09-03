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"Укрзалізниця" запускає програму евакуації громадян України, які проживають у Криму, - Камишін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,укрзалізниця,потяг

АТ "Укрзалізниця" пропонує мешканцям тимчасово окупованого Криму скористатися евакуаційними рейсами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

"Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, "підйомні" від Укрпошти, та турбота наших залізничників", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після вибухів у Криму російські окупанти встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст: перевіряють тих, хто виїжджає

В "Укрзалізниці" зазначають, що посадка громадян України з АР Крим на поїзди можлива:

  • Із Запоріжжя:
    до Києва о 18:58
    до Львова о 10:15, 15:30, 19:08,
    до Івано-Франківська о 21:34
    до Ужгорода о 15:03
  • Із Кривого Рога:
    до Києва о 20:25
    до Львова о 15:35*
  • З Одеси:
    до Києва о 21:01
    до Рахова о 14:54
    до Ужгорода о 15:54
    до Львова о 20:45
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Топ коментарі
+12
а лінію фронту на чому перетинатимуть? на дирижаблях?

і велике питання що робить громадянин України в криму в 2022 році.
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03.09.2022 13:44
+11
Що?
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03.09.2022 13:41
+11
Нічого дивного, нові шатли від верещук
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03.09.2022 13:50
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Що?
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03.09.2022 13:41 Відповісти
Зеля буде годувати ватників за наші кошти
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03.09.2022 13:43 Відповісти
Далеко не всі кримчани є ватниками. Відкиньте пропаганду проти Криму і думайте головою. Кажу, оскільки маю багато знайомих в Криму (раніше я там жив).
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03.09.2022 14:16 Відповісти
Піар наше все!
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03.09.2022 18:38 Відповісти
Такі професія така!)
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03.09.2022 19:19 Відповісти
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03.09.2022 13:43 Відповісти
якщо вони "проживають" в окупованому Криму, то як дістануться до Одеси, Запоріжжя, Кривого Рогу?... якщо вони вже там, то чим відрізняються від таких само охочих евакуюватися з інших міст?...
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03.09.2022 13:44 Відповісти
Цілком дістануться. Через росію в ЄС. А далі через Львів, Рахів, Ужгород або Івано-Франківськ
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03.09.2022 16:32 Відповісти
Власне, укрзалізниця спрямувала поїзди в напрямку виїзду кримських переселенців в росію
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03.09.2022 16:34 Відповісти
Звісно, як звичайно - до вокзалу на таксі!

А як по-іншому? Це ж геніальна ідея в ОП пороблена!
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03.09.2022 19:23 Відповісти
а лінію фронту на чому перетинатимуть? на дирижаблях?

і велике питання що робить громадянин України в криму в 2022 році.
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03.09.2022 13:44 Відповісти
Всі проукраїнські зобов'язані були виїхати з Криму, тому, що ви так вирішили? А про те, що не у всіх була і є можливість через різні обставини виїхати- ви не подумали?
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03.09.2022 14:14 Відповісти
А зараз в них така можливість відкрилась
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03.09.2022 17:22 Відповісти
Якщо говорити об'єктивно, то можливість - штука індивідуальна.

Історія 1. Молодий і здоровий хлоп має дружину, дитину і смертельно хвору мати. Готувався переїхати. За всі ці 8 років збирав на житло на неокупованій території. Купив житло. Дочекався здачі. Почав робити ремонт. Мав доробити і переїхати на весну 2022 року. Після початку великої війни шукав спосіб виїзду. Зможе виїхати лише зараз. Заради виїзду змушений залишити мати на окупованій території.

Історія 2. Сім'я з трьох інвалідів живе на допомогу від окупанта. Допомога від України менша і її не вистачатиме навіть на проживання. Не мають грошей на переїзд. Для того щоб зібрати гроші і переїхати на неокуповану територію і купити хоч якесь житло змушені поступово продавати все наявне в них майно за законодавством окупанта, що є нешвидким процесом бо в дірі в якій вони живуть покупців немає
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03.09.2022 19:21 Відповісти
Обидві історіїї реальні. В обидвох історіях люди переїзжають тут і зараз чіпляючись за тих знайомих хто переїхав трохи раніше.
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03.09.2022 19:23 Відповісти
Треба бути багатим і великим виродком щоб не розуміти індивідуальність життєвих ситуацій
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03.09.2022 19:25 Відповісти
Йому немає чім думати, а то не ляпнув би таке дурне.
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03.09.2022 19:25 Відповісти
Сьездят на шару в Киев на экскурсию, оформят и получат все выплаты, и назад в родную говень обсирать биндэровцев.
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03.09.2022 13:46 Відповісти
Из личного опыта вывод?
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03.09.2022 19:26 Відповісти
Семён Семёныч! Ну что вы!
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03.09.2022 20:58 Відповісти
Виїзд з Криму зараз є білетом в одну сторону. І виїзжають лише ті хто не бажають повертатися
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03.09.2022 19:26 Відповісти
Вар'яти
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03.09.2022 13:47 Відповісти
Нічого дивного, нові шатли від верещук
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03.09.2022 13:50 Відповісти
"Украинцам" в Крыму поступило новое предложение посидеть одной задницей на двух стульях, позаботьтесь об украинцах в Украине!
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03.09.2022 13:55 Відповісти
Питання в тому, що кримчанам вкрай складно добратися в ці міста для евакуації.
А відносно "одної задниці на двох кріслах"- Ви занадто вірите пропаганді. Оскільки на даний момент у Криму живуть надто багато проукраїнських громадян. Знаю, оскільки і сам раніше жив у Криму, спілкуюся з кримчанами.
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03.09.2022 14:21 Відповісти
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03.09.2022 14:02 Відповісти
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03.09.2022 14:09 Відповісти
Це ****** на шедевр верещучки! Гіпотетично: приходить чувак на Запор І під поїзд, показує ткаченківський тризуб, вимовляє «паляниця», каже : «*** буду зуб даю я з Криму від аксьонова втікаю, паспорт забрали кацапи, ледве відкупився», сідає в потяг і до Києва, чи Львова в розвідку? Ви серйозно??? Ви уявляєте скільки зараз корректувальників вам туди закинуть??? Навіть не чоловіків, в більшості це будуть баби з дітьми і студенти. Адже незавербованим потрапити з Джанкоя до Одеси реальніше по дну моря… Просто цікаво яку статистику по цьому проекту подадуть за тиждень))
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03.09.2022 14:10 Відповісти
Верещутцi клiмакс зовсiм мiски проiв...
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03.09.2022 16:40 Відповісти
А хіба триває клімакс все життя?
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03.09.2022 17:19 Відповісти
це вже якась дурня пішла..
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03.09.2022 14:12 Відповісти
и кто же их из Крыма выпустит?
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03.09.2022 14:17 Відповісти
свинопес ймовірно
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03.09.2022 14:19 Відповісти
та нє. то дурня. най до растова евакуюються чи в іншу срань-рйазань чи в аss-трахань. а нам тут крисчан нетреба. і так даунбасня в 14 року порозповзалася по країна та кацапів чекають
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03.09.2022 14:22 Відповісти
Складно коментувати такі обмежені погляди, які Ви висловлюєте. Мій один друг живе всі роки у так званій "ДНР", так він по факту патріот України можливо навіть більший за Вас. Також мої друзі, сімейна пара, виїхали з Донецька у Київ- не чекають ніяку Росію, а є патріотами України. Розумію, що українська пропаганда деколи говорить клеймити і проукраїнських людей з окупованих територій, що там всі зрадники, але Ви ж здатні аналізувати?
Відносно кримчан- там теж багато проукраїнських, я написав про це вище, я і сам жив раніше в Криму.
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03.09.2022 14:33 Відповісти
Ви абсолютно праві! ПсевдоУкрПропаганда спеціально робить з усіх людей в певних регіонах ватників, бо як інакше пояснити навмисну здачу Херсонщини, мантри про несилову деокупацію Криму і 8років їбатні на Донбасі! Комусь тут дуже вигідно НЕ повертати ті регіони України!!!! Але скажіть нам будь ласка, як зараз можна дістатися з Криму в Одесу і Кривий Ріг? Ну до Запоріжжя через багатостраждальну Василівку я ще якось уявляю....
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03.09.2022 15:11 Відповісти
"На маленьком плАтуууу..."
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03.09.2022 16:47 Відповісти
А чим ваш нiв"iбенний "патрiот"з "ди-ни-ри" там займаЭться? Кому податки , комуналку сплачуЭ?
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03.09.2022 16:45 Відповісти
Тим же ж, що й бізнес Зелнеського, бізнез Єрмака, і папа Єрмака.
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16.09.2022 14:39 Відповісти
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03.09.2022 14:23 Відповісти
Це якась замануха.
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03.09.2022 14:25 Відповісти
А чому ж для херсонців ні єдиного разу не було ні спроб ні пропозицій!Там могли евакуюватись тільки при наявності авто,та і то далеко не всі!Евакуйовані йшли на великий ризик і на жаль,не всі вижили!Ніяких переговорів,коридорів ,домовленностей від влади не було,так само як і гум.допомоги,ні продуктів,ні ліків!!!!Кримчани для них дорожчі?
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03.09.2022 14:27 Відповісти
Так обiцяти- не женитись...Всi розумiють,що вся ця акцiя виключно для роспилу бабла..
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03.09.2022 16:50 Відповісти
Потом расскажет сколько потратили денег на эвакуацию жителей Крыма из Заорожья...
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03.09.2022 14:30 Відповісти
Однім словом - МАРАЗМ
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03.09.2022 14:42 Відповісти
Ну як же не евакуювати ! Там в Криму хатинка самого Зеленського ?
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03.09.2022 14:49 Відповісти
 
 