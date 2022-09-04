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Шольц про енергетичну кризу: Ми зможемо витримати цю зиму

Новини Цензор.НЕТ Економіка

шольц

Влада Німеччини підготувала енергетичну галузь країни до майбутньої зими.

Про це заявив у неділю канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зможемо витримати цю зиму", - наводять його слова місцеві ЗМІ.

За його словами, країна "переживає важкі часи", проте уряд ухвалив "своєчасні рішення" з метою уникнути перебоїв з постачанням енергії цьогоріч, зокрема знову запустивши вугільні електростанції і закачавши газ у сховища.

Водночас Шольц оголосив про пакет допомоги - вже третій на тлі нинішніх економічних труднощів - величиною у 65 млрд євро з метою підтримати населення на тлі зростання інфляції і підвищення витрат на енергію. План передбачає, зокрема, забезпечення населення дешевими квитками на транспорт і податкові пільги для компаній, які споживають значну кількість енергії.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Ну всё. Я спокоен.
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04.09.2022 15:20
+2
Да дорогой, проще всего ругать меркель/кого угодно****** и т.п. чем задуматься, какое отношение они имеют к твоей стране? Сколько раз ты выходил на массовое мероприятие на банковую, когда был запрет на "ответный огонь", когда погиб Журавель, когда отводили войска в золотом?

Что сделал ты, чтобы в твоей стране была власть которая во время войны не сворачивала бы ракетную программу?! Меркель/шольц/шредер/макрон ничего не должны тебе, сынок! у них другие страны и их там выбирают! И их страны живут безопаснее и лучше потому что умнее.

Ты зелю напоминаешь: отдыхал, гадил на нато, случилось о чём предупреждали:

-нато закройте небо, а то кровь будет на ваших руках!
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04.09.2022 16:54
+2
ваші проблеми - ху@ня.
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04.09.2022 19:42
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Ну всё. Я спокоен.
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04.09.2022 15:20 Відповісти
До речі, просто нагадаю, що згідно Регістру звичайних озброєнь Організації Об'єднаних Націй (UNROCA) Німеччина подала наступні дані по запасам техніки та озброєння, яке є або в строю Бундесверу, або на складах зберігання. Мова зокрема про 182 танки Leopard 1 та 642 танки Leopard 2, 739 БМП Marder та 331 БМП Puma, 356 бронеавтомобілів Fuchs та 305 колісних бронемашин Boxer, 105 колісних бронемашин Fennek та 114 авіадесантних танкеток Wiesel.

З чого випливає, що Німеччина "на папері" таки була здатна передати для Збройних Сил України хоча б декілька десятків танків та декілька сотень бронемашин, необхідних для оснащення наших механізованих частин.
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04.09.2022 15:29 Відповісти
Выбрали "мир в глазах *****", а виноваты все кругом)))
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04.09.2022 15:58 Відповісти
это вы про меркель тоже?
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04.09.2022 16:19 Відповісти
Да дорогой, проще всего ругать меркель/кого угодно****** и т.п. чем задуматься, какое отношение они имеют к твоей стране? Сколько раз ты выходил на массовое мероприятие на банковую, когда был запрет на "ответный огонь", когда погиб Журавель, когда отводили войска в золотом?

Что сделал ты, чтобы в твоей стране была власть которая во время войны не сворачивала бы ракетную программу?! Меркель/шольц/шредер/макрон ничего не должны тебе, сынок! у них другие страны и их там выбирают! И их страны живут безопаснее и лучше потому что умнее.

Ты зелю напоминаешь: отдыхал, гадил на нато, случилось о чём предупреждали:

-нато закройте небо, а то кровь будет на ваших руках!
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04.09.2022 16:54 Відповісти
ты ж вроде здесь не новенький.
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04.09.2022 17:06 Відповісти
Іванофф! Треба якось обережніше звинувачувати дописувачів у тому, до чого вони взагалі не мають стосунку. Або запам'ятовуй ху із хто, або не пи*ди.
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05.09.2022 01:04 Відповісти
за крейсером, хорошо?

я ещё ники не запоминал))
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05.09.2022 01:13 Відповісти
Тоді записуй ніки, перед тим, як написати людині, що вона обрала «мир в глазах *****».

Ти навіть не уявляєш, які тут є люди та скільки вони зробили для України. Тих хто цю владу обрав на Цензорі майже не залишилось , вони усі сдриснули у небуття. Тут залишились справжні патріоти-Порохоботи , які частину свого життя поклали за нашу свободу.
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05.09.2022 01:28 Відповісти
Хорошо, я тоже не сидел склавши руки. Записывать - глупо, как и предъявлять претензии в конкретном и в подобных случаях.

Хорошего вечера.
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05.09.2022 01:41 Відповісти
Та я бачу, що ти не сидиш склавши руки. Виіпнувся знатно, на рівному місці, конфуз вийшов, але ж то таке.

за крейсером, харашо?
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05.09.2022 01:53 Відповісти
там ты сидишь

ектор а, лето 2014

Сейчас состояние не то.

И в чем я *********? Я в чем-то не прав? Или твой брат по разуму, ему по шерстке надо?
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05.09.2022 02:57 Відповісти
Якось один маніяк (несексуальний) так само звинуватив мене у тому, що це я винна у приході зеленої влади, бо я «нагаласавала». Він, *****, знав, що я цього не робила та інших попереджала, але йому дуже хотілось так мене образити. Зізнаюсь, що так мене ще ніхто не ображав.

Впевнена, що ти зробив так само навмисно, щоб образити та принизити, та за рахунок цього підняти свою самооцінку.
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05.09.2022 03:21 Відповісти
Ирочко, мне на столько не интересно кто и как тебя обидел.

далее лень писать)))
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05.09.2022 09:26 Відповісти
ви немецькі остолопи з подачі так званих зелених убили атомну енергетику потім здопомогою комсамолки меркель стали залежні від кацапії а тепер плачети
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04.09.2022 16:40 Відповісти
ваші проблеми - ху@ня.
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04.09.2022 19:42 Відповісти
Німці живуть,як у Бога "за пазухой": мінімальна зп 1500 Є,дешевий рашкованський газ,конкурентна економіка,дешеве харчування....
Да,і кацапи себе там почувають,як вдома....
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05.09.2022 00:29 Відповісти
 
 