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Леса у оккупированного Изюма больше нет - он сгорел, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,ліс

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что пожаром уничтожен лес у временно оккупированного города Изюм Харьковской области.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал заместитель председателя ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник, передает Цензор.НЕТ.

"Изюмский лес находится в зоне оккупации. Он также очень сильно горел. Мы понимаем, что у нас нет возможности туда поехать, посмотреть, проверить. Но мы понимаем из информации со спутников, что изюмского леса нет, он сгорел", – сказал Торяник.

Смотрите также: Лесной пожар, возникший на Сумщине после вражеских обстрелов, перекинулся на территорию РФ, - Живицкий. ФОТО

Спасатель также отметил, что так называемая "временная администрация" не пыталась спасти лес.

Город Изюм Харьковской области был оккупирован россиянами еще весной. Оккупанты пытались оцепить украинские войска на Донбассе, но были остановлены на пути из Изюма в Барвенково.
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Топ комментарии
+12
А как же миллиард деревьев посаженных преЗедентом?Насажал?Асфальт наложил?Верховный главнокомандующий...
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04.09.2022 22:22
+11
І що, немає де повісити москаля???
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04.09.2022 22:27
+10
Держава окупант планує масові вирубки українських лісів.

Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну, який опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".
Джерело: https://censor.net/ua/n3325303

Кацапська сарана, погань, падаль. Нищить все живе.
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04.09.2022 23:16
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щаз немецкие зелёные с кацапов высчитают..
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04.09.2022 22:04 Ответить
Не дочекаюсь, коли ми зробимо випалену землю з мокшандії ..... без біомаси включно
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04.09.2022 22:05 Ответить
То мабуть і добре. Ніде буде кацапах зоватися
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04.09.2022 22:12 Ответить
Якраз кацапи його й спалили, щоб бачити пересування наших військ.
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04.09.2022 22:31 Ответить
при вашей заботе ежегодно тысячи гектаров горели и горят на нашей территории и никого это не парило а тут даже снимки присобачили к отчету...
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04.09.2022 22:12 Ответить
Про дуби ще розкажіть. Ні? То багато хто може розказати.
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04.09.2022 22:20 Ответить
А как же миллиард деревьев посаженных преЗедентом?Насажал?Асфальт наложил?Верховный главнокомандующий...
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04.09.2022 22:22 Ответить
Походу ,мільярд дерев згоріло ,а не посадили
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04.09.2022 22:26 Ответить
І що, немає де повісити москаля???
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04.09.2022 22:27 Ответить
Москалям надійшлють пам'ятки. "Самоповєшиваніє. Три простих засоби, як отримати автомобіль."
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04.09.2022 22:38 Ответить
А плистикові шибениці? Зробимо
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05.09.2022 05:39 Ответить
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05.09.2022 10:42 Ответить
за таке на бить
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04.09.2022 22:27 Ответить
Колись сподіваюсь таке й про Москву прочитати.
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04.09.2022 22:33 Ответить
Угу. Пока не перевелись. Пока они не хорошие русские.
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04.09.2022 22:41 Ответить
В основном там твои братухи-дикари из страны-помойки, русский. А когда ты станешь хорошим русским?
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04.09.2022 22:44 Ответить
Шо делают люди - не твоего свинособачьего умишка дело, дикарь вонючий. Когда продашь свое тухлое мясо фюреру за "автомобиль" жыгули, русский?
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04.09.2022 22:48 Ответить
в будку
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04.09.2022 22:41 Ответить
Вуйки колись давно казали: Хлопці, бережіть наші українські ліси! Вони нам ще стануть у пригоді!
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04.09.2022 22:38 Ответить
козли. своє спалили на хер і чуже палять
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04.09.2022 22:40 Ответить
Хто ця люди,які пишуть весь час про ЗеВдаду і як би не помічають окупантів? Російська ботва? Цензор взагалі чистить коменти?
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04.09.2022 22:43 Ответить
А де ви були до 19го року колу у всьому був винен Порошенко?
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04.09.2022 23:25 Ответить
У 2019 році не було повномасштабного вторгнення. А тут війна,окупанти,а винен в усьому виявляється Зеля. Дивина.
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04.09.2022 23:35 Ответить
Зєля або інший слабкий лідер - результат діяльності нашого сусіда. Був сильний лідер - не було шансів у агресора, поставили проросійського клоуна - отримали ********* цирк. Провина Зеленського - це факт, але то вже результат функції, а не сама функція. Звичайна маріонетка на руці ляльковода. Асфальт замість зброї, русня на посадах, друзі замість фахівців - що ще можна було від некомпетентного Вови очікувати? Тисячі долярів зарплату вчителям?
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05.09.2022 02:10 Ответить
Нагадайте будь ласка чи не при "сильному лідері" Медведчук був у ВР,а зараз в СІЗО? Я повністю згодна з тим що тут пишуть. Лайно повне Ще. АЛЕ теж саме можна сказати й про всіх попередніх наших президентів. І найголовніше АЛЕ: ворог - це Росія. Їй перш за все завдячуйте тому,що з нами відбувається.
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05.09.2022 10:07 Ответить
Нагадайте тоді як змінилися статки Медведчука при Порошенко, і у скільки разів - при Вові? Це ж не складно, чекаю на цифри.
Ну і може підкажете як можна було у 2014 прибрати російського агента-олігарха Медведчука у владі, якщо не було реформи судів, і була шалена підтримка з боку рф та ригів, плюс в країні війна?
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08.09.2022 14:24 Ответить
а что разве он не виноват что хотел сдать часть Украины без боя ? разве не в его команде и партии одни предатели и кремлевские кроты? разве не его подчиненные воруют гуманитарку сотнями вагонов ? разве..? разве..? еще много чего - или вы такая тупая что этого не замечаете сознательно?
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05.09.2022 04:36 Ответить
Є докази того,що Зеля здав або хотів здати частину України? Розслідування,вирок? Ні? Тоді про що мова? І що,цікаво,хочуть ці боти,які всюди бризкають слиною про президента? Держ.перевороту? Виборів серед війни? Що? Що ви хочете? І навчіться спілкуватись адекватно. Тупий.
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05.09.2022 15:13 Ответить
есть конечно слова Подоляка что они оставили целыми мосты так как думали что русские без боя захватят Юг но не будут бомбить мирных
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05.09.2022 18:21 Ответить
Є слова про те,що мости було шкода. Трохи перекрутили.
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05.09.2022 21:51 Ответить
Доказів вже валом, як бруду, щодня щось нове - відкрийте нарешті очі. Вироку судів не буде, бо зелені при владі.
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08.09.2022 14:26 Ответить
Зеленський винен не у всьому ні. Лише в інспірації спецслужб, СНБО та інших вищих органів влади агентурою кремля, що замість підготовки до вторгнення проводили підготовку до здачи українських територій ворогу, досить успішно треба сказати. В розкраданні армії і зменшені її чисельності на 40 тисяч осіб, в узурпації влади, медіа простору тощо і в маргіналізації ветеранського і волонтерського руху перед вторгненням. Винен в антинатівській і антиевропейській риториці як до, так і після 24го лютого. В тому що продовжує красти навіть після війни і боротися із патріотичною опозицією що допомагає виграти війну як ніхто. Винен в переслідуванні військових і зброярів під час війни. Винен у послаблення української мови і культури у інформаційному просторі..
Це не все, але це послаблює нашу оборонну здатність, що збільшує ту кількість крові котрою ми проливаємо свою волю.

PS кажете не було повномасштабного до 24го, а тисячи загиблих і сотні кілометрів фронту це що? Скільки покладених життів українців для вас має бути достатньо аби для вас це стало повномасштабною війною?
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05.09.2022 09:00 Ответить
Кацапи зробили умисно, бо там де ліс - там може з'явитися УПА.
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04.09.2022 23:15 Ответить
Вони тайгу палять, бо бояться, що там може з'явитися УПА.
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05.09.2022 02:33 Ответить
Піроманія - це один з симптомів шизофренії. Хвора нація, спадково хвора, тому - невиліковна.
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05.09.2022 02:38 Ответить
Держава окупант планує масові вирубки українських лісів.

Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну, який опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".
Джерело: https://censor.net/ua/n3325303

Кацапська сарана, погань, падаль. Нищить все живе.
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04.09.2022 23:16 Ответить
___кацапи , Китай ваш "брат" НАВЭКИ . дуже залюбить, по самi вухА....__
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05.09.2022 00:13 Ответить
Ліс згорів, міст впав решту про@бали. Отпад башки, влада
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05.09.2022 00:51 Ответить
Незабаром так буде палати терораша разом з усім своїм бидлом, нафтою та газом.
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05.09.2022 02:23 Ответить
Просрав ліс великий зе. Лашара піздлива. Сподіваюся, йому військові відкрутять яйця.
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05.09.2022 05:12 Ответить
Теперь бубочка и его ОП могут честно отчитаться что ярд деревьев высажен, но сгорел....
И бубочка не балаболка а кремень!
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05.09.2022 06:51 Ответить
 
 