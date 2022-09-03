УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18225 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Газова війна
5 816 17
газ (2586) Єврокомісія (940) Путін (21427) Росія (47144) Євросоюз (6998) Джентілоні Паоло (9)

В ЄС заявили, що готові до повного припинення постачання російського газу: "Ми не боїмося рішень Путіна"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

газ

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС "добре підготовлений" на випадок повного припинення постачання російського газу завдяки заходам зберігання та енергозбереження.

Про це він заявив у рамках економічного форуму в Італії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню Росією газової зброї", - заявив Джентілоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готується до вирішального енергетичного удару по Європі, - Зеленський

"Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати", — додав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
То може слід так і зробити?
Звичайно, буде важкувато, але це буде страшний удар по кацапії!
Реально страшний.
показати весь коментар
03.09.2022 22:58
+17
показати весь коментар
03.09.2022 23:03
+17
тайн "резиновой жопы" - разгадана
показати весь коментар
03.09.2022 23:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То може слід так і зробити?
Звичайно, буде важкувато, але це буде страшний удар по кацапії!
Реально страшний.
показати весь коментар
03.09.2022 22:58 Відповісти
Все к этому и идет
показати весь коментар
03.09.2022 23:04 Відповісти
раися посмотрела на сопливых западных политиков, плюнула, и решила показать как надо - ввести санкции против себя сама.
показати весь коментар
04.09.2022 06:37 Відповісти
не бійтеся, українські нафтогазівники на рф теж закінчилися...

Антон Санченко
22 декабря 2013 г. ·
Щоразу, коли Росія намагалася проковтнути Україну, в неї ставалися кольки й нетравлення шлунка. Ну ось була собі нормальна східна деспотія, де карбували монету арабською вяззю, нею ж прикрашали парадні обладунки царів, жіноцтво тримали в гаремах, які називали теремами, і навіть релігія була непойми християнство чи іслам за деякими свідченнями. Кріпосні пейзани ж взагалі ще були язичниками угро-фінами, які в носі мали усі ці ваші теологічні і філологічні тонкощі.


Поласували Україною - що в результаті? Ніконіанська реформа, запровадження "правильного" християнства, навчання граматиці слов'янської мови та арифметиці за українськими підручниками - обрусіння Росії, розкол в церкві, європейський вектор розвитку - повний капець Московії, аж до зміни назви на Росію, і якщо трохи далі продовжити - Указ про вольності дворянства (нечувано для Сходу) а там і скасування кріпаччини.

Пропустимо наслідки "заглоту" РСФСРом УНР, але мені здається, що наслідком цього стало збочення від комуністичних ідеалів і НЕП, бо інакше українське селянство здолати і отримати хліб було неможливо. (За що й поплатилися Голодомором)

Після війни приєднання Західної України і потрапляння в табори великої кількості упівців призвели до низки табірних повстань і фактично знищило систему Гулагу. Хрущов нічого не вирішував, він очолив.

Про результати правління імперією наших делегатів-запроданців, починаючи з Розумовського і закінчуючи Брежнєвим, і наслідки цього, треба писати окремо. Росіяни он досі Хрущову приєднання Криму до України згадують.

Зараз, схоже, знову на якийсь аншлюс вони сподіваються.
Не думаю, що вони усвідомлюють усі наслідки таких сподівань. Це ж оті ваші "ліберасти", яким навіть разом зібратися на площі не вільно, тепер точно переможуть. Ми орендуємо їм Майдан.

А взагалі в мене таке враження, що всі ці святовіттівські дьоргання Раші походять від того, що в російській армії просто закінчилися прапорщики-українці. А на своїх жодних надій нема.
показати весь коментар
03.09.2022 23:02 Відповісти
Скважины не консервируются, газ будут сжигать на выходе из скважины.
Одни убытки.Прибыли нет.
показати весь коментар
03.09.2022 23:03 Відповісти
Холоко́ст (от англ. holocaust, из др.-греч. ὁλοκαύστος - «всесожжение»)
показати весь коментар
03.09.2022 23:09 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2022 23:03 Відповісти
С каждым днём владимир владимирович становился все удмуртнее и удмуртнее....
показати весь коментар
03.09.2022 23:08 Відповісти
тайн "резиновой жопы" - разгадана
показати весь коментар
03.09.2022 23:23 Відповісти
РФ - резиножоповый фашизм
показати весь коментар
03.09.2022 23:51 Відповісти
Це дуже добре.Кацапська нечисть мріяла що всі на коліна перед ними будуть падати,а всім чхати на них
показати весь коментар
03.09.2022 23:05 Відповісти
Вата каже що то добре. Бо їм більше достанеться і все сво
показати весь коментар
03.09.2022 23:08 Відповісти
Пока они прокачивают газ до СП1

И там сжигают факелом
показати весь коментар
03.09.2022 23:14 Відповісти
Нехай в Європі теж поставлять умови
По 50 евро за тисячу і ні як по іншому
показати весь коментар
03.09.2022 23:19 Відповісти
Ще б пак! А як могло бути інакше якщо 1,5% світового ВВП проти 98,5%...
показати весь коментар
04.09.2022 00:36 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 00:39 Відповісти
Виходить, що в ЄС сидять не такі вже й лопушки. Назбирали собі газу і послали окурка найух. Скоро і нафту відріжуть.
показати весь коментар
04.09.2022 14:15 Відповісти
 
 