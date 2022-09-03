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Російські війська обстріляли склади агрофірми в Золочівській громаді Харківщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Російські військові 3 вересня завдали ударів по населених пунктах Золочівської громади Харківської області. Загиблих або поранених немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

За його даними, близько 10:00 окупанти обстріляли село Одноробівка. Від обстрілу пошкоджені адміністративна будівля та склади агрофірми "Альфа".

О 12:30 російські війська з артилерії обстріляли Золочів. Пошкоджено чотири будинки та енергомережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: внаслідок обстрілів окупантів поранено 6 людей, - Синєгубов

Автор: Анастасія Потіха
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паскуди казломордые
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03.09.2022 15:59 Відповісти
А ті, хто не захищає від ракетних а арт обстрілів наші міста не паскуди?
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03.09.2022 17:16 Відповісти
Виходить я не прав, вибачаюсь
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03.09.2022 18:48 Відповісти
то ж наша арта далі стріляє,
її там немає чи як
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03.09.2022 19:19 Відповісти
 
 