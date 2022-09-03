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В ЄС заявили, що готові до повного припинення постачання російського газу: "Ми не боїмося рішень Путіна"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС "добре підготовлений" на випадок повного припинення постачання російського газу завдяки заходам зберігання та енергозбереження.
Про це він заявив у рамках економічного форуму в Італії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню Росією газової зброї", - заявив Джентілоні.
"Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати", — додав він.
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Звичайно, буде важкувато, але це буде страшний удар по кацапії!
Реально страшний.
Антон Санченко
22 декабря 2013 г. ·
Щоразу, коли Росія намагалася проковтнути Україну, в неї ставалися кольки й нетравлення шлунка. Ну ось була собі нормальна східна деспотія, де карбували монету арабською вяззю, нею ж прикрашали парадні обладунки царів, жіноцтво тримали в гаремах, які називали теремами, і навіть релігія була непойми християнство чи іслам за деякими свідченнями. Кріпосні пейзани ж взагалі ще були язичниками угро-фінами, які в носі мали усі ці ваші теологічні і філологічні тонкощі.
Поласували Україною - що в результаті? Ніконіанська реформа, запровадження "правильного" християнства, навчання граматиці слов'янської мови та арифметиці за українськими підручниками - обрусіння Росії, розкол в церкві, європейський вектор розвитку - повний капець Московії, аж до зміни назви на Росію, і якщо трохи далі продовжити - Указ про вольності дворянства (нечувано для Сходу) а там і скасування кріпаччини.
Пропустимо наслідки "заглоту" РСФСРом УНР, але мені здається, що наслідком цього стало збочення від комуністичних ідеалів і НЕП, бо інакше українське селянство здолати і отримати хліб було неможливо. (За що й поплатилися Голодомором)
Після війни приєднання Західної України і потрапляння в табори великої кількості упівців призвели до низки табірних повстань і фактично знищило систему Гулагу. Хрущов нічого не вирішував, він очолив.
Про результати правління імперією наших делегатів-запроданців, починаючи з Розумовського і закінчуючи Брежнєвим, і наслідки цього, треба писати окремо. Росіяни он досі Хрущову приєднання Криму до України згадують.
Зараз, схоже, знову на якийсь аншлюс вони сподіваються.
Не думаю, що вони усвідомлюють усі наслідки таких сподівань. Це ж оті ваші "ліберасти", яким навіть разом зібратися на площі не вільно, тепер точно переможуть. Ми орендуємо їм Майдан.
А взагалі в мене таке враження, що всі ці святовіттівські дьоргання Раші походять від того, що в російській армії просто закінчилися прапорщики-українці. А на своїх жодних надій нема.
Одни убытки.Прибыли нет.
И там сжигают факелом
По 50 евро за тисячу і ні як по іншому