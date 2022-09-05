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Шмигаль і Шольц обговорили постачання в Україну танків Leopard 2

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль,шольц

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі у Берліні запропонував канцлеру Олафу Шольцу шляхи щодо постачання Україні бойових танків Leopard 2.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське радіо.

"Ми говорили на цю тему. Ми навіть запропонували, як Німеччина може постачати Україні ці танки", - сказав Шмигаль журналістам після переговорів із Шольцем у канцелярії.

Деталей розмови Шмигаль не розголосив. "Але всі ці питання щодо танків та інших військових систем для України ми обговорювали абсолютно конструктивно", - сказав він.

На запитання, чи налаштований він оптимістично щодо того, що основні бойові танки врешті-решт будуть поставлені, Шмигаль відповів так: "Я завжди налаштований оптимістично".

Читайте: Шмигаль після перемовин з Шольцем: Німеччина може розширити поставки зброї в Україну

Раніше Денис Шмигаль говорив, що Leopard 2 - це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою.

Танк Leopard 2 - один з найвідоміших та найпопулярніших танків другої половини XX ст. Він здатен ести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху по бездоріжжю. Швидкість машини становить до 68 км/год. Наприклад, версії танка Leopard 2A4 для повного розвороту на одному місці необхідно всього 10 секунд.

Також читайте: Шольц попросив Шмигаля не забувати про внутрішні реформи: Важливо для залучення інвестицій

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Стефанчук ранее подлодки просил.Поговорили,посмеялись.
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05.09.2022 07:20
+6
Дай боже нашому теляті вовка з'їсти)
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05.09.2022 07:28
+6
Я , так розумію, що Чмигаль усі внутрішні проблеми вже порішав і може собі дозволити закордонне турне.
Опалення, облік жінок, студенти неначасі, коли на Леопьорді заїдешь.
А тим час, ЖЕК зобов*язують своїм коштом владнати альтернативне опалення у вигляді буржуйок і запасу дров.
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05.09.2022 07:36
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Говорили, балакали .......
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05.09.2022 07:18 Відповісти
Для чого брати ще Леопарди, коли американці готують передати нам 500 Абрамсів? Щоб просто попи..діти, а Леопарди ще треба виготовляти років 10
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05.09.2022 08:04 Відповісти
А що ще американці нам готуються передати? Пара авіаносців увійшла до перелику?
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05.09.2022 09:51 Відповісти
Стефанчук ранее подлодки просил.Поговорили,посмеялись.
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05.09.2022 07:20 Відповісти
Ще роки 2 про це побалакають тай годі !
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05.09.2022 07:25 Відповісти
Дай боже нашому теляті вовка з'їсти)
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05.09.2022 07:28 Відповісти
Це вже як анекдот
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05.09.2022 07:36 Відповісти
Я , так розумію, що Чмигаль усі внутрішні проблеми вже порішав і може собі дозволити закордонне турне.
Опалення, облік жінок, студенти неначасі, коли на Леопьорді заїдешь.
А тим час, ЖЕК зобов*язують своїм коштом владнати альтернативне опалення у вигляді буржуйок і запасу дров.
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05.09.2022 07:36 Відповісти
Обсудили німецьку газову кризу, майбутній німецький голод та холод, і іншу німецьку ху@ню
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05.09.2022 07:39 Відповісти
Раніше танки взагалі не обговорювалися це вже прорив.
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05.09.2022 07:45 Відповісти
це черговий подсирон

німецькі танки - гівно. Турки їх вивели з експлуатації бо бережуть своїх солдат.

турки ж не гниди своїм...
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05.09.2022 07:51 Відповісти
Будь який танк лайно без супудньої інфраструктури яка повинна слідувати за ним.
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05.09.2022 08:00 Відповісти
В порівнянні з чим? З т-72,т-80,т-64,т-62? Чи може краще на пікапах наступати?
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05.09.2022 08:01 Відповісти
Це війна не стільки танків, скільки високоточних ракет. Треба говорити про промислову допомогу у виробництві ракет Вільха і Сапсан, відкривати у Німеччині і Польщі лінії по виробництву компонентів цих комплексів.
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05.09.2022 10:00 Відповісти
Вільха-М має удвічі потужнішу бойову частину 170 кг, ніж GMLRS і удвічі більшу дальність. Ця ракета - кінець війні.
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05.09.2022 10:04 Відповісти
пустовон тільки гучними фразами кидається
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05.09.2022 10:34 Відповісти
Головне хрести не замальовуйте.
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05.09.2022 20:42 Відповісти
 
 