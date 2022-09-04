Болгарія більш ніж удвічі збільшить візовий збір для російських туристів
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Візовий збір для російських туристів буде збільшено до 80 євро з попередніх 35 євро.
Болгарія збільшить більш ніж удвічі візовий збір для російських туристів. Про це сказав міністр туризму країни Ілін Дімітров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, згідно з рішенням ЄС, Софія скасує різні пільги щодо візових зборів, якими росіяни користуються під час в’їзду в країну. Таким чином, візовий збір для російських туристів буде збільшено до 80 євро з попередніх 35 євро.
"Повністю заборонити росіянам в'їзд до нашої країни неможливо, але вартість віз буде підвищена. Це рішення, яке ми не вважаємо доцільним, насправді є рішенням ЄС. Як члени ЄС, ми повинні будемо виконувати це", - сказав Димитров.
Він додав, що хоча пряме авіасполучення між двома країнами було призупинено після початку війни Росії проти України, понад 60 000 громадян Росії відвідали Болгарію цього року.
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А от наші курви коли підтримують *****, як отой всратий ніби-то Терехов бігають за Жукова, бо він окупував Україну в інтересах московитів, знищував українців весело й легко "чим більше ми їх вб'емо зараз - тім меньше вбивати потім", який бігає за жидо-ефіопа Пушкіна та проводить політіку русіфікації міста (за 30 років незалежної України у всіх містах України доля українсько-мовного населення збільшилась, тільки в одному Харкові зменьшилась). Ось та курва Терехов - на яку країну працює? Тобто з точки зору бога та справедливості небесної працювати на ***** для українця - це зашквар в мільон разів більше, ніж для росіянина.
Але що дивно, ніхто з харків'ян йому ніяких претензій Терехову не висовує. Здавалося би, що після початку війни він один з перших повинен вісити на стовбі у центрі Харкова, бо саме він привів війну у Харків, доводячи ***** - що Харків є російскомовний й пушкіно-дрочерський, а тому обов'язково треба забирати у імперії. Але ні - ніхто Терехову ніяких претензій не висуває, він працює "мером" навіть без жодних виборів та жодних підстав, нібито на підставі доручення від вже дохлого "кручу-верчу-*******-хочу" Гепочки.