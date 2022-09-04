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Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахта

Відновити затоплені луганські шахти та колишні енергозатратні промислові підприємства неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт. Після Перемоги ми не зможемо повноцінно відновити вугільну промисловість області. Треба знати, що ці підприємства були дуже енергозатратними. Зараз окупанти порізали їх на металобрухт", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 300 тис. жителів виїхали з Луганщини від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ОВА

Гайдай підкреслив, що після деокупації відновлення інших промислових підприємств буде відбуватися за сучасними стандартами без "радянщини".
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Топ коментарі
+21
Пригадалось
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04.09.2022 15:07
+20
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04.09.2022 15:03
+18
"Кармільцьі" всєя України раптом стали голозадими після приходу "асвабадітєлєй"? А шо трапилось? "Біндєри" не "ущімляють", годувати "западенців" не треба, надійний торгівельний партнер - московія, міжнародне визнання (за словами кремлядів, чепушил та інших, що вже на концерті кабиздона)... Як же так?
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04.09.2022 15:04
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русскій мір, чо
що не вкрали то знищимо - їхній девіз
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04.09.2022 15:01 Відповісти
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04.09.2022 15:03 Відповісти
дякую за позитивчик
навіть не позітивчик - позітивище.
але треба пам"ятати, що гіркін = фсб
тобто бреше як дихає
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04.09.2022 15:08 Відповісти
На самом деле позитивных новостей с херсонско фронта больше... но они уже от нашей стороны, а так как ЗСУ ввели информационный мораторий, подождем пока они сами посчитают нужным объявить или Изя Дыркин снова проболтается...)
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04.09.2022 15:11 Відповісти
я смотрю Бутусова.
он просто предостерегает от взгляда на жизнь (в частности на войну и на наши успехи в ней) через розовые очки.
потому что розовые очки бьются стеклами внутрь.
по-моему он прав.
завышенные ожидания вылазят минимум депрессией, а сейчас на это мы не имеем права.
поэтому я изображаю Хатико и верно жду проверенных новостей от ЗСУ.
я безумно рада, если то, что написал Херкин - правда.
но жду подтверждений.
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04.09.2022 15:18 Відповісти
Вот только что русня созналась - как драпала с Высокополья
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04.09.2022 15:20 Відповісти
мрррррр
ждем)))
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04.09.2022 15:21 Відповісти
Ждём-с, затаив дыхание - щоб не наврочити, не дай Боже.
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04.09.2022 15:27 Відповісти
...а это оттуда же - но от наших)
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04.09.2022 15:28 Відповісти
и спасибо давайте скажем россиянам ДА ДА ДА И ЕЩЕ 100 ТЫСЯЧ РАЗ СПАСИБО..поясню.. забылось как то откуда ****** Янык прибило с Димбассу а забыли кто и как сняли досрочно Кравчука с должности Президента..... вы если не помните я напомню выборы должны были состоятся в 1995 году..... но состоялись досрочно в 1993 году в пользу Кучмы который нагнало в столицу сначала дурачков студентов за 20 купоно руп а потом толпа 45 тысяч пешком пришла шахтерская щелупонь...с касками на Майдане стучали 5 дней кто забыл..и все Кравчук поплыл и сдал должность Кучме нет я не говорю что Кравчук злато.... но Кучма еще то дерьмо оказалось потом же Леня алкаш привел Витю урку..во власть.... а тот вообще повязан был кровью с Ахметкой кто забыл напомню погонялово никому неизвесиного никому в Гурзуфе Ринатика Наперсток.. так вот шахты прибыльное дело со времен СССР мой дядька ридный шахтером работал в забоях ТРИ раза засыпало последний раз провел 22 суток на глубине 220 метров с травмами еле выжил потом устроился наверху на лесах и дереве озолотился воровали лес кругляк и доску вагонами и за бабки строили партийным бонзам дачные курятнички в 2 этажа а я с мамой его роднйо сестрой голодал жадный был паросто до ужаса... а он за сезон с апреля до октября набивал до 25 тысяч с вычетом накладных чистоганом так вот шахты брали до 40 млрд гривен ДОТАЦИЙ ИЗ КОТОРЫХ ШАХТАМ ДОХОДИЛО В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ 15% которые разворовывало руководство шахт а на саму шахту долетало 5% в случае удачи...шахтеры до того оборзели отсюда выверт слогана Донбасс кормит Украины..... ******** забылись что Украина кормила Донбасс...отсюда Путя спаси и имеем 2022 год так что Я ЛИЧНО ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ КАЦАБЫ ПОД КОРЕНЬ ***** ВСЕ ДОНЕЦК ЛУГАНСК СНЕСЛИ ПОД ФУНДАМЕНТ КРОМЕ СТЕПИ И ГРУДЫ РАЗВАЛИН ЧТОБЫ ТАМ НАХ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ ТОТ ЛЕПРОЗОРИЙ ГУЛАГ ЗОНУ УРКАГАНСКУЮ ТОЛЬКО ТАК МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ ЧТО НЕ УНИЧТОЖАТ КАЦАБЫ САМИМ ОГНЕМЕТОМ И ГРАДАМИ ********* В НУЛЬ....
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04.09.2022 15:24 Відповісти
блджд
страшно читать
спасибо.
но иногда это полезно вспоминать.
потому что надо представлять и помнить, что откуда взялось
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04.09.2022 15:32 Відповісти
Всё точно. Добавлю только: потом всё тщательно продезинфицировать и использовать территорию и ископаемые для нужд восстановления Украины. Ну, пусть хоть Шелл сланцевый газ добывает - нам денежки нужны. А долбонаселение либо пусть восстанавливает Украину (не бамбас!), и живёт по нашим законам, либо пусть у*бывают на свою историческую родину в Воркуту и разные там Засрайски. А пока - молимся за наших КОТИКОВ и помогаем, чем можем и даже больше.
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04.09.2022 15:34 Відповісти
по Крыму также!!!
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04.09.2022 18:13 Відповісти
У цій новині прекрасне все!
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04.09.2022 15:02 Відповісти
"Кармільцьі" всєя України раптом стали голозадими після приходу "асвабадітєлєй"? А шо трапилось? "Біндєри" не "ущімляють", годувати "западенців" не треба, надійний торгівельний партнер - московія, міжнародне визнання (за словами кремлядів, чепушил та інших, що вже на концерті кабиздона)... Як же так?
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04.09.2022 15:04 Відповісти
Пригадалось
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04.09.2022 15:07 Відповісти
Просили же "Пукин введи!", вот он и ввёл их ... на 2 метра ниже уровня земной поверхности. Мечты сбываются!
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04.09.2022 15:37 Відповісти
Ну что дамбаситы, асвабадила вас Раzийа? Зато теперь можете разговаривать на руzгом. Правда не долго.
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04.09.2022 15:07 Відповісти
Нам все время угрожали "шахтерами,которые поднимутся и сметут любую власть" - вот они и "поднялись"
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04.09.2022 15:12 Відповісти
Скорее, опустились, на 2 м вниз. И то только те, кому повезло. Остальные так и валяются.
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04.09.2022 15:23 Відповісти
... "піднялись на поверхню" ... але їх зараз масово прикопують... Шахтарі це найтупіша частина населення в Україні. Завжди була такою. Професійна підготовка шахтаря займає лише 9 днів "навчання". А на фіга більше? адже український шахтар в середньому живе 36 років... Інший аспект це жінки які свідомо виходили за цих тупих шахтарів заміж і плодили майбутніх сиріт та кримінальників... Мяко кажучи, населення Донбасу в цілому малоосвідчене...
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04.09.2022 15:37 Відповісти
Всех предателей в расход - как в одном перехвате ванька жаловался что командование Орды снарядами больше дорожит чем мясом не говоря уже о военной технике. Донбасятина предала Украину и думала отсидется в тылу но не тут то было... Проигрывающая сторона такими кадрами дорожить не будет.
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04.09.2022 15:14 Відповісти
попробуйте касками по своїх тиквах постучати--аж до дир.. повинно помогти
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04.09.2022 15:14 Відповісти
Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай Джерело: https://censor.net/ua/n3365016

А ЩО , МОГЛО БУТИ ПО ІНШОМУ ?
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04.09.2022 15:15 Відповісти
Могло - це хотiл зробити солдати НАТО....
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04.09.2022 20:01 Відповісти
Ну тепер шахтіори заживуть... І не довго і не щасливо...
путян, ввяді вайска...
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04.09.2022 15:16 Відповісти
За, що боролись на те і напоролись.
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04.09.2022 15:17 Відповісти
То есть оставаться они там не собираются
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04.09.2022 15:17 Відповісти
даунбасянам обіцяли пісдєц якщо до них прийдуть бандери. пісєц прийшов, а бандер все немає.
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04.09.2022 15:17 Відповісти
О, теперь точно будут шахтеры и комбайнёры....
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04.09.2022 15:17 Відповісти
Ці шахтарі не хотіли йти в тероборону і допомагати ЗСУ. Тепер будуть гарматним м'ясом
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04.09.2022 15:18 Відповісти
Дамбасс паражняк не гоніт
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04.09.2022 15:24 Відповісти
Тим лугандонським гірникам ще в квітні та равні 2014 року казали:" вииза кого дупу рвете?За росію?Подивіться на шахти сусідньої ростовської області.Де вони?Немає.Росія їх закрила.Ви вважаєте,щотв шахти донбасу будуть вкладать кошти?"Так вони не вірили.З кулакамиикидались на тих хто це казав.Сьогодні та мерзота ВОЮЄ проти України.Подохнуть?Да і ЧЛЕН з ними!
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04.09.2022 15:25 Відповісти
Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября

не поганий аналіз ситуації на півдні
і по моємо більш менш адекватний
віримо в ЗСУ!!
Слава Ккраїні!!
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04.09.2022 15:36 Відповісти
Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября
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04.09.2022 16:19 Відповісти
Там, правда, в коментах кто-то указал на некоторые ошибки в переводе...
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04.09.2022 16:29 Відповісти
Наконец-то мы увидим как воюют эти "легендарные" шахтеры и трактористы
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04.09.2022 15:41 Відповісти
Не покормить Донбассу уже Украину?
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04.09.2022 16:22 Відповісти
Чудова новина! Залізна леді років з 30 тому закривала шахти на туманному Альбіоні: витратила купу грошей, вислухала купу погроз і прокльонів. Москалі все зробили за нас. Не кваптесь хоронити Мокшандію, я вірю в Путена, він сам справиться.
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04.09.2022 16:43 Відповісти
Ну так просили руzкий мир прийти вот и пришел.Не хер теперь жаловаться терпи моя красавица.
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04.09.2022 16:52 Відповісти
Урряяяя! Рюцкие пришли! От бЕндеравцев спасают! Путин введи!!!! Путин ввёл. По самые помидоры. Чего же не радуйтесь твари и новую Родину не защищайте?
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04.09.2022 16:59 Відповісти
Зробили те, що мала зробити українська влада вдже роківу 25 як. Але оскільки української влади за цей час не було - то й були ці паразити на тілі економіки України
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04.09.2022 17:12 Відповісти
Треба нарощувати видобуток кам'яного вугілля у регіонах, де відсутні активні бойові дії. Зокрема на Львівщині, Волині, Дніпропетровщині а також згадати про буре вугілля з Олександрії
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04.09.2022 17:17 Відповісти
А може не треба вбивати планету своїм коксом конченим?
Вам он навіть в новині написали - "підприємства" були максимально енергозатратними... може вже досить в 21 столітті все ще використовувати гівноінструменти 19го? Як ви своїм дітям і онукам в обличння дивитиметесь, коли вони вас спитають: а на фіга ви вбили нашу планету? заради чого?
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04.09.2022 20:59 Відповісти
Ті, які відпрацювали запаси, не можуть бути не енергозатратними.
Але у нас є Захід України, де також видобувають вугілля і де на відміну від Донбасу немає активних бойових дій. І є навіть недобудована вугільна шахта Нововолинська №10, яка готова на 80%. Яку в умовах повномасштабного вторгнення і загрози газової блокади гріх не добудувати.

"Відновлювана екологічно чиста енергетика" це лохотрон, який з'їдає кошти українських платників і годує таких виродків як Ахметов і ніколи не окупиться. А тому, має бути відправлена туди, куди вона має бути відправлена - курсом рашистського корабля.
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04.09.2022 22:12 Відповісти
Нехай їдуть у мордор і біля мавзолею шоломами постукають, дебіли!
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04.09.2022 19:25 Відповісти
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04.09.2022 20:01 Відповісти
 
 