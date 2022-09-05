На Херсонщині окупанти примушують вчителів працювати за програмами РФ

Окупаційна влада тисне на освітян Херсонщини, які відмовилися працювати за російською програмою.

Про це пише у телеграмі перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада тисне на освітян, які відмовилися працювати за російською програмою. Таким чином вони намагаються схилити їх до співпраці та компенсувати нестачу кадрів", - повідомив він.

Також, за словами Соболевського, окупанти погрожують родичам директорів шкіл, які виїхали та організували навчання онлайн з вільних територій.

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