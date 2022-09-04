Компанія Siemens надала $250 тис. для безкоштовного забезпечення українців біонічними протезами

Компанія Siemens виділила 250 тис. доларів для надання біонічних протезів для українців. Це дасть змогу допомогти ще 25 людям.

Про це розповів один з організаторів проєкту Володимир Бандура, передає Цензор.НЕТ.

"Siemens надав 250,000 доларів для масштабування нашого проєкту безкоштовного надання біонічних протезів для українців. Їх програмне забезпечення до речі використовуються для високотехнологічного виробництва протезів.

Це дасть змогу допомогти ще 25 людям.

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Кому така допомога потрібна, звертайтесь до мене у месенджер.

Велика подяка Siemens!!!" - розповів він.