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Хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире Гимн Украины. ВИДЕО

Хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире Гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, гимн слышался везде, где работало радио.

Смотрите: Минобороны показало мистического "зверя", который "сжигает" российские военные базы. ФОТО

гимн (235) Крым (26384) оккупация (10143)


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Топ комментарии
+34
ще треба гімн Січових стрільців й батько наш Бандера))
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30.08.2022 15:27
+32
Ахаха, тролят крысчан
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30.08.2022 15:23
+25
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30.08.2022 15:32
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Ахаха, тролят крысчан
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30.08.2022 15:23 Ответить
Гашек вечен
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30.08.2022 16:11 Ответить
ще треба гімн Січових стрільців й батько наш Бандера))
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30.08.2022 15:27 Ответить
вчера в Одессе по приставке т2 показывали росийские каналы, интересно кто это сделал?
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30.08.2022 15:28 Ответить
Мер звісно
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30.08.2022 15:46 Ответить
видимо это часть компромисса о котором вчера труханов говорил защищая памятник Е 2
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30.08.2022 16:21 Ответить
Только скорее всего взломали не радио, а акустическую систему торгового центра, но все равно приятно
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30.08.2022 15:28 Ответить
нет. взломан был конкретно онлайн-эфир радиостанции. этот онлайн эфир и был включён в ТЦ.
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30.08.2022 15:55 Ответить
Обычно в ТЦ радио не слушают, а музыка с жосткого диска играет да и как это технически возможно взломать эфир радиостанции, неужели там такие олени сидят в рубке, что им просто хакнули ноут вирусняком и удаленно включили трэк. Да и не слышать они не могли, что звучит, что-то нето.
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30.08.2022 16:59 Ответить
та й може й олені..я вже нічому не дивуюсь..на одному форумі налякала через впн, так почалось - ты как сюда зашла? ты всьо врьош!! - вони реал кончені..свято вірять і моляться на путінга..а ми тупо неандертальці..шось на кшталт Флінстоунів
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30.08.2022 18:29 Ответить
И у ватников очко жим-жим.
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30.08.2022 15:30 Ответить
мокшане выход один сдаваться в плен иначе ожидает гаплык...
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30.08.2022 15:31 Ответить
нахріна вони нам потрібні?? нехай у..шльопують у свою мокшандію..
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30.08.2022 15:34 Ответить
Надо еще Путин-***** добавить. Но уверен что так и будет. Лысый карлик поэтому так жестоко убивает харьковчан. За свою правильную кличку от футбольных фанатов.
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30.08.2022 15:31 Ответить
точно..треба народний плей лист скласти для хакерів
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30.08.2022 15:35 Ответить
Та да... Надо бы добавить песню
"Путлер на войну пошел,
путлер в свой глубокий бункер нашел. Сидит и срется и боится.
Как бы не выходя на поверхность не скопытится..."

https://www.youtube.com/watch?v=VTys0cUb4oY
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30.08.2022 15:52 Ответить
їм українською страшніше..ми ж як Бабайка
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30.08.2022 18:32 Ответить
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30.08.2022 15:32 Ответить
ДушевнА так, пА дАмашньєму...пАют
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30.08.2022 17:18 Ответить
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30.08.2022 15:35 Ответить
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30.08.2022 15:38 Ответить
На другий раз треба кацапам увімкнути сирену повітряної тривоги. Буде веселіше.
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30.08.2022 15:43 Ответить
Люди бігають, метушаться... а я сміюся...
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30.08.2022 16:42 Ответить
І ще про журналістів. На цей раз -- про "героїв":

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30.08.2022 15:47 Ответить
Най би він здох за цю футболку, чому не риє траншеї на донбасі?!
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30.08.2022 19:20 Ответить
уявляю скільки кримської русні прало сьогодні свої загажені трусєля...
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30.08.2022 15:56 Ответить
нехай підгузками запасаються...
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30.08.2022 18:36 Ответить
Нехай ссуться
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30.08.2022 16:16 Ответить
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава; Одесса, Винница, Николаев, Кропивницкий - один единый народ Украины!
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30.08.2022 16:19 Ответить
Вся суть параши в пісні

https://youtu.be/QrU1hZxSEXQ LITTLE BIG - Everyday I'm drinking
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30.08.2022 16:22 Ответить
Якась ка@@@ська самка блєєт про Український Гімн... Сподіваюсь, вона вже перетнула кримський мост !!!!!!
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30.08.2022 17:27 Ответить
"докотілісь заібісь *****" якіж бо вони всі кончені, фу
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30.08.2022 17:27 Ответить
Браво хакери!
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30.08.2022 18:36 Ответить
коцапьей сосачке с маасковским окцентом защеканским не по нраву ишь шалашовка ***** крашена...
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30.08.2022 18:40 Ответить
а Ви ото зараз кацапською й наваяли....такою матюгнею тільки московити й хворіють
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30.08.2022 18:51 Ответить
коцапьей сосачке с маасковским окцентом защеканским не по нраву ишь шалашовка ***** крашена.
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31.08.2022 02:02 Ответить
а коли вони гімн срср - неіснуючої держави слухають, так то не п...ць і не докатилися.
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30.08.2022 18:58 Ответить
У них там ГАЛЕРЕЯ БУТИКОВ ...
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30.08.2022 21:48 Ответить
 
 