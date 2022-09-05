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ЄС та США змінюють послів у Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кремль

Європейський Союз синхронно зі США змінює свого посла у Росії - німецький дипломат Маркус Едерер завершив роботу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

2 вересня Едерер в інтерв'ю RTVI повідомив, що вирішив залишити посаду. "Я залишаю свій пост зі спокійною душею. Думаю, я зробив те, що міг", - сказав він.

Джерело російського агентства ТАСС підтвердило інформацію, що дипломат вже покинув РФ. Його пост найближчим часом займе дипломат з Франції.

"Зміна глави місії ЄС у Москві має плановий характер. Маркус Едерер залишив Росію, і вже найближчим часом цю посаду обійме колишній посол Франції в Малайзії Ролан Галяраг. Його призначення на цю посаду було затверджено верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем у червні", - заявив співрозмовник російського агентства.

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За його словами, "ЄС дотримується позиції щодо необхідності збереження відкритими дипломатичних каналів зв'язку з Москвою, незважаючи на безпрецедентну кризу у відносинах із Росією у зв'язку з конфліктом в Україні".

4 вересня посольство США в РФ повідомило, що американський посол Джон Салліван завершив свою роботу як глава американської дипмісії в Росії і залишив Москву.

Автор: Ольга Лузан
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05.09.2022 08:26 Відповісти
життя в расее все більше нагадуе індійскій кінематограф - казковий піздьож з перервою на колективні пісні та пляски...
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05.09.2022 08:27 Відповісти
А зачем вообще послы в Параше? Уж послали её, так послали. Пусть идёт...
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05.09.2022 08:34 Відповісти
давно пора....
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05.09.2022 08:38 Відповісти
Анекдот.
Поменялись на время секретаршами президент США и рабсии. президент рабсии пишет своей секретарше. - Ну как там президент США, не пристаёт?
- Та, нет все нормально, прилично себя ведёт.
Президент США пишет своей..
- Ну как там президент рабсии прилично ведёт себя?
- Та, задолбал уже, каждый день заставляет носить юбки всё короче и короче, скоро будут видны мои яйца и пистолет!
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05.09.2022 08:48 Відповісти
"Едерер в інтерв'ю RTVI повідомив, що вирішив залишити посаду. "Я залишаю свій пост зі спокійною душею. Думаю, я зробив те, що міг". Едерер може спокійно отримувати медальку параши "За агентурну роботу нарассію"
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05.09.2022 08:52 Відповісти
 
 