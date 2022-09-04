Лісу біля окупованого Ізюма більше немає - він згорів, - ДСНС
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Супутникові знімки свідчать про те, що пожежею знищено ліс поблизу тимчасово окупованого міста Ізюм Харківської області.
Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів заступник голови ДСНС Харківської області Анатолій Торяник, передає Цензор.НЕТ.
"Ізюмський ліс знаходиться в зоні окупації. Він також дуже сильно горів. Ми розуміємо, що у нас немає можливості туди поїхати, подивитися, перевірити. Але ми розуміємо з інформації з супутників, що ізюмського лісу немає, він згорів", – сказав Торяник.
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Рятувальник також зазначив, що так звана "тимчасова адміністрація" не намагалася врятувати ліс.
Місто Ізюм Харківської області було окуповане росіянами ще навесні. Окупанти намагалися оточити українські війська на Донбасі, але були зупинені на шляху з Ізюму до Барвінкового.
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Ну і може підкажете як можна було у 2014 прибрати російського агента-олігарха Медведчука у владі, якщо не було реформи судів, і була шалена підтримка з боку рф та ригів, плюс в країні війна?
Це не все, але це послаблює нашу оборонну здатність, що збільшує ту кількість крові котрою ми проливаємо свою волю.
PS кажете не було повномасштабного до 24го, а тисячи загиблих і сотні кілометрів фронту це що? Скільки покладених життів українців для вас має бути достатньо аби для вас це стало повномасштабною війною?
Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну, який опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.
Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".
Джерело: https://censor.net/ua/n3325303
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