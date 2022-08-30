9-річна Саша з Бучі показує тризуб протезованою рукою. ФОТО дня
Дев’ятирічна Саша, яка зазнала поранення і втратила руку внаслідок обстрілу окупантами їхньої автівки під час евакуації з Гостомелю, показує тризуб протезованою рукою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Протез дівчинці поставили американські лікарі.
До повномасштабного вторгнення родина Саші жила в Бучі. Дев’ятирічна Саша Філіпчук під час обстрілів окупантами автомобіля її родини по дорозі з окупованого Гостомеля отримала поранення руки. На місці від ран загинув її вітчим. Дівчинка з матір'ю переховувалися, однак їй була потрібна медична допомога. До лікарні її вдалося довезти лише за два дні. Лікарі ухвалили рішення про ампутацію руки дівчинки.
Нагадаймо, станом на 30 серпня 379 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 735 - поранені.
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