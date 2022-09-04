1 191 11
З українських портів вийшло ще 12 суден із зерном
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У неділю, 4 вересня, з українських портів вийшло 12 суден із зерном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.
"Відвантаження зерна в портах України триває під контролем Об'єднаного координаційного центру в Стамбулі. Станом на сьогодні вранці з українських портів вийшли ще 12 суден, завантажених зерном", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.09.2022 14:25
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.09.2022 14:26
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.09.2022 14:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ничего не произошло с колонной на Херсонском направлении.
В результате обстрела были разрушены элеватор и десятки домов, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.
Судя по руинам, они целенаправленно уничтожают стратегические запасы зерна, провоцируя гуманитарную катастрофу в стране, сообщил украинский военкор Андрей Цаплиенко.