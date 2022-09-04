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Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відновити затоплені луганські шахти та колишні енергозатратні промислові підприємства неможливо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт. Після Перемоги ми не зможемо повноцінно відновити вугільну промисловість області. Треба знати, що ці підприємства були дуже енергозатратними. Зараз окупанти порізали їх на металобрухт", - зазначив він.
Гайдай підкреслив, що після деокупації відновлення інших промислових підприємств буде відбуватися за сучасними стандартами без "радянщини".
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
що не вкрали то знищимо - їхній девіз
навіть не позітивчик - позітивище.
але треба пам"ятати, що гіркін = фсб
тобто бреше як дихає
он просто предостерегает от взгляда на жизнь (в частности на войну и на наши успехи в ней) через розовые очки.
потому что розовые очки бьются стеклами внутрь.
по-моему он прав.
завышенные ожидания вылазят минимум депрессией, а сейчас на это мы не имеем права.
поэтому я изображаю Хатико и верно жду проверенных новостей от ЗСУ.
я безумно рада, если то, что написал Херкин - правда.
но жду подтверждений.
ждем)))
страшно читать
спасибо.
но иногда это полезно вспоминать.
потому что надо представлять и помнить, что откуда взялось
А ЩО , МОГЛО БУТИ ПО ІНШОМУ ?
путян, ввяді вайска...
не поганий аналіз ситуації на півдні
і по моємо більш менш адекватний
віримо в ЗСУ!!
Слава Ккраїні!!
Вам он навіть в новині написали - "підприємства" були максимально енергозатратними... може вже досить в 21 столітті все ще використовувати гівноінструменти 19го? Як ви своїм дітям і онукам в обличння дивитиметесь, коли вони вас спитають: а на фіга ви вбили нашу планету? заради чого?
Але у нас є Захід України, де також видобувають вугілля і де на відміну від Донбасу немає активних бойових дій. І є навіть недобудована вугільна шахта Нововолинська №10, яка готова на 80%. Яку в умовах повномасштабного вторгнення і загрози газової блокади гріх не добудувати.
"Відновлювана екологічно чиста енергетика" це лохотрон, який з'їдає кошти українських платників і годує таких виродків як Ахметов і ніколи не окупиться. А тому, має бути відправлена туди, куди вона має бути відправлена - курсом рашистського корабля.