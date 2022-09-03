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З 24 лютого до Польщі виїхали 6 мільйонів українців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

польща

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого, кордон у напрямку Польщі перетнули 6 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в суботу інформує у Твітері Прикордонна служба Польщі.

"З 24 лютого польські прикордонники пропустили на пунктах пропуску з України в напрямку Польщі 6 млн осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зворотному напрямку, з Польщі в Україну, кордон за цей час перетнули понад 4,2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 100 тис. людей щодня перетинають західний кордон України, більшість прямує на в"їзд, - Держприкордонслужба

За минулу добу, 2 вересня, більше осіб перетнуло спільний кордон у напрямку України: 22,2 тис. осіб в’їхали до Польщі, 25,7 тис. - до України.
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Наслідки "нє нагнєтать, нє сєять паніку"!
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03.09.2022 15:37 Відповісти
Клікбейтний заголовок, я аж шуганувся. А насправді не виїхали, а перетнули кордон. Деякі волонтери могли уже 20 разів перетинати, і кожен раз включається у статистику
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03.09.2022 16:24 Відповісти
Wolontariuszy nie ma tak dużo. Oczywiście, że w Polsce nie ma Was 6 milionów. Na pewno jest koło miliona , drugie tyle pojechało w Europe lub wróciło. Szacuje się, że około 500 tys. Waszych dzieci podejmie naukę w Polsce. Tych które są w wieku szkolnym zarejestrowano ok 600 tys.
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03.09.2022 16:35 Відповісти
Waszych jest dużo, ale nie ma problemu. Macie pełne poparcie Polaków. Zwyciężycie! Chwała Ukrainie
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03.09.2022 16:30 Відповісти
Які дібили це писав, редагувал і випускав????

1. Проста арифметика, 6 млн. тих хто перетнув кордон у Польшу - 4,2 млн. тих хто повернувся вже 1,8 млн.

2. Дехто з тих хто виїзджає через Польщу їдуть далі, або повертаються іншим шляхом.

3. дехто з тих хто там залишився вже декілька разів з'їздили туди і обратно. Тож це не 6 млн. Українців виїхало до Польші. А Українді 6 млн. разів виїхали до Польщі

4. Нижче мені видало посілання на статтю що у польщі зареєстровано 1,5 українських переміщених осіб. що корегується із 1.8 млн. Тобто інші тисяч 300 поїхали далі у європу...

#ЙДУНАВИ
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03.09.2022 17:18 Відповісти
Откройте границу! Хватит нарушать наши конституционные права!
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03.09.2022 17:44 Відповісти
Захист держави - є твоє конституційне право! Так захищай своє право!
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03.09.2022 18:10 Відповісти
Не право, а обов'язок 😉.
Хоча зазвичай більшість волає про свої права, забуваючи при цьому про обов'язки.
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03.09.2022 21:10 Відповісти
ну, кстати, военное положение вполне допускает нарушение конституционные прав, в том числе, во имя сохранения безопасности и целостности страны
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04.09.2022 22:58 Відповісти
Чекаємо коменти тих довпойопів, які нам вже 100500 раз розповідали, що 6 млн українців вже ніколи не повернуться в Україну. Як показала практика, ці довпойопські висери, так і залишилися довпойопськими висерами.
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03.09.2022 18:17 Відповісти
не совсем корректная цифры. Ведь тут учтены и массовые волонтерские вояжи, а не только миграция переселенцев
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04.09.2022 22:56 Відповісти
 
 