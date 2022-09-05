На Луганщині окупанти посилили примусову мобілізацію, - Гайдай

Російські окупанти посилюють заходи з примусової мобілізації чоловіків на території Луганської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По декілька сотень окупантів щодня гинуть або отримують поранення. Чоловіки на вулицях окупованої Луганщини майже зникли. Особливо після славнозвісного відео, коли біля дитсадка мобілізували батька-одинака, практично залишивши дитину сиротою. Тим часом й Президент Зеленський відзвітував про успіхи 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка на напрямку Лисичанськ – Сіверськ просунулася вперед та зайняла певні висоти.

Утримувати фронт окупантам нічим. Тому вони не просто хапають усіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Бо необхідно призвати ще 10 тисяч небажаючих стати "гарматним м’ясом". Такі показники озвучила Росія", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає Сергій Гайдай, щоб отримати винагороду у 10 тисяч рублів за відправлення дитини до школи, в заяві обов’язкового треба вказати персональні дані інших членів родини – "тобто заради грошей мати має здати (можливо, лише в оренду, якщо повернеться) батька".

"На підприємствах так званої "ЛНР" встановили персональні квоти із призову контрактників. Обіцяють позачергову відпустку і збереження робочого місця у разі погодження. Якщо повернешся. Тільки от робочих місць, яких просто нікому зайняти, там і так вже вдосталь. А не погодишся – проводять довготривалі агітбесіди, щоправда, не в червоному кутку, а наодинці. Доки не погодишся", - повідомляє очільник Луганщини.

Окрім цього, за словами Гайдая, у Сватівському та Старобільському районах окупанти організували примусову заміну автомобільних номерів і паралельно зробили облік дієздатних чоловіків. Тепер усі в очікуванні.