Росія виводить з Криму всі винищувачі, - Вusiness Insider
Після серії ударів по базах в окупованому Криму Росія виводить з півострова всі свої винищувачі.
Про це пише американське видання Вusiness Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання посилається на таємний звіт НАТО, згідно з яким росіяни вже перекинули з Криму до РФ шість Су-35С та чотири МіГ-31БМ.
Insider повідомляє, що перекидання цих літаків від лінії фронту може ускладнити їх використання Росією у війні проти України.
На аеродромі Бельбек неподалік окупованого Севастополя, що є головним аеродромом Росії, який "забезпечує підтримку на півдні України та в Чорному морі", на момент публікації звіту залишалися 32 російських винищувачі. В основному це Су-27 Flanker J, а також невелика кількість Су-35С и МиГ-31БМ.
В повідомленні йдеться, що цієї кількості недостатньо для підтримки в регіоні такого ж рівня авіаційної підтримки.
Також, як пише Вusiness Insider, Росія збільшила число ракет класу "земля-повітря" в Криму, щоб захиститися від ударів українських безпілотників або дронів.
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Походу, прийдется им эти конфеты самим себе засовывать в очко
і вони ж ще сміють українців з гівном постійно змішувати.
Ось у кого комплекс меньшовартості - у русскіх, а щоб цього ніхто не просік вони українцям це привіли, а щоб ніхто українцям на це гівно очі не відкрив, вони вбили всіх, хто міг це зробити в минулому сторіччі і зараз то саме роблять.
Що русскіє казали?
" Хохли продажниє". І хтож вияився самим продажним? русскіє.
"хохол если не с"єст то понаодкусиваєт". Абхазія, Придністров"я, Крим. русскіє повідгризали шматочки там, де не змогли зжерти цілком.
і так далі і тому подібне.
Зеленський виховувся мабуть власно на таких огидних брехливих тезах, але він же "не лох", скільки йому рочків, міг би вже давно розібратися. Так міг би але....да "какая_разніца"!
особисто я це бачу ще з часів афгану
коли у Словакії вигоріли хвойні ліси - не пайм'ятаю точно коли - десь років 16-17, то те було стихийним лихом й оголошено національною трагедією..наслідки на власні очі бачила..
а ті цапи ще гірші за стихийне лихо..ото звичка - гадити там, де живуть
доречі - міст за собою нехай приберуть