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Хакери зламали "Радіо Крим" та увімкнули в ефірі Гімн України. ВIДЕО

Хакери зламали "Радіо Крим" та увімкнули в ефірі Гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, гімн залунав усюди, де працювало радіо.

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Автор: 

гімн (94) Крим (14147) окупація (6694)


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Топ коментарі
+34
ще треба гімн Січових стрільців й батько наш Бандера))
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30.08.2022 15:27
+32
Ахаха, тролят крысчан
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30.08.2022 15:23
+25
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30.08.2022 15:32
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Ахаха, тролят крысчан
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30.08.2022 15:23 Відповісти
Гашек вечен
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30.08.2022 16:11 Відповісти
ще треба гімн Січових стрільців й батько наш Бандера))
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30.08.2022 15:27 Відповісти
вчера в Одессе по приставке т2 показывали росийские каналы, интересно кто это сделал?
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30.08.2022 15:28 Відповісти
Мер звісно
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30.08.2022 15:46 Відповісти
видимо это часть компромисса о котором вчера труханов говорил защищая памятник Е 2
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30.08.2022 16:21 Відповісти
Только скорее всего взломали не радио, а акустическую систему торгового центра, но все равно приятно
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30.08.2022 15:28 Відповісти
нет. взломан был конкретно онлайн-эфир радиостанции. этот онлайн эфир и был включён в ТЦ.
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30.08.2022 15:55 Відповісти
Обычно в ТЦ радио не слушают, а музыка с жосткого диска играет да и как это технически возможно взломать эфир радиостанции, неужели там такие олени сидят в рубке, что им просто хакнули ноут вирусняком и удаленно включили трэк. Да и не слышать они не могли, что звучит, что-то нето.
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30.08.2022 16:59 Відповісти
та й може й олені..я вже нічому не дивуюсь..на одному форумі налякала через впн, так почалось - ты как сюда зашла? ты всьо врьош!! - вони реал кончені..свято вірять і моляться на путінга..а ми тупо неандертальці..шось на кшталт Флінстоунів
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30.08.2022 18:29 Відповісти
И у ватников очко жим-жим.
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30.08.2022 15:30 Відповісти
мокшане выход один сдаваться в плен иначе ожидает гаплык...
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30.08.2022 15:31 Відповісти
нахріна вони нам потрібні?? нехай у..шльопують у свою мокшандію..
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30.08.2022 15:34 Відповісти
Надо еще Путин-***** добавить. Но уверен что так и будет. Лысый карлик поэтому так жестоко убивает харьковчан. За свою правильную кличку от футбольных фанатов.
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30.08.2022 15:31 Відповісти
точно..треба народний плей лист скласти для хакерів
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30.08.2022 15:35 Відповісти
Та да... Надо бы добавить песню
"Путлер на войну пошел,
путлер в свой глубокий бункер нашел. Сидит и срется и боится.
Как бы не выходя на поверхность не скопытится..."

https://www.youtube.com/watch?v=VTys0cUb4oY
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30.08.2022 15:52 Відповісти
їм українською страшніше..ми ж як Бабайка
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30.08.2022 18:32 Відповісти
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30.08.2022 15:32 Відповісти
ДушевнА так, пА дАмашньєму...пАют
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30.08.2022 17:18 Відповісти
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30.08.2022 15:35 Відповісти
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30.08.2022 15:38 Відповісти
На другий раз треба кацапам увімкнути сирену повітряної тривоги. Буде веселіше.
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30.08.2022 15:43 Відповісти
Люди бігають, метушаться... а я сміюся...
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30.08.2022 16:42 Відповісти
І ще про журналістів. На цей раз -- про "героїв":

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30.08.2022 15:47 Відповісти
Най би він здох за цю футболку, чому не риє траншеї на донбасі?!
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30.08.2022 19:20 Відповісти
уявляю скільки кримської русні прало сьогодні свої загажені трусєля...
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30.08.2022 15:56 Відповісти
нехай підгузками запасаються...
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30.08.2022 18:36 Відповісти
Нехай ссуться
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30.08.2022 16:16 Відповісти
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава; Одесса, Винница, Николаев, Кропивницкий - один единый народ Украины!
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30.08.2022 16:19 Відповісти
Вся суть параши в пісні

https://youtu.be/QrU1hZxSEXQ LITTLE BIG - Everyday I'm drinking
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30.08.2022 16:22 Відповісти
Якась ка@@@ська самка блєєт про Український Гімн... Сподіваюсь, вона вже перетнула кримський мост !!!!!!
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30.08.2022 17:27 Відповісти
"докотілісь заібісь *****" якіж бо вони всі кончені, фу
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30.08.2022 17:27 Відповісти
Браво хакери!
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30.08.2022 18:36 Відповісти
коцапьей сосачке с маасковским окцентом защеканским не по нраву ишь шалашовка ***** крашена...
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30.08.2022 18:40 Відповісти
а Ви ото зараз кацапською й наваяли....такою матюгнею тільки московити й хворіють
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30.08.2022 18:51 Відповісти
коцапьей сосачке с маасковским окцентом защеканским не по нраву ишь шалашовка ***** крашена.
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31.08.2022 02:02 Відповісти
а коли вони гімн срср - неіснуючої держави слухають, так то не п...ць і не докатилися.
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30.08.2022 18:58 Відповісти
У них там ГАЛЕРЕЯ БУТИКОВ ...
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30.08.2022 21:48 Відповісти
 
 