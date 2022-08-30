Хакери зламали "Радіо Крим" та увімкнули в ефірі Гімн України. ВIДЕО

Хакери зламали "Радіо Крим" та увімкнули в ефірі Гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, гімн залунав усюди, де працювало радіо.

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