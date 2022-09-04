Шольц про енергетичну кризу: Ми зможемо витримати цю зиму

Влада Німеччини підготувала енергетичну галузь країни до майбутньої зими.

Про це заявив у неділю канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зможемо витримати цю зиму", - наводять його слова місцеві ЗМІ.

За його словами, країна "переживає важкі часи", проте уряд ухвалив "своєчасні рішення" з метою уникнути перебоїв з постачанням енергії цьогоріч, зокрема знову запустивши вугільні електростанції і закачавши газ у сховища.

Водночас Шольц оголосив про пакет допомоги - вже третій на тлі нинішніх економічних труднощів - величиною у 65 млрд євро з метою підтримати населення на тлі зростання інфляції і підвищення витрат на енергію. План передбачає, зокрема, забезпечення населення дешевими квитками на транспорт і податкові пільги для компаній, які споживають значну кількість енергії.

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