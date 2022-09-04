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З українських портів вийшло ще 12 суден із зерном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,порт

У неділю, 4 вересня, з українських портів вийшло 12 суден із зерном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"Відвантаження зерна в портах України триває під контролем Об'єднаного координаційного центру в Стамбулі. Станом на сьогодні вранці з українських портів вийшли ще 12 суден, завантажених зерном", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни завдали удару по Очакову. Зруйновано елеватор з декількома тисячами тонн зерна, - міська рада. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Знов в Італію ?
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04.09.2022 14:17 Відповісти
А нам з тієї радості одні убиткі!...
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$+12 000000000 УКРАIНА
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Над Озерным снова флаг Украины: Нацгвардия и тероборона освободили село, отодвинув россиян от Славянска
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04.09.2022 14:25 Відповісти
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04.09.2022 14:27 Відповісти
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04.09.2022 14:26 Відповісти
https://t.me/c/1681957550/22033

Ничего не произошло с колонной на Херсонском направлении.
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Прямо как конвой PQ-17... путлер вверг весь мир во времена Второй мировой...
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Сегодня утром, 4 сентября, россияне ударили по городу Очаков Николаевской области.

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