Шмигаль і Шольц обговорили постачання в Україну танків Leopard 2
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі у Берліні запропонував канцлеру Олафу Шольцу шляхи щодо постачання Україні бойових танків Leopard 2.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське радіо.
"Ми говорили на цю тему. Ми навіть запропонували, як Німеччина може постачати Україні ці танки", - сказав Шмигаль журналістам після переговорів із Шольцем у канцелярії.
Деталей розмови Шмигаль не розголосив. "Але всі ці питання щодо танків та інших військових систем для України ми обговорювали абсолютно конструктивно", - сказав він.
На запитання, чи налаштований він оптимістично щодо того, що основні бойові танки врешті-решт будуть поставлені, Шмигаль відповів так: "Я завжди налаштований оптимістично".
Раніше Денис Шмигаль говорив, що Leopard 2 - це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою.
Танк Leopard 2 - один з найвідоміших та найпопулярніших танків другої половини XX ст. Він здатен ести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху по бездоріжжю. Швидкість машини становить до 68 км/год. Наприклад, версії танка Leopard 2A4 для повного розвороту на одному місці необхідно всього 10 секунд.
Будь ласка, зачекайте...
Опалення, облік жінок, студенти неначасі, коли на Леопьорді заїдешь.
А тим час, ЖЕК зобов*язують своїм коштом владнати альтернативне опалення у вигляді буржуйок і запасу дров.
німецькі танки - гівно. Турки їх вивели з експлуатації бо бережуть своїх солдат.
турки ж не гниди своїм...