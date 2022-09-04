Засоби української ППО збивають до 70% російських ракет, - генерал-майор Жирнов
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Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов.
"Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії свідчить, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.
Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.
Переважно – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО".
Генерал-майор наголосив: допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів.
Хоча можна констатувати, що наразі противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів.
Це стало можливим завдяки роботі системи ППО, героїзму та професіоналізму українських військовослужбовців.
Будь ласка, зачекайте...
в Карагандє, під асвальтом закатане
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
гроші пішли на Крадівництво
По этим двум случаям, конечно, судить нельзя, но арифметику все же тебе стоит подтянуть.
українських ППО, авіації та ЗСУ взагалі вже не мало б існувати півроку, а вони є та успішно відбивають атаки
Слава ЗСУ!
Слава ППО!
командири вищого рівня називаються генералами
чого варті українські Генерали показали шість місяців війни із "другою армією світу"
українські ППО із своєю совковою зброєю справляються із захистом українського неба на 200%
вірю в Бога та ЗСУ !
Невже вожко зрозуміти що це *у середньому 50-70%*?
Чи легше шукати зраду, та спати на ППО?
у мене кількість знайомих через ЗЄльоную плісняву скоротилась наполовину
моїх знайомих на фронті Бог береже
У моїй голові спочатку виник когнітивній дисонанс, але потім все стало зрозуміло - адже 2/10=0.2<0.7, а в заголовку сказано - до 70%. От якби збили все, тоді таки да протиріччя.
От скорости сильно зависит
Есть 900км/ч а есть 4-8000
@jozefkneht1
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14 год
Переглянув два телеграмканали верховного головнокомандувача і головнокомандувача. Дуже сильна різниця між ними. Головнокомандувач розповідає про простих солдатів, командирів та інших героїв війни, а верховний головнокомандувач переважно про себе.
чотирижди ДЕЗЕРТИР !
чому народ не знає як сама популярна особистість в Україні Генерал Залужний кушаєт, отжимаєтся та какаєт ?
ця тупа та обмеже особа кидається на всіх, хто перед ним не плазує