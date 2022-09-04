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Компанія Siemens надала $250 тис. для безкоштовного забезпечення українців біонічними протезами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

протез

Компанія Siemens виділила 250 тис. доларів для надання біонічних протезів для українців. Це дасть змогу допомогти ще 25 людям.

Про це розповів один з організаторів проєкту Володимир Бандура, передає Цензор.НЕТ.

"Siemens надав 250,000 доларів для масштабування нашого проєкту безкоштовного надання біонічних протезів для українців. Їх програмне забезпечення до речі використовуються для високотехнологічного виробництва протезів.

Це дасть змогу допомогти ще 25 людям.

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Кому така допомога потрібна, звертайтесь до мене у месенджер.

Велика подяка Siemens!!!" - розповів він.
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Топ коментарі
+6
Обов'язково треба виставляти. І чим побільше. Про те що з ними сталось і хто в цьому винен не можна забувати.

Чи ви забули які методи застосовувала рф щоб викликати співчуття до себе?

Наприклад так як загиблих дітей в Одесі не було, то вони заради максимальної емоційного ефекту зробили "шествіє" з дитячими фотографіями своїх терористів що покінчили життя самогубством в процесі зафіксованого на відео самопідпалу 2 травня в Одесі.
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04.09.2022 03:19
+5
Зараз Україні весь світ допомагає. А доларовий мультимільйонер зеленський мало того, що не пожертвував ні копійки для країни яку він загнав у неймовірну дупу, так він зі своєю ********** продовжує грабувати українців навіть під час війни. Я не знаю, яким це потрібно бути моральним дегенератом аби вкрасти у бідних і страждаючих людей гуманітарку аби потім її продати цим самим страждаючим людям.
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04.09.2022 06:45
+4
Це скільки в протезах? Гугл каже що від 10 до 1.

Мда багато. В кращому випадку 10 протезів. Але нехай це буде 25 людей як кажуть вони - це всеодно ніщо враховуючи яка у них вина за турбіни та решту допомоги росії в обході санкцій. Якби не такі компанії що порушували санкції за Крим то рф б не ризикнула почати війну.
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04.09.2022 03:12
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Фотки детишек не выставляйте, пожалуйста. Сердце разрывается!
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04.09.2022 02:06 Відповісти
Обов'язково треба виставляти. І чим побільше. Про те що з ними сталось і хто в цьому винен не можна забувати.

Чи ви забули які методи застосовувала рф щоб викликати співчуття до себе?

Наприклад так як загиблих дітей в Одесі не було, то вони заради максимальної емоційного ефекту зробили "шествіє" з дитячими фотографіями своїх терористів що покінчили життя самогубством в процесі зафіксованого на відео самопідпалу 2 травня в Одесі.
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04.09.2022 03:19 Відповісти
Зато бывшим украинцам рашка даёт по 10к рублей. Рубль то говорят крепчает, это круче чем подгон от Сименс.
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04.09.2022 02:44 Відповісти
В цьому квітчастому халатику, що прикриває обрубки, кацап виглядає як бабця і по є@альнику видно що він цим задоволений.
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04.09.2022 11:46 Відповісти
Це скільки в протезах? Гугл каже що від 10 до 1.

Мда багато. В кращому випадку 10 протезів. Але нехай це буде 25 людей як кажуть вони - це всеодно ніщо враховуючи яка у них вина за турбіни та решту допомоги росії в обході санкцій. Якби не такі компанії що порушували санкції за Крим то рф б не ризикнула почати війну.
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04.09.2022 03:12 Відповісти
Зараз Україні весь світ допомагає. А доларовий мультимільйонер зеленський мало того, що не пожертвував ні копійки для країни яку він загнав у неймовірну дупу, так він зі своєю ********** продовжує грабувати українців навіть під час війни. Я не знаю, яким це потрібно бути моральним дегенератом аби вкрасти у бідних і страждаючих людей гуманітарку аби потім її продати цим самим страждаючим людям.
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04.09.2022 06:45 Відповісти
Хаха! Народу хватит и того, шо каждый божий вечер Лохбонэвтик осяюе своим иблом с видосиков. Как иконой. Интересно, остался ли ещё лохторат, которому заходит вот эти вот явления ,,святого Бонэвтика"?
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04.09.2022 07:05 Відповісти
Досить цікавий різновид благодійності, з огляду на те, що компанія у травні, згідно їхньої заяви, мала б згорнути бізнес в росії
https://www.youtube.com/watch?v=y7oBjuHUzBU
Але, як можна побачити, Siemens і надалі продовжує реалізовувати свою продукцію в країні-агресорці:
https://ru-siemens.com/
До того ж, славнозвісні турбіни цієї компанії задіяні у Північному Потоці, за допомогою якого росія зараз шантажує зараз країни ЄС і нещодавна повністю припинила поставки газу.
https://www.kommersant.ru/theme/2860
Тому, враховуючи усе вищезгадане, така благодійність виглядає доволі недолуго.
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04.09.2022 09:23 Відповісти
Дякуємо.
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04.09.2022 10:35 Відповісти
Відкупитися хочуть посібники ***** й рашистов!
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04.09.2022 12:00 Відповісти
 
 