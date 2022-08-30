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9-річна Саша з Бучі показує тризуб протезованою рукою. ФОТО дня

Дев’ятирічна Саша, яка зазнала поранення і втратила руку внаслідок обстрілу окупантами їхньої автівки під час евакуації з Гостомелю, показує тризуб протезованою рукою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Протез дівчинці поставили американські лікарі.

9-річна Саша з Бучі показує тризуб протезованою рукою 01

До повномасштабного вторгнення родина Саші жила в Бучі. Дев’ятирічна Саша Філіпчук під час обстрілів окупантами автомобіля її родини по дорозі з окупованого Гостомеля отримала поранення руки. На місці від ран загинув її вітчим. Дівчинка з матір'ю переховувалися, однак їй була потрібна медична допомога. До лікарні її вдалося довезти лише за два дні. Лікарі ухвалили рішення про ампутацію руки дівчинки.

Нагадаймо, станом на 30 серпня 379 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 735 - поранені.

Також читайте: У США 9-річній Саші з Бучі, що втратила руку через ворожі обстріли, поставлять хай-тек протез

Автор: 

діти (5065) протез (97) Гостомель (140)


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Топ коментарі
+84
Ось саме за це кацапи повинні горіти у пеклі!
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30.08.2022 16:59
+45
а також всі зелені пітараси, які не оголошували про евакуацію, бо "не хотіли, щоб цивільні забили дороги"
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30.08.2022 17:26
+34
Бережи тебе Господь, сонечко
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30.08.2022 17:06
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Ось саме за це кацапи повинні горіти у пеклі!
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30.08.2022 16:59 Відповісти
а також всі зелені пітараси, які не оголошували про евакуацію, бо "не хотіли, щоб цивільні забили дороги"
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30.08.2022 17:26 Відповісти
після війни вас повісять за злодіяння, за бездіяльність, за корупцію і не врятує вас навіть "пабєдітєлєй нє судят"
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30.08.2022 18:00 Відповісти
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30.08.2022 18:02 Відповісти
зелебобік, тебе не дивує реакція на твій висер?

може вже настав час щось переглянути у собі?

може в спам тебе заганяють не проплачені порохоботи, а громадяні, котрі хочуть вдавити тих приколістів, що по приколу спаплюжили країну?
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30.08.2022 18:23 Відповісти
помилки від "нервів"!
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30.08.2022 18:24 Відповісти
Спершу повинні 73%
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30.08.2022 18:03 Відповісти
привіт Зеленському передає
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30.08.2022 16:59 Відповісти
сподіваюся, вона той тризуб йому за нагоди в сраку встромить
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30.08.2022 17:27 Відповісти
маленька дівчинка!

це наше завдання порвати його дупу на бритський прапор! але після перемоги(
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30.08.2022 18:26 Відповісти
коли підросте і зрозуміє, що і Зеленський винен в її каліцтві.
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30.08.2022 18:51 Відповісти
ЕВРОПА ГОВОРИТ РОССИИ ПРОЩАЙ!

https://youtu.be/rrfF4OcIGTg

посмотрите на этих е№анутых русских.
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30.08.2022 17:00 Відповісти
7:49 и 8:03 "-Мы страна, которую стоит любить. Мы достойны" - она же поехавшая. И таких там большинство.
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30.08.2022 19:56 Відповісти
nadejus shto vo vremja ee zhizni medicina smozhet ei predlozhith reshenie kachestvenno na porjadok lutshe chem eto seichas vozmozhno...
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30.08.2022 17:01 Відповісти
решение одно- отращивание новых конечностей при помощи стволовых клеток. но есть проблема с онкологией, которую еще не научились решать.
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30.08.2022 17:34 Відповісти
Кацапам ніколи не перемогти українську незламну націю...
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30.08.2022 17:01 Відповісти
маленьке кошенятко...
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30.08.2022 17:01 Відповісти
Бережи тебе Господь, сонечко
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30.08.2022 17:06 Відповісти
Бідна дитина.Хай на це фото гляне один хрипатий підар.Я йому бажаю щоб йому і його дітям руки повідривало.
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30.08.2022 17:08 Відповісти
Слів нема...
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30.08.2022 17:08 Відповісти
Ось вона знає як повинен правильно виглядати тризуб

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30.08.2022 17:22 Відповісти
Дивись ткаченко: справжня українка показує справжнього тризуба несправжньою рукою !!! всі ви зеподібні наскрізь несправжні всередині і всі ваші справжні руки - для хабарів і татух.
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30.08.2022 17:32 Відповісти
нужно улучшать технологии настолько, чтобы конечности были лучше, чем обычная рука от природы. Чтобы людей можно было модифицировать нехило. Силу давать, гаджетов напихать, дизайны делать кастомные. телфоны встраивать в руку, чипы всякие, обновления. Оружие можно встраивать, да можно вообще соединять с чем угодно. Хоть в палец встраивать швейцарский нож. И внешне делать такую, что неотличить от ненастоящей, но силой мысли можно из руки всякие интересные преимущества получать. Ноги тоже можно делать такие, что человек будет бегать быстрее гепарда. Прыгать тоже выше всех. И соединить это с чипом Илона Маска - нейролинк. Человечество переходет в следующий век, когда люди сливаются с технологиями. Дальше наверное будет уровень генетических открытий и модификаций. А потом все будет сливаться. Редактированием генома человека возможно можно будет сделать так, что человек будет регенерировать. Можно будет смешать ДНК типа с ящирицей или нужные данные получить с того ДНК, что если у ящирицы отваливается или отрубается хвост, то он отрастае, так можно будет сделать, что у человека все будет отрастать. И клетки можно будет сделать такие, что будут заживлять раны очень быстро. Почему люди занимаются войнами, а не наукой. Столько всего еще можно открыть и сделать, а происходит прокрастинация от науки на войну.
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30.08.2022 17:37 Відповісти
Не совсем уверен что такое добром кончится. Весь франшиз игри "Deus Ex" для примера. Но выращивание потерянных конечностей тут было бы полезно.
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30.08.2022 17:45 Відповісти
Ой ,дитинко ! Будь щасливою! Нехай подохне путлер та його "народ"!
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30.08.2022 17:55 Відповісти
.....а в цей час Пікалов,Кошевой,Наталка Раевская-Мосійчук та інші весело обмивають свої бойові нагороди отримані від найвеличнішого полководця сонячної системи...Коля Котлета на цю честь організував салют з нагородного пістолета отриманого за захист Мукачева ...
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30.08.2022 18:33 Відповісти
горите в аду рашиськы потвори!
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30.08.2022 19:44 Відповісти
Какой ужас, такое малое дитя и уже без руки, будьте прокляты кацапье...Протез хорош, но мысль пришла, что ребенок будет расти, а протез - нет. Это надо будет менять каждые н лет, или разрабы как-то продумали этот момент.
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31.08.2022 10:38 Відповісти
Скажи цій дівчинці Зе клоун як ти там про**ав Чонгар і все інше і робиш вигляд що нічого не сталося
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01.09.2022 22:16 Відповісти
 
 