Лісу біля окупованого Ізюма більше немає - він згорів, - ДСНС

Супутникові знімки свідчать про те, що пожежею знищено ліс поблизу тимчасово окупованого міста Ізюм Харківської області.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів заступник голови ДСНС Харківської області Анатолій Торяник, передає Цензор.НЕТ.

"Ізюмський ліс знаходиться в зоні окупації. Він також дуже сильно горів. Ми розуміємо, що у нас немає можливості туди поїхати, подивитися, перевірити. Але ми розуміємо з інформації з супутників, що ізюмського лісу немає, він згорів", – сказав Торяник.

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Рятувальник також зазначив, що так звана "тимчасова адміністрація" не намагалася врятувати ліс.

Місто Ізюм Харківської області було окуповане росіянами ще навесні. Окупанти намагалися оточити українські війська на Донбасі, але були зупинені на шляху з Ізюму до Барвінкового.