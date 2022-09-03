З 24 лютого до Польщі виїхали 6 мільйонів українців
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого, кордон у напрямку Польщі перетнули 6 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в суботу інформує у Твітері Прикордонна служба Польщі.
"З 24 лютого польські прикордонники пропустили на пунктах пропуску з України в напрямку Польщі 6 млн осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зворотному напрямку, з Польщі в Україну, кордон за цей час перетнули понад 4,2 млн осіб.
За минулу добу, 2 вересня, більше осіб перетнуло спільний кордон у напрямку України: 22,2 тис. осіб в’їхали до Польщі, 25,7 тис. - до України.
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Будь ласка, зачекайте...
1. Проста арифметика, 6 млн. тих хто перетнув кордон у Польшу - 4,2 млн. тих хто повернувся вже 1,8 млн.
2. Дехто з тих хто виїзджає через Польщу їдуть далі, або повертаються іншим шляхом.
3. дехто з тих хто там залишився вже декілька разів з'їздили туди і обратно. Тож це не 6 млн. Українців виїхало до Польші. А Українді 6 млн. разів виїхали до Польщі
4. Нижче мені видало посілання на статтю що у польщі зареєстровано 1,5 українських переміщених осіб. що корегується із 1.8 млн. Тобто інші тисяч 300 поїхали далі у європу...
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