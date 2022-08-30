Хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире Гимн Украины. ВИДЕО
Хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире Гимн Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, гимн слышался везде, где работало радио.
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"Путлер на войну пошел,
путлер в свой глубокий бункер нашел. Сидит и срется и боится.
Как бы не выходя на поверхность не скопытится..."
https://www.youtube.com/watch?v=VTys0cUb4oY
https://youtu.be/QrU1hZxSEXQ LITTLE BIG - Everyday I'm drinking