З українських портів вийшло ще 12 суден із зерном

У неділю, 4 вересня, з українських портів вийшло 12 суден із зерном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"Відвантаження зерна в портах України триває під контролем Об'єднаного координаційного центру в Стамбулі. Станом на сьогодні вранці з українських портів вийшли ще 12 суден, завантажених зерном", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни завдали удару по Очакову. Зруйновано елеватор з декількома тисячами тонн зерна, - міська рада. ВIДЕО