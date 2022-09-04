У Польщі працює понад мільйон українців, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що зараз у Польщі працює понад 1 мільйон українців.

Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями Тухольського повіту в селі Жально в суботу, 3 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Моравецького питали, зокрема, про державну допомогу біженцям.

"Для тих із вас, хто думав би, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування. Понад 1 мільйон осіб – частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина тих, що приїхали, також почала працювати", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

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Він зазначив, що вільний світ надалі допомагає Україні постачанням зброї та гуманітарними діями і висловив сподівання, що внаслідок санкцій Росія щомісяця зазнаватиме збитків, і це вплине на Владіміра Путіна.