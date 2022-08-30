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Новини Окуповані території Війна
15 033 31

Росія виводить з Криму всі винищувачі, - Вusiness Insider

винищувач,російський

Після серії ударів по базах в окупованому Криму Росія виводить з півострова всі свої винищувачі.

Про це пише американське видання Вusiness Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання посилається на таємний звіт НАТО, згідно з яким росіяни вже перекинули з Криму до РФ шість Су-35С та чотири МіГ-31БМ.

Insider повідомляє, що перекидання цих літаків від лінії фронту може ускладнити їх використання Росією у війні проти України.

На аеродромі Бельбек неподалік окупованого Севастополя, що є головним аеродромом Росії, який "забезпечує підтримку на півдні України та в Чорному морі", на момент публікації звіту залишалися 32 російських винищувачі. В основному це Су-27 Flanker J, а також невелика кількість Су-35С и МиГ-31БМ.

Також читайте: Україна не повідомляла заздалегідь США про удар по аеродрому в Криму, - NYT

В повідомленні йдеться, що цієї кількості недостатньо для підтримки в регіоні такого ж рівня авіаційної підтримки.

Також, як пише Вusiness Insider, Росія збільшила число ракет класу "земля-повітря" в Криму, щоб захиститися від ударів українських безпілотників або дронів.

Автор: 

авіація (4116) Крим (14135)


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Топ коментарі
+35
Гарна новина! (враховуючи що ЗСУ "розгромлені" уже 100500 разів!) Тепер зрозуміло - яка нація була "кістяком" Радянської Армії?!!!
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30.08.2022 13:58
+19
українці, бачите у русскіх без українців "крокоділ не ловітся, не ростет кокос".
і вони ж ще сміють українців з гівном постійно змішувати.
Ось у кого комплекс меньшовартості - у русскіх, а щоб цього ніхто не просік вони українцям це привіли, а щоб ніхто українцям на це гівно очі не відкрив, вони вбили всіх, хто міг це зробити в минулому сторіччі і зараз то саме роблять.
Що русскіє казали?
" Хохли продажниє". І хтож вияився самим продажним? русскіє.
"хохол если не с"єст то понаодкусиваєт". Абхазія, Придністров"я, Крим. русскіє повідгризали шматочки там, де не змогли зжерти цілком.
і так далі і тому подібне.
Зеленський виховувся мабуть власно на таких огидних брехливих тезах, але він же "не лох", скільки йому рочків, міг би вже давно розібратися. Так міг би але....да "какая_разніца"!
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30.08.2022 14:24
+13
Ага! І перший "бурят" - генерал Черняховський! А скільки "бурятів" училося зі мною! Не менше третини випуску! Одні "бурятські" прізвища: Демченко, Холошнюк, Власюк, Неродигречка, Губа, Петренко, Гавриленко, Руденко!
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30.08.2022 14:11
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Гарна новина! (враховуючи що ЗСУ "розгромлені" уже 100500 разів!) Тепер зрозуміло - яка нація була "кістяком" Радянської Армії?!!!
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30.08.2022 13:58 Відповісти
буряты?
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30.08.2022 14:01 Відповісти
чукчі
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30.08.2022 14:05 Відповісти
+++ (Між іншим : чукчі - єдиний народ РОсійської імперії, який росіяни не змогли підкорить зброєю Перемогли ГОРІЛКОЮ!!!)
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30.08.2022 14:47 Відповісти
Помните, после 14 года, когда москальня, после десятилетий клятв про "любовь до гроба", украла у Украины Крым, выпустила конфеты: "Попробуй отбери" или что-то в этом роде?!
Походу, прийдется им эти конфеты самим себе засовывать в очко
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30.08.2022 15:36 Відповісти
https://youtu.be/usPDIiTJinI "коміссар цукоткі"
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30.08.2022 14:07 Відповісти
Ага! І перший "бурят" - генерал Черняховський! А скільки "бурятів" училося зі мною! Не менше третини випуску! Одні "бурятські" прізвища: Демченко, Холошнюк, Власюк, Неродигречка, Губа, Петренко, Гавриленко, Руденко!
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30.08.2022 14:11 Відповісти
українці, бачите у русскіх без українців "крокоділ не ловітся, не ростет кокос".
і вони ж ще сміють українців з гівном постійно змішувати.
Ось у кого комплекс меньшовартості - у русскіх, а щоб цього ніхто не просік вони українцям це привіли, а щоб ніхто українцям на це гівно очі не відкрив, вони вбили всіх, хто міг це зробити в минулому сторіччі і зараз то саме роблять.
Що русскіє казали?
" Хохли продажниє". І хтож вияився самим продажним? русскіє.
"хохол если не с"єст то понаодкусиваєт". Абхазія, Придністров"я, Крим. русскіє повідгризали шматочки там, де не змогли зжерти цілком.
і так далі і тому подібне.
Зеленський виховувся мабуть власно на таких огидних брехливих тезах, але він же "не лох", скільки йому рочків, міг би вже давно розібратися. Так міг би але....да "какая_разніца"!
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30.08.2022 14:24 Відповісти
українці, бачите у русскіх без українців "крокоділ не ловітся, не ростет кокос"
особисто я це бачу ще з часів афгану
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30.08.2022 14:54 Відповісти
гамно непотрібне
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30.08.2022 14:01 Відповісти
перший маленький крок "доброї волі"!
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30.08.2022 14:02 Відповісти
он был ночью Мост через протоку был закрыт..... ехало на Тамань по двум полосам военная техника и штабисты с семьями...
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30.08.2022 14:10 Відповісти
Демилитаризация.
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30.08.2022 14:04 Відповісти
Та не тільки в СА, але й в РИА основа - українці. Азіатів не брали до війська: не знали москальської, до того ж були нещодавно завойовані.
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30.08.2022 14:05 Відповісти
як це: азіати не знали азіатської?
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30.08.2022 14:12 Відповісти
Єдині "азіати" що служили в російській армії до революції - волжські татари Було кілька "національних" в/ч - "Дика" дивізія з північнокавказців і здається - калмики Спроба призвать в армію казахів у 1915-му обернулася повстанням Амангельди Іманова В результаті більша частина казахів відкочувала в Китай Зараз у Китаї казахів більше ніж в самому Казахстані!
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30.08.2022 15:53 Відповісти
Попутного вітру в рідні *****.
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30.08.2022 14:06 Відповісти
тільки ті гівножери зруйнували реліктові ліси...туди завжди їздили легеневі хвороби лікувати..

коли у Словакії вигоріли хвойні ліси - не пайм'ятаю точно коли - десь років 16-17, то те було стихийним лихом й оголошено національною трагедією..наслідки на власні очі бачила..

а ті цапи ще гірші за стихийне лихо..ото звичка - гадити там, де живуть
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30.08.2022 14:32 Відповісти
Так бульбашія надала кацапам свої аеродроми. Так що мало втіхи. Треба туди "шмаляти", але д'єрмак видно не дозволяє.
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30.08.2022 14:12 Відповісти
Пока тобі папка "д'єрмак" не дозволяє, Залужний знищує аеродром у Зябровкі.
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30.08.2022 14:14 Відповісти
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30.08.2022 14:14 Відповісти
ночной кошмаринг ПВО Крыма октокоптерами приносит свои плоды. Было бы неплохо уронить гостинчик на груз, привезенный Sparta II.
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30.08.2022 14:15 Відповісти
Настав той час, коли кацапня вже не почуває себе у безпеці на нашому півострові. Коли звільнять наші Херсон, то кацапня буде тікати з Криму втрачая обісрані лапті.
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30.08.2022 14:22 Відповісти
крисчани тепер чекають на каміння з неба???

доречі - міст за собою нехай приберуть
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30.08.2022 14:26 Відповісти
Сапсан -500+ км.
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30.08.2022 14:39 Відповісти
Эйфории быть не должно: если вороньё прогнать с одного места, оно начнёт гадить в другом.
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30.08.2022 15:45 Відповісти
Їх треба не проганяти,а знищувати.
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30.08.2022 16:32 Відповісти
Так не честно (( А почему ВСУ будут отрабатывать практически стрельбы???Нам только новые хаймерсы завезли с большей дальностью действия...
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30.08.2022 16:18 Відповісти
Вся ця затія з захопленням півдня України- прояв комплексу меншовартості москалів- Історія засвідчує, що армія кацапів без українців ніц не варта, розрахунок був ще й на застосування українців з окупованих територій, лугандонці- свідки. Всероссійської імперіїї без українців бути не може! Оце власне на гімно вони і виходять, нема українців-нема імперії, швах! Вони самі по собі -ніто, і звати їх-ніяк, гімно з під жовтої курки!
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30.08.2022 18:11 Відповісти
Ще б свої ржаві корита і байдарки вивели з Чорного моря...
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30.08.2022 20:45 Відповісти
 
 