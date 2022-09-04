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Болгарія більш ніж удвічі збільшить візовий збір для російських туристів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

болгария,курорт

Візовий збір для російських туристів буде збільшено до 80 євро з попередніх 35 євро.

Болгарія збільшить більш ніж удвічі візовий збір для російських туристів. Про це сказав міністр туризму країни Ілін Дімітров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, згідно з рішенням ЄС, Софія скасує різні пільги щодо візових зборів, якими росіяни користуються під час в’їзду в країну. Таким чином, візовий збір для російських туристів буде збільшено до 80 євро з попередніх 35 євро.

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"Повністю заборонити росіянам в'їзд до нашої країни неможливо, але вартість віз буде підвищена. Це рішення, яке ми не вважаємо доцільним, насправді є рішенням ЄС. Як члени ЄС, ми повинні будемо виконувати це", - сказав Димитров.

Він додав, що хоча пряме авіасполучення між двома країнами було призупинено після початку війни Росії проти України, понад 60 000 громадян Росії відвідали Болгарію цього року.
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Топ коментарі
+9
Кацапів стало набагато менше на Канарах,майже немає,але є такі що живуть тут постійно та підтримують *****,потрібно вам працювати у цьому напрямку,висилати ***** та конфісковувати майно.Це для них буде катастрофа!
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04.09.2022 02:13
+8
Ничего рабсеяне, у вас ещё всё впереди, будете мечтать за кордон выбраться, как при вяликом и магучем отсссавке. Железным занавесом вам по кумполу.
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04.09.2022 06:33
+8
Продешевили болгары. С кацапов надо драть по 6 шкур. Если не собираетесь запрещать визы так хоть, сделайте милость, обдирайте русню, як липку
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04.09.2022 07:16
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да им пох - 90% руссише туристен едут в Турцию и Эмираты....смешные меры... только 100% закрытие вызовут истерику скабеевой
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04.09.2022 01:18 Відповісти
Нехай пиz. ют туда где ещё пускают, на Солнечном берегу и так полно народа.
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04.09.2022 06:31 Відповісти
полезных идиотов нужно использовать , зачем полностью терять туристов если можно снимать с них бабло от которого половина пойдет на закупку вооружения для Украины , их все равно не остановит повышение цены , а Украине от этого только польза , и Болгария не одна такая.
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04.09.2022 13:02 Відповісти
Я міркую, що вони поспішили, це дрібнички для Руссо-туристо, хай помножать на 100.
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04.09.2022 01:35 Відповісти
Кацапів стало набагато менше на Канарах,майже немає,але є такі що живуть тут постійно та підтримують *****,потрібно вам працювати у цьому напрямку,висилати ***** та конфісковувати майно.Це для них буде катастрофа!
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04.09.2022 02:13 Відповісти
ну підтримувати ***** для росіян - це більш меньш істотньо, це нібито ультра-патріотизм, патріотизм своєї країни до того ультра рівня, що готовий знищувати під ноль Україну, вбивати українців, грабувати, гвалтувати дітей тоще. Але все для СВОЄЇ країни.

А от наші курви коли підтримують *****, як отой всратий ніби-то Терехов бігають за Жукова, бо він окупував Україну в інтересах московитів, знищував українців весело й легко "чим більше ми їх вб'емо зараз - тім меньше вбивати потім", який бігає за жидо-ефіопа Пушкіна та проводить політіку русіфікації міста (за 30 років незалежної України у всіх містах України доля українсько-мовного населення збільшилась, тільки в одному Харкові зменьшилась). Ось та курва Терехов - на яку країну працює? Тобто з точки зору бога та справедливості небесної працювати на ***** для українця - це зашквар в мільон разів більше, ніж для росіянина.

Але що дивно, ніхто з харків'ян йому ніяких претензій Терехову не висовує. Здавалося би, що після початку війни він один з перших повинен вісити на стовбі у центрі Харкова, бо саме він привів війну у Харків, доводячи ***** - що Харків є російскомовний й пушкіно-дрочерський, а тому обов'язково треба забирати у імперії. Але ні - ніхто Терехову ніяких претензій не висуває, він працює "мером" навіть без жодних виборів та жодних підстав, нібито на підставі доручення від вже дохлого "кручу-верчу-*******-хочу" Гепочки.
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04.09.2022 08:25 Відповісти
треба з них ще заставу брати як у суді
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04.09.2022 05:33 Відповісти
Як вони туди потрапляють? Мабуть, через Польщу...
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04.09.2022 06:08 Відповісти
Через Туреччину.
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04.09.2022 07:33 Відповісти
Ничего рабсеяне, у вас ещё всё впереди, будете мечтать за кордон выбраться, как при вяликом и магучем отсссавке. Железным занавесом вам по кумполу.
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04.09.2022 06:33 Відповісти
Кацапи скупердяї по своїй натурі.Так що вже нити почнуть.Але і суму можно було б раз в 5 більшу зробити,хай би пплатили...
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04.09.2022 07:00 Відповісти
Продешевили болгары. С кацапов надо драть по 6 шкур. Если не собираетесь запрещать визы так хоть, сделайте милость, обдирайте русню, як липку
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04.09.2022 07:16 Відповісти
І за кожен заплив в морі ще + 20€
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04.09.2022 07:32 Відповісти
рабсеяне, кто этот главный русофоб - **********, это всё из-за него, а вы как челядь едите это дерьмо причмокивая.
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04.09.2022 08:42 Відповісти
Як на мене то треба 380 євро брати в усіх країнах світу з росіян :. Причому потім 199 євро переводити на потреби ЗСУ і 101 євро в бюджет України... Ну а 80 залишається країні що видала візу
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04.09.2022 08:45 Відповісти
 
 