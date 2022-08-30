Хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире Гимн Украины. ВИДЕО

Хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире Гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, гимн слышался везде, где работало радио.

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