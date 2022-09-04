Леса у оккупированного Изюма больше нет - он сгорел, - ГСЧС
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Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что пожаром уничтожен лес у временно оккупированного города Изюм Харьковской области.
Об этом в интервью "Суспільному" рассказал заместитель председателя ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник, передает Цензор.НЕТ.
"Изюмский лес находится в зоне оккупации. Он также очень сильно горел. Мы понимаем, что у нас нет возможности туда поехать, посмотреть, проверить. Но мы понимаем из информации со спутников, что изюмского леса нет, он сгорел", – сказал Торяник.
Спасатель также отметил, что так называемая "временная администрация" не пыталась спасти лес.
Город Изюм Харьковской области был оккупирован россиянами еще весной. Оккупанты пытались оцепить украинские войска на Донбассе, но были остановлены на пути из Изюма в Барвенково.
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Ну і може підкажете як можна було у 2014 прибрати російського агента-олігарха Медведчука у владі, якщо не було реформи судів, і була шалена підтримка з боку рф та ригів, плюс в країні війна?
Це не все, але це послаблює нашу оборонну здатність, що збільшує ту кількість крові котрою ми проливаємо свою волю.
PS кажете не було повномасштабного до 24го, а тисячи загиблих і сотні кілометрів фронту це що? Скільки покладених життів українців для вас має бути достатньо аби для вас це стало повномасштабною війною?
Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну, який опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.
Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".
Джерело: https://censor.net/ua/n3325303
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