У Польщі працює понад мільйон українців, - Моравецький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що зараз у Польщі працює понад 1 мільйон українців.
Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями Тухольського повіту в селі Жально в суботу, 3 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Моравецького питали, зокрема, про державну допомогу біженцям.
"Для тих із вас, хто думав би, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування. Понад 1 мільйон осіб – частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина тих, що приїхали, також почала працювати", – сказав прем’єр-міністр Польщі.
Він зазначив, що вільний світ надалі допомагає Україні постачанням зброї та гуманітарними діями і висловив сподівання, що внаслідок санкцій Росія щомісяця зазнаватиме збитків, і це вплине на Владіміра Путіна.
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Змінити нік на форумі не важко. Чи буде від цього якийсь реальний толк? Можна зватись Василем, Володимиром, Петром, Тарасом, обвішатися прапорцями, трезубами і пи***дити гуманітарку. Чи привласнювати кошти, що йшли на допомогу ЗСУ та ТрО.
Щось таке і робить наш уряд. Під гаслом показушного патріотизму.
Якщо зміна імені на форумі дасть якісь відчутні результати та допоможе швидше закінчити війну, або прибрати наволоч при владі, то я неодмінно це зроблю.
Ви кажете, що можна запросто позбутися наволочі при владі, було би бажання. Бажання є. Але я, наприклад, і гадки не маю з чого треба почати та як довести цю справу до кінця. То я вирішив, що мабуть, ви маєте якесь уявлення про те, як воно має бути. Чи ви ото так ляпнули?