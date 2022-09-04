Болгарія більш ніж удвічі збільшить візовий збір для російських туристів

Візовий збір для російських туристів буде збільшено до 80 євро з попередніх 35 євро.

Болгарія збільшить більш ніж удвічі візовий збір для російських туристів. Про це сказав міністр туризму країни Ілін Дімітров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, згідно з рішенням ЄС, Софія скасує різні пільги щодо візових зборів, якими росіяни користуються під час в’їзду в країну. Таким чином, візовий збір для російських туристів буде збільшено до 80 євро з попередніх 35 євро.

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"Повністю заборонити росіянам в'їзд до нашої країни неможливо, але вартість віз буде підвищена. Це рішення, яке ми не вважаємо доцільним, насправді є рішенням ЄС. Як члени ЄС, ми повинні будемо виконувати це", - сказав Димитров.

Він додав, що хоча пряме авіасполучення між двома країнами було призупинено після початку війни Росії проти України, понад 60 000 громадян Росії відвідали Болгарію цього року.