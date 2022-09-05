Шмигаль і Шольц обговорили постачання в Україну танків Leopard 2

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі у Берліні запропонував канцлеру Олафу Шольцу шляхи щодо постачання Україні бойових танків Leopard 2.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське радіо.

"Ми говорили на цю тему. Ми навіть запропонували, як Німеччина може постачати Україні ці танки", - сказав Шмигаль журналістам після переговорів із Шольцем у канцелярії.

Деталей розмови Шмигаль не розголосив. "Але всі ці питання щодо танків та інших військових систем для України ми обговорювали абсолютно конструктивно", - сказав він.

На запитання, чи налаштований він оптимістично щодо того, що основні бойові танки врешті-решт будуть поставлені, Шмигаль відповів так: "Я завжди налаштований оптимістично".

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Раніше Денис Шмигаль говорив, що Leopard 2 - це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою.

Танк Leopard 2 - один з найвідоміших та найпопулярніших танків другої половини XX ст. Він здатен ести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху по бездоріжжю. Швидкість машини становить до 68 км/год. Наприклад, версії танка Leopard 2A4 для повного розвороту на одному місці необхідно всього 10 секунд.

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