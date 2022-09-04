Прем’єрка Естонії Каллас: "Світ має ізолювати Росію та посилювати санкції"

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала тримати Росію в ізоляції та працювати над розширенням санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ERR з посиланням на заяву прем'єр-міністр Кая Каллас на церемонії з нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хайєка у Берліні.

"Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки за рахунок цього Кремль підтримує свою військову промисловість", - сказала вона.

У Берліні Каллас зустрілася зі своїми латвійським та литовським колегами Кріш'янісом Каріньшем та Інгрідою Шимоніте. Учасники зустрічі зазначили, що Путін сподівається, що Захід першим втратить терпіння та буде готовий піти на поступки.

"Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції", – сказала Каллас.

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Прем'єрка вважає, що ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із Росії має суттєво скоротитися.

"Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським вирішенням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій", – повідомила Каллас.