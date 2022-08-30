Росія виводить з Криму всі винищувачі, - Вusiness Insider

Після серії ударів по базах в окупованому Криму Росія виводить з півострова всі свої винищувачі.

Про це пише американське видання Вusiness Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання посилається на таємний звіт НАТО, згідно з яким росіяни вже перекинули з Криму до РФ шість Су-35С та чотири МіГ-31БМ.

Insider повідомляє, що перекидання цих літаків від лінії фронту може ускладнити їх використання Росією у війні проти України.

На аеродромі Бельбек неподалік окупованого Севастополя, що є головним аеродромом Росії, який "забезпечує підтримку на півдні України та в Чорному морі", на момент публікації звіту залишалися 32 російських винищувачі. В основному це Су-27 Flanker J, а також невелика кількість Су-35С и МиГ-31БМ.

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В повідомленні йдеться, що цієї кількості недостатньо для підтримки в регіоні такого ж рівня авіаційної підтримки.

Також, як пише Вusiness Insider, Росія збільшила число ракет класу "земля-повітря" в Криму, щоб захиститися від ударів українських безпілотників або дронів.