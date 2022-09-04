Шольц про енергетичну кризу: Ми зможемо витримати цю зиму
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Влада Німеччини підготувала енергетичну галузь країни до майбутньої зими.
Про це заявив у неділю канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми зможемо витримати цю зиму", - наводять його слова місцеві ЗМІ.
За його словами, країна "переживає важкі часи", проте уряд ухвалив "своєчасні рішення" з метою уникнути перебоїв з постачанням енергії цьогоріч, зокрема знову запустивши вугільні електростанції і закачавши газ у сховища.
Водночас Шольц оголосив про пакет допомоги - вже третій на тлі нинішніх економічних труднощів - величиною у 65 млрд євро з метою підтримати населення на тлі зростання інфляції і підвищення витрат на енергію. План передбачає, зокрема, забезпечення населення дешевими квитками на транспорт і податкові пільги для компаній, які споживають значну кількість енергії.
Будь ласка, зачекайте...
З чого випливає, що Німеччина "на папері" таки була здатна передати для Збройних Сил України хоча б декілька десятків танків та декілька сотень бронемашин, необхідних для оснащення наших механізованих частин.
Что сделал ты, чтобы в твоей стране была власть которая во время войны не сворачивала бы ракетную программу?! Меркель/шольц/шредер/макрон ничего не должны тебе, сынок! у них другие страны и их там выбирают! И их страны живут безопаснее и лучше потому что умнее.
Ты зелю напоминаешь: отдыхал, гадил на нато, случилось о чём предупреждали:
-нато закройте небо, а то кровь будет на ваших руках!
я ещё ники не запоминал))
Ти навіть не уявляєш, які тут є люди та скільки вони зробили для України. Тих хто цю владу обрав на Цензорі майже не залишилось , вони усі сдриснули у небуття. Тут залишились справжні патріоти-Порохоботи , які частину свого життя поклали за нашу свободу.
Хорошего вечера.
за крейсером, харашо?
ектор а, лето 2014
Сейчас состояние не то.
И в чем я *********? Я в чем-то не прав? Или твой брат по разуму, ему по шерстке надо?
Впевнена, що ти зробив так само навмисно, щоб образити та принизити, та за рахунок цього підняти свою самооцінку.
далее лень писать)))
Да,і кацапи себе там почувають,як вдома....