В уряді розраховують до зими евакуювати близько 500 тисяч людей

В уряді очікують, що внаслідок обов’язкової евакуації близько півмільйона людей переїдуть туди, де можна в теплі перезимувати.

Про це в етері Суспільного заявив заступник міністра з реінтеграції ТОТ, уповноважений з питань ВПО Павло Козирєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, держава супроводжує процес централізованої та впорядкованої евакуації, яка відбувається поїздами, хоча частина людей виїжджають самотужки і немає можливості всіх відстежити.

"Під цей процес виписана спеціальна Постанова Уряду №220, яка дозволяє мати окрему виплату тим людям, які евакуюються цим потягом. Вони сідають в точці евакуації. Поки їдуть, працівники "Укрзалізниці" збирають їхні дані. І на вокзалі їх вже зустрічають працівники "Укрпошти", які видають разову виплату на підтримку евакуйованих", - сказав Козирєв.

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За словами уповноваженого, дорослі отримують виплату у розмірі 2 тис. грн, діти або люди з інвалідністю - 3 тис. грн.

"Це пакет держпідтримки для тих, хто організовано евакуйовується. Ми працюємо з міжнародними фондами, які фінансують прямі виплати людям, додаткові до державних. Щоб вони сфокусували свою увагу саме на тих людях, як змушені зараз переїжджати - і не тільки з територій, де є загроза зимою, а й з ТОТ", - зазначив Козирєв.