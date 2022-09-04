Компанія Siemens надала $250 тис. для безкоштовного забезпечення українців біонічними протезами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Компанія Siemens виділила 250 тис. доларів для надання біонічних протезів для українців. Це дасть змогу допомогти ще 25 людям.
Про це розповів один з організаторів проєкту Володимир Бандура, передає Цензор.НЕТ.
"Siemens надав 250,000 доларів для масштабування нашого проєкту безкоштовного надання біонічних протезів для українців. Їх програмне забезпечення до речі використовуються для високотехнологічного виробництва протезів.
Це дасть змогу допомогти ще 25 людям.
Кому така допомога потрібна, звертайтесь до мене у месенджер.
Велика подяка Siemens!!!" - розповів він.
Топ коментарі
+6 Eques Patriam
показати весь коментар04.09.2022 03:19
+5 Super Gut
показати весь коментар04.09.2022 06:45
+4 Eques Patriam
показати весь коментар04.09.2022 03:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чи ви забули які методи застосовувала рф щоб викликати співчуття до себе?
Наприклад так як загиблих дітей в Одесі не було, то вони заради максимальної емоційного ефекту зробили "шествіє" з дитячими фотографіями своїх терористів що покінчили життя самогубством в процесі зафіксованого на відео самопідпалу 2 травня в Одесі.
Мда багато. В кращому випадку 10 протезів. Але нехай це буде 25 людей як кажуть вони - це всеодно ніщо враховуючи яка у них вина за турбіни та решту допомоги росії в обході санкцій. Якби не такі компанії що порушували санкції за Крим то рф б не ризикнула почати війну.
https://www.youtube.com/watch?v=y7oBjuHUzBU
Але, як можна побачити, Siemens і надалі продовжує реалізовувати свою продукцію в країні-агресорці:
https://ru-siemens.com/
До того ж, славнозвісні турбіни цієї компанії задіяні у Північному Потоці, за допомогою якого росія зараз шантажує зараз країни ЄС і нещодавна повністю припинила поставки газу.
https://www.kommersant.ru/theme/2860
Тому, враховуючи усе вищезгадане, така благодійність виглядає доволі недолуго.