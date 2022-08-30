Хакери зламали "Радіо Крим" та увімкнули в ефірі Гімн України. ВIДЕО
Хакери зламали "Радіо Крим" та увімкнули в ефірі Гімн України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, гімн залунав усюди, де працювало радіо.
Топ коментарі
+34 Марина Кравець
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+32 Підлога Маккартні
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+25 scanncode scanncode
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https://www.youtube.com/watch?v=VTys0cUb4oY
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