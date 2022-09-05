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На Херсонщині окупанти примушують вчителів працювати за програмами РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Окупаційна влада тисне на освітян Херсонщини, які відмовилися працювати за російською програмою.

Про це пише у телеграмі перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада тисне на освітян, які відмовилися працювати за російською програмою. Таким чином вони намагаються схилити їх до співпраці та компенсувати нестачу кадрів", - повідомив він.

Також, за словами Соболевського, окупанти погрожують родичам директорів шкіл, які виїхали та організували навчання онлайн з вільних територій.

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Автор: Ольга Лузан
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Хай привозять "не имеющих алохофф учителей" із "Мухосранськів" Не так жаль буде вішать на осокорі - не людина ж, а звичайний кацап!
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05.09.2022 07:25 Відповісти
В ГосСМИ РФ предлагают устроить ГУЛАГ на оккупированных территориях Украины (видео) https://www.youtube.com/watch?v=luZd6sUWrG4
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05.09.2022 07:47 Відповісти
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05.09.2022 07:56 Відповісти
Ті хто співпрацює з рашистам не вчителі, просто зрадники, тобто найстрашніші злочинці, недарма вони знаходяться на 9 колі Пекла.
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05.09.2022 08:37 Відповісти
 
 