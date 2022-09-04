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У Польщі працює понад мільйон українців, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що зараз у Польщі працює понад 1 мільйон українців.

Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями Тухольського повіту в селі Жально в суботу, 3 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Моравецького питали, зокрема, про державну допомогу біженцям.

"Для тих із вас, хто думав би, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування. Понад 1 мільйон осіб – частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина тих, що приїхали, також почала працювати", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

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Він зазначив, що вільний світ надалі допомагає Україні постачанням зброї та гуманітарними діями і висловив сподівання, що внаслідок санкцій Росія щомісяця зазнаватиме збитків, і це вплине на Владіміра Путіна.
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Топ коментарі
+11
Це дуже велика і далекоглядна політика Боневтіка переселення українців, а точніше звільнення українських земель від українців. Під браві лозунки, що всіх повертаємо, заморожуємо ракетні програми, щоб не було чим збивати ворожі, хоча знаємо, що ворог веде активну підготовку і стягує свої війська до наших кордонів. Знімаємо всі гроші з різних бюджетних рахунків, держаіного, областних, міських і навіть окремих громад і все закатуємо в асфальт, всіх запевняємо, що все під контролем і коли ворог одночасно б'є по всіх містах ракетами, робимо еруглі оченята і тепло в штанах і кричимо, що не думали, що так буде, думали, що скрізь люди, а народ зривається з общитих місць і пре в Європу. Ну а ти спокійніше, одягнувши військову сорочку, відпускаєш борідку і кожного вечора гундосиш, що ми воюємо, що винні попередники і всією "зеленобичою" командою мародериш військову допомогу і гуманітарку, яка йде від усього світу.
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04.09.2022 18:48
+7
Поляки молодцы - сирийцев не взяли. Нам учиться и запоминать.
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04.09.2022 18:40
+6
Так хто нам дохтор,чи сидіти та терпіти це така національна забавка?потім складати сумні пісні й нити які ми бідні.Всю цю наволоч можна прибрати за одну ніч,було б бажання.
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04.09.2022 18:53
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Поляки молодцы - сирийцев не взяли. Нам учиться и запоминать.
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04.09.2022 18:40 Відповісти
Це дуже велика і далекоглядна політика Боневтіка переселення українців, а точніше звільнення українських земель від українців. Під браві лозунки, що всіх повертаємо, заморожуємо ракетні програми, щоб не було чим збивати ворожі, хоча знаємо, що ворог веде активну підготовку і стягує свої війська до наших кордонів. Знімаємо всі гроші з різних бюджетних рахунків, держаіного, областних, міських і навіть окремих громад і все закатуємо в асфальт, всіх запевняємо, що все під контролем і коли ворог одночасно б'є по всіх містах ракетами, робимо еруглі оченята і тепло в штанах і кричимо, що не думали, що так буде, думали, що скрізь люди, а народ зривається з общитих місць і пре в Європу. Ну а ти спокійніше, одягнувши військову сорочку, відпускаєш борідку і кожного вечора гундосиш, що ми воюємо, що винні попередники і всією "зеленобичою" командою мародериш військову допомогу і гуманітарку, яка йде від усього світу.
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04.09.2022 18:48 Відповісти
Так хто нам дохтор,чи сидіти та терпіти це така національна забавка?потім складати сумні пісні й нити які ми бідні.Всю цю наволоч можна прибрати за одну ніч,було б бажання.
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04.09.2022 18:53 Відповісти
Підтримую. Коли вже почнемо? І з чого? Хто очолить?
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04.09.2022 18:58 Відповісти
Почніть із себе,змініть ім'я на Володимир.
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04.09.2022 19:02 Відповісти
Сказала людина з ім'ям "Timur".
Змінити нік на форумі не важко. Чи буде від цього якийсь реальний толк? Можна зватись Василем, Володимиром, Петром, Тарасом, обвішатися прапорцями, трезубами і пи***дити гуманітарку. Чи привласнювати кошти, що йшли на допомогу ЗСУ та ТрО.
Щось таке і робить наш уряд. Під гаслом показушного патріотизму.
Якщо зміна імені на форумі дасть якісь відчутні результати та допоможе швидше закінчити війну, або прибрати наволоч при владі, то я неодмінно це зроблю.
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04.09.2022 19:15 Відповісти
То не задавайте дурних питань,не буде дурних відповідей.
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04.09.2022 19:23 Відповісти
А це не дурне питання.
Ви кажете, що можна запросто позбутися наволочі при владі, було би бажання. Бажання є. Але я, наприклад, і гадки не маю з чого треба почати та як довести цю справу до кінця. То я вирішив, що мабуть, ви маєте якесь уявлення про те, як воно має бути. Чи ви ото так ляпнули?
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04.09.2022 19:55 Відповісти
Можу навести приклад чилійський,сценарій можна корегувати під наші реалії,а ще скажу,що кожен хто при погонах повинен виконувати свої обов'язки,от і все.
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04.09.2022 20:14 Відповісти
Осчолює з одного боку Юзік, зі своїм батальоном відкосників, з іншого полкач абдристович з краденими гранатометами, а з флангів Лисий і пікалов, польські легіонери і орденів каварьєри.
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04.09.2022 19:12 Відповісти
Ну, работа у человека такая.
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04.09.2022 18:57 Відповісти
Тяжелая. Когда отпустит.
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04.09.2022 18:58 Відповісти
Мільйон поляків працює в Британії, мільйон українців - у польщі. Кругообіг трудових ресурсів у Європі. От тільки моравецький виродок. Він називає УПА фашистами, хоч польська армія крайова вбивала і гвалтувала українців в Україні так само, як рашисти сьогодні.
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04.09.2022 21:42 Відповісти
По 10,12 часов работать ночью на ногах,если польский не знаешь,8 днём редко у тех кто приехал до войны ,не завидую заробитчанам
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04.09.2022 22:08 Відповісти
любой труд простым не бывает. Но если хочешь жить, а не выживать, нужно трудится. Кстати очень высокий ВВП Польши в том числе объясняется их трудовой дисциплиной. В 6 утра многие уже на сменах
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04.09.2022 22:24 Відповісти
Очень хорошо, что работают и имеют средства для пропитания. Но не менее важно создавать такие же рабочие места в Украине и сохранять действующие. В тех же ГОКах, меткомбинатах, портах, которые сейчас на грани. Иначе люди просто будут обречены
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04.09.2022 22:23 Відповісти
 
 