9-летняя Саша из Бучи показывает трезубец протезированной рукой. ФОТО дня
Девятилетняя Саша, которая была ранена и потеряла руку в результате обстрела оккупантами их автомобиля во время эвакуации из Гостомеля, показывает трезубец протезированной рукой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Протез девочке поставили американские врачи.
До полномасштабного вторжения семья Саши жила в Буче. Девятилетняя Саша Филипчук во время обстрелов оккупантами автомобиля ее семьи по дороге из оккупированного Гостомеля получила ранение руки. На месте от ран погиб ее отчим. Девочка с матерью скрывались, однако ей требовалась медицинская помощь. До больницы ее удалось довезти через два дня. Врачи приняли решение об ампутации руки девочки.
Напомним, по состоянию на 30 августа 379 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 735 - ранены.
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