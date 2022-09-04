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Засоби української ППО збивають до 70% російських ракет, - генерал-майор Жирнов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків,ппо

Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов.

"Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії свідчить, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.

Переважно – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО".

Генерал-майор наголосив: допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів.

Хоча можна констатувати, що наразі противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів.

Це стало можливим завдяки роботі системи ППО, героїзму та професіоналізму українських військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО за тиждень збили над Дніпропетровщиною п’ять ворожих ракет, - Вілкул

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
У меня одного с арифметикой плохо? Из 10-и 2-е - это не 70 процентов.
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04.09.2022 11:47
+8
ти, животноє, без українських ППО і Генерала Жирнова тремтів би та пісявся в подвалі під ковровими бомбардуваннями українських міст рашиською авіацієї

українських ППО, авіації та ЗСУ взагалі вже не мало б існувати півроку, а вони є та успішно відбивають атаки

Слава ЗСУ!
Слава ППО!
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04.09.2022 12:05
+8
де ******* українське ППО ?
в Карагандє, під асвальтом закатане

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

гроші пішли на Крадівництво
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04.09.2022 12:14
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У меня одного с арифметикой плохо? Из 10-и 2-е - это не 70 процентов.
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04.09.2022 11:47 Відповісти
А, вот где я облажался!
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04.09.2022 11:52 Відповісти
от 20 до 70%
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04.09.2022 12:08 Відповісти
Фух! Наконец-то я раму собрал
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04.09.2022 12:10 Відповісти
де ******* українське ППО ?
в Карагандє, під асвальтом закатане

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

гроші пішли на Крадівництво
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04.09.2022 12:14 Відповісти
Ах ты тролляка! Из Находки ночью зарегилось!
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04.09.2022 12:58 Відповісти
А если взять не только сегодняшний случай, но и сбитые недавно 5 ракет из пяти, то в среднем и выйдет до 70%.
По этим двум случаям, конечно, судить нельзя, но арифметику все же тебе стоит подтянуть.
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04.09.2022 12:36 Відповісти
Та все-все не надо меня закатывать в асфальт. С этим зеля справится.
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04.09.2022 12:42 Відповісти
В попередній новині: ппо збило 2 з 10 випущкних кацапами ракет. Хтось пи@дить. Хтоб це був?
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04.09.2022 11:47 Відповісти
ти, животноє, без українських ППО і Генерала Жирнова тремтів би та пісявся в подвалі під ковровими бомбардуваннями українських міст рашиською авіацієї

українських ППО, авіації та ЗСУ взагалі вже не мало б існувати півроку, а вони є та успішно відбивають атаки

Слава ЗСУ!
Слава ППО!
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04.09.2022 12:05 Відповісти
без ППО это да ,а без генералов - можно и замену найти... блого финансирования млрд доларров открывает хорошую военную службу
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04.09.2022 12:10 Відповісти
військо без командира - стадо баранів
командири вищого рівня називаються генералами

чого варті українські Генерали показали шість місяців війни із "другою армією світу"
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04.09.2022 12:22 Відповісти
Сражаетесть с троллякой, июньской.
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04.09.2022 12:59 Відповісти
знаю, з тролякой-подолякой кремлівсько-ЗЄльоной
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04.09.2022 13:02 Відповісти
Була новина вчора,що в Дніпрі збили 5 із 5 калібрів. Для статистики одного дня замало, і ця новина не прив'язана до попередньої.
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04.09.2022 12:01 Відповісти
Ще був день коли з 4 збили 4. Раз на раз не приходиться, ГОСТовий рівень збиття ракет для ППО 60-80% (бо не це ПРО). Тому, якщо вийшли на 70%, це нормальний показник.
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04.09.2022 12:05 Відповісти
Цікаво, який гостовий процент збиття у НАСАМС.
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04.09.2022 12:06 Відповісти
крім гостів існує військове мистецтво - де та як застосовувати зброю

українські ППО із своєю совковою зброєю справляються із захистом українського неба на 200%

вірю в Бога та ЗСУ !
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04.09.2022 12:25 Відповісти
У якийсь день збили 10 з 10, у якись 2 з 10, колись 5 з 10.
Невже вожко зрозуміти що це *у середньому 50-70%*?
Чи легше шукати зраду, та спати на ППО?
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04.09.2022 12:18 Відповісти
*срати на ППО*
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04.09.2022 12:19 Відповісти
Це не стосується ракетних ударiв з бєлгорода у напрямку Харкова та області. Ракети не долітають усі до своїх цiлей від своєї старості, а не від ефективності роботи ППО
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04.09.2022 11:52 Відповісти
внизу новина ,Цензор розбавте інфу ...Ще рано нам скільки збивати ..Може через роки то я повірю ...ППО модернізувати треба
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04.09.2022 11:52 Відповісти
Чим? Асфальтом?! До речі, новина, що внизу: збито 2 з 10 абсолютно не заперечує статистику, оскільки, по-перше 2 з 10 це ще зовсім не статистика, а випадок, а по-друге, шанс збити ракету залежить від її типу, швидкості, висоти польоту і, що найголовніше, відстані. Чим довше ракета в польоті, тим вищі шанси її вразити. На коротких відстанях ППО просто не встигає, от і все.
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04.09.2022 11:58 Відповісти
Саме тому у Харків не ставлять більше батарей. Тому, що вони із бєлгорода не встигають ловити. Потрібна більш ******* техніка
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04.09.2022 12:05 Відповісти
Вся більш ******* на "великому будівництві" і на посадці мільярда дерев, так що... має те, що маєм.
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04.09.2022 12:08 Відповісти
Я вже пару дружбанів не маю.
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04.09.2022 12:18 Відповісти
жаль...
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04.09.2022 12:21 Відповісти
на щастя.

у мене кількість знайомих через ЗЄльоную плісняву скоротилась наполовину
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04.09.2022 12:28 Відповісти
Шановний, Ви невірно зрозуміли. В мене пара дружбанів вже фізично не існує.
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04.09.2022 12:35 Відповісти
вибачте, R.I.P.

моїх знайомих на фронті Бог береже
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04.09.2022 13:04 Відповісти
Без фронта. Чисто з "прільотамі". За фронт говорити заборонено.
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04.09.2022 14:17 Відповісти
а то что сбивают 70% , есть статистика всех выпущеных ракет с 24 февраля? ... или ты просто так высрал?
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04.09.2022 12:12 Відповісти
Блін! Мова не про 70% збитих ракет, а що ДО 70% випущених ракет, в певний день, в певний час, з певного місця, певного типу збивають! Вчора була новина, що, по Дніпру, здається, 5 з 5 збили, тобто, всі 100%, а сьогодні лише 2 з 10. Дійшло? Чи то просто, щоб посрати?
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04.09.2022 12:16 Відповісти
З початку доби противник випустив по Україні понад 10 ракет. 2 - знищено ППО, - Командування Повітряних сил

У моїй голові спочатку виник когнітивній дисонанс, але потім все стало зрозуміло - адже 2/10=0.2<0.7, а в заголовку сказано - до 70%. От якби збили все, тоді таки да протиріччя.
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04.09.2022 11:54 Відповісти
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04.09.2022 11:55 Відповісти
Тяжко асфальтовою катапультою ракети кацапські збивати

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04.09.2022 12:03 Відповісти
Вже треба до 99% збивати, а 1% - ракеты що впадуть сами на раше.
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04.09.2022 12:04 Відповісти
асвальтом
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04.09.2022 12:30 Відповісти
Разные ракеты и разный процент

От скорости сильно зависит

Есть 900км/ч а есть 4-8000
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04.09.2022 12:05 Відповісти
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·
14 год
Переглянув два телеграмканали верховного головнокомандувача і головнокомандувача. Дуже сильна різниця між ними. Головнокомандувач розповідає про простих солдатів, командирів та інших героїв війни, а верховний головнокомандувач переважно про себе.
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04.09.2022 12:08 Відповісти
Авжеж , верховний Боневтік від скромності не помре. А ось в нарцисизмі когось він звинувачувати вміє!
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04.09.2022 12:33 Відповісти
бо який в ...жопу командувач ?

чотирижди ДЕЗЕРТИР !
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04.09.2022 12:31 Відповісти
хоча зауваження дійсно слушне !

чому народ не знає як сама популярна особистість в Україні Генерал Залужний кушаєт, отжимаєтся та какаєт ?
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04.09.2022 12:32 Відповісти
Не натравливайте Зе на Залужного. Берить інши кандидатури для прикладу Дайте Залужному працювати .
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04.09.2022 12:38 Відповісти
за ЗЄ не хвилюйтесь -

ця тупа та обмеже особа кидається на всіх, хто перед ним не плазує
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04.09.2022 13:17 Відповісти
Я турбуюсь за Залужного , тому не маШУ червоною тряпкою перед ОПУ
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04.09.2022 13:21 Відповісти
Дякуємо, герої.
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04.09.2022 12:45 Відповісти
 
 