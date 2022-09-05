Великий адронний колайдер може зупинитися через енергетичну кризу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) розробляє плани зупинення своїх прискорювачів частинок, зокрема Великого адронного колайдера на тлі енергетичної кризи.
Про це заявив голова комісії ЦЕРН з управління енергією Серж Клоде, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, організація обговорює з постачальником електроенергії - французькою компанією EDF - сценарій, коли оператор за день попередить про необхідність зниження споживання електроенергії.
"Це дозволить не відключати Великий адронний колайдер, а натомість припинити роботу інших прискорювачів частинок та знизити енергоспоживання на 25 відсотків", - повідомив Клоде.
Він підкреслив, що організації потрібно уникнути раптового відключення електрики, яка здатна вивести з ладу обладнання вартістю 4,4 мільярда доларів.
Нагадаємо: великий адронний колайдер довжиною понад 26 км розташований на кордоні Франції та Швейцарії. Він використовується для вивчення протонів та інших елементарних частинок.
Будь ласка, зачекайте...
https://cerncourier.com/a/cerns-isr-the-worlds-first-hadron-collider/#:~:text=The%20ISR%20consisted%20of%20two,but%20not%20published%2******%201952.
В.И. Ленин
An innovative technology used to align the components of accelerators is breaking through into the field of telecommunications. The structured laser beam system, developed by a team of CERN surveyors in collaboration with the Institute of Plasma Physics in Prague (IPP) will be used to improve mobile phone networks. CERN's Knowledge Transfer group and Aircision, a Dutch start-up, have signed an agreement on the use of this new system in next-generation telecommunication links.
https://scitechdaily.com/cern-particle-accelerator-laser-technology-used-to-improve-mobile-phone-networks/
WSJ NEWS EXCLUSIVEWORLD
Europe's Energy Crunch Squeezes World's Largest Particle Collider
CERN is drafting plans to idle its particle accelerators, including the Large Hadron Collider, if France runs short of electricity
Пам'ятаю, вже давно, хотіли запустити цей колайдер і скрізь казали, якщо щось не так, то він зруйнує увесь Всесвіт. Раніше було не пособі, а зараз просто смішно.
Поки що найвеличніший "развод лохов", тим паче там росіяни.