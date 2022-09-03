Російські війська обстріляли склади агрофірми в Золочівській громаді Харківщини

Російські військові 3 вересня завдали ударів по населених пунктах Золочівської громади Харківської області. Загиблих або поранених немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

За його даними, близько 10:00 окупанти обстріляли село Одноробівка. Від обстрілу пошкоджені адміністративна будівля та склади агрофірми "Альфа".

О 12:30 російські війська з артилерії обстріляли Золочів. Пошкоджено чотири будинки та енергомережі.

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