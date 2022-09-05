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Новини За кордоном
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колайдер (2) криза (315) Франція (1965) Швейцарія (389) енергетика (1649)

Великий адронний колайдер може зупинитися через енергетичну кризу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

колайдер

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) розробляє плани зупинення своїх прискорювачів частинок, зокрема Великого адронного колайдера на тлі енергетичної кризи.

Про це заявив голова комісії ЦЕРН з управління енергією Серж Клоде, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, організація обговорює з постачальником електроенергії - французькою компанією EDF - сценарій, коли оператор за день попередить про необхідність зниження споживання електроенергії.

"Це дозволить не відключати Великий адронний колайдер, а натомість припинити роботу інших прискорювачів частинок та знизити енергоспоживання на 25 відсотків", - повідомив Клоде.

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Він підкреслив, що організації потрібно уникнути раптового відключення електрики, яка здатна вивести з ладу обладнання вартістю 4,4 мільярда доларів.

Нагадаємо: великий адронний колайдер довжиною понад 26 км розташований на кордоні Франції та Швейцарії. Він використовується для вивчення протонів та інших елементарних частинок.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Остановка плановая, назначена на декабрь. Укринформ копипастит кацапские СМИ.
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05.09.2022 06:58
+5
Фундаментальные исследования, которые косвенно сказываются на каждом человеке в средней и дальней перспективе.
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05.09.2022 09:49
+4
Кацапи дадуть адекватну відповідь.
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05.09.2022 08:18
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Остановка плановая, назначена на декабрь. Укринформ копипастит кацапские СМИ.
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05.09.2022 06:58 Відповісти
Немає ніякої кризи.
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05.09.2022 07:35 Відповісти
Ааа, так от чому дефіцит електроенергії в ЄС , тобто якщо зупинити цю колайдерну фігню то можна послати Путіна на х.. з його енергетичним шантажем ? ))
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05.09.2022 07:54 Відповісти
колайдерну фігню nu i DURAK
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05.09.2022 08:32 Відповісти
Durak це твоє справжнє ім'я на латиській мові ?
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05.09.2022 11:21 Відповісти
ni . durak - ce prizvishe dlja darmaedov - kotorie vo vsju polzujutsa dostizhenijami nauki - pritom nazivajut CERN - колайдерну фігню
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05.09.2022 11:23 Відповісти
Durak не вводь в оману людей , перший смартфон надійшов в продаж в 1994 році в США , а колайдер запустили в 2008 році , так що батенька ви пи#добол .Давай іще аргументи навіщо ця фігня потрібна .
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05.09.2022 11:27 Відповісти
molcal bi ti lutshe durak.

https://cerncourier.com/a/cerns-isr-the-worlds-first-hadron-collider/#:~:text=The%20ISR%20consisted%20of%20two,but%20not%20published%2******%201952.
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05.09.2022 11:41 Відповісти
яка практична користь від "вивчення протонів"? Забруднення довкілля, ядерний терроризм, ризик знищення всього людства.
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05.09.2022 07:58 Відповісти
Фундаментальные исследования, которые косвенно сказываются на каждом человеке в средней и дальней перспективе.
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05.09.2022 09:49 Відповісти
А судьи кто?
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05.09.2022 16:07 Відповісти
Коллайдер не проводит исследования в области юриспруденции
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05.09.2022 18:49 Відповісти
Электрон так же неисчерпаем, как и атом

В.И. Ленин
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05.09.2022 10:13 Відповісти
Нельзя обнять необъятное!
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05.09.2022 16:06 Відповісти
Багато навивчали? Ще одне оонорозп лювач бабла
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05.09.2022 08:08 Відповісти
duzhe bagato.
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05.09.2022 08:33 Відповісти
Наприклад?
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05.09.2022 08:39 Відповісти
madam , ce nepravilne pitanija u vas zhe e smartfone ? tak vot - 99.9% tehnologij v etom telefone sushestvujut blagodarja takim eksperimentam/otkritijam kak v CERN .
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05.09.2022 08:55 Відповісти
Колайдер і смартфон дві великі різниці. Навіть близенько не валялись. Абрестовічу, другану свому, ******** , або киві, там освіти дуже багато, на всіх вас вистачить
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05.09.2022 09:07 Відповісти


An innovative technology used to align the components of accelerators is breaking through into the field of telecommunications. The structured laser beam system, developed by a team of CERN surveyors in collaboration with the Institute of Plasma Physics in Prague (IPP) will be used to improve mobile phone networks. CERN's Knowledge Transfer group and Aircision, a Dutch start-up, have signed an agreement on the use of this new system in next-generation telecommunication links.

https://scitechdaily.com/cern-particle-accelerator-laser-technology-used-to-improve-mobile-phone-networks/
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05.09.2022 09:13 Відповісти
delo ne tolko v razshiplenie atomov. esho estj soputsvuishie tehnologiji , kotorie izabretajutsa pobochno - tak zhe samo ka i GPS - sistemu izabreli fiziki dlja ******* - potom ana poshla v massi.
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05.09.2022 09:17 Відповісти
вещи разные, а составляющие одинаковые. У протонов нет вкуса, цвета и тд и в смартфоне и в телевизоре и в чашке кофе они все идентичны. И физические законы все изотропны в пространстве и времени. Это означает, что любые эффекты открытые на коллайдере, можно потом использовать. Химия, физика и все зависящие от них дисциплины базируются на знаниях об структуре материи. А это и всякие МРТ и квантовые компьютеры и передача данных и способы хранения данных и энергетика (ядерный синтез) и новые лазеры, новые типы полупроводников, новые материалы для полупроводников и прочая и прочая. Эта длинная цепочка взаимосвязей приводит к тому что действительно, все технологии смартфона так или иначе базируются на знаниях о структуре вещества.
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05.09.2022 10:46 Відповісти
https://physicsworld.com/a/what-have-particle-accelerators-ever-done-for-us/
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05.09.2022 11:56 Відповісти
Чого вчепився, Джопсу впарюй, йому буде цікаво. Ви можете ганяти його до всирачки. Всесвіт вам що хотів, то показав, решти недостойні
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10.09.2022 23:07 Відповісти
Во-во! А ще треба інтернет заборонити! Бо там одна парнуха і ніякої від нього користі.
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05.09.2022 08:42 Відповісти
Фізик-ядерщик?
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05.09.2022 08:53 Відповісти
imenno fiziki i vveli v ekspluataciju internet
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05.09.2022 08:56 Відповісти
Ні. Просто, на відміну від Вас, я не вірю, що Земля пласка.
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05.09.2022 09:19 Відповісти
Вірю, не вірю. Очами подивитися, руцями потискати.
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10.09.2022 23:09 Відповісти
До речі, студентська пісенька, руська, ааша: ''измерителя люблю, он глазам не доверяет, все руками измеряет'' і тд, там про всі спеціальності, це моя.
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10.09.2022 23:18 Відповісти
Кацапи дадуть адекватну відповідь.
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05.09.2022 08:18 Відповісти
Полный чёс... Это разве что кацапская пропаганда такой бред могла придумать
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05.09.2022 09:07 Відповісти
звучит как бред
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05.09.2022 09:46 Відповісти
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WSJ NEWS EXCLUSIVEWORLD

Europe's Energy Crunch Squeezes World's Largest Particle Collider
CERN is drafting plans to idle its particle accelerators, including the Large Hadron Collider, if France runs short of electricity
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05.09.2022 10:10 Відповісти
Я далека від науки, але може хтось роз'яснити навіщо ця хня за 4,4 млрд потрібна?
Пам'ятаю, вже давно, хотіли запустити цей колайдер і скрізь казали, якщо щось не так, то він зруйнує увесь Всесвіт. Раніше було не пособі, а зараз просто смішно.
Поки що найвеличніший "развод лохов", тим паче там росіяни.
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05.09.2022 15:33 Відповісти
Все материальные ценности в современном мире так или иначе сделаны наукой. Особенно эффективные и полезные. Начиная от электричества, транспорта, всякими гаджетами и заканчивая едой. То есть, наука это ключевой компонент цивилизации. А ключевой компонент науки это фундаментальные исследования, это святой Грааль науки. Так вот эти фундаментальные исследования проводятся на коллайдерах разных мастей и подобных им установках. Исследования на коллайдерах это потенциальная возможность освоить то, что будет считаться магией. Телепортация, квантовая связь, бесконечная энергия ( по меркам землян, разумеется, а не абсолютно), суперматериалы, суперпроводники и ещё много чего с приставкой супер.
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05.09.2022 18:58 Відповісти
дураки вы все. атом делают с дыма.
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05.09.2022 17:22 Відповісти
 
 