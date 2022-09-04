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Прем’єрка Естонії Каллас: "Світ має ізолювати Росію та посилювати санкції"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

каллас

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала тримати Росію в ізоляції та працювати над розширенням санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ERR з посиланням на заяву прем'єр-міністр Кая Каллас на церемонії з нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хайєка у Берліні.

"Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки за рахунок цього Кремль підтримує свою військову промисловість", - сказала вона.

У Берліні Каллас зустрілася зі своїми латвійським та литовським колегами Кріш'янісом Каріньшем та Інгрідою Шимоніте. Учасники зустрічі зазначили, що Путін сподівається, що Захід першим втратить терпіння та буде готовий піти на поступки.

"Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції", – сказала Каллас.

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Прем'єрка вважає, що ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із Росії має суттєво скоротитися.

"Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським вирішенням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій", – повідомила Каллас.
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Топ коментарі
+12
Лапатний чумний барак має бути ізольований від усього цивілізованого свту...
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04.09.2022 15:37
+8
wislen Lem ********

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Реєстрація:04.09.2022

kacapsky pudelj sorvalsa s cepi.
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04.09.2022 15:35
+4
Ести - наші кровні брати.
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04.09.2022 15:41
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wislen Lem ********

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:04.09.2022

kacapsky pudelj sorvalsa s cepi.
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04.09.2022 15:35 Відповісти
Лапатний чумний барак має бути ізольований від усього цивілізованого свту...
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04.09.2022 15:37 Відповісти
Ести - наші кровні брати.
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04.09.2022 15:41 Відповісти
+
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04.09.2022 15:59 Відповісти
На дії гітлерівської Німеччини та СРСР у 30-ті роки минулого сторіччя дивилися "крізь пальці". Одиниці вказували на загарбницький характер тих дій. Результат - Друга Світова Війна з десятками мільйонів загиблих.

Зараз історія повторюється. Але з невеликою відмінністю - війну веде світ руками УКРАЇНЦІВ, але при цьому не відмовляється від відносин з ініціатором війни. "Ліки не вбивають хворобу, а, навпаки, співпрацють з нею" (с)
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04.09.2022 15:55 Відповісти
Світ має ізолювати, але не ізолює. Бо комусь расєянських "художників" шкода, комусь конче тре газу, комусь дружба із наташами, комусь абищо аби лишень проти США, і т.п. і т.д
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04.09.2022 16:07 Відповісти
ракову пухлину треба видаляти, значна теріторія може дати метастази
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04.09.2022 16:46 Відповісти
Не забывайте рабсеяне, что в этом виноваты вы сами.
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04.09.2022 18:26 Відповісти
Кацапье должно сидеть на па-раше!
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04.09.2022 19:23 Відповісти
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04.09.2022 19:49 Відповісти
 
 