УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10069 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 714 11
армія РФ (13455) війна (56290) Луганщина (4415) мобілізація (1449) Гайдай_ЛОГА (905)

На Луганщині окупанти посилили примусову мобілізацію, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

Російські окупанти посилюють заходи з примусової мобілізації чоловіків на території Луганської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По декілька сотень окупантів щодня гинуть або отримують поранення. Чоловіки на вулицях окупованої Луганщини майже зникли. Особливо після славнозвісного відео, коли біля дитсадка мобілізували батька-одинака, практично залишивши дитину сиротою. Тим часом й Президент Зеленський відзвітував про успіхи 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка на напрямку Лисичанськ – Сіверськ просунулася вперед та зайняла певні висоти.

Утримувати фронт окупантам нічим. Тому вони не просто хапають усіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Бо необхідно призвати ще 10 тисяч небажаючих стати "гарматним м’ясом". Такі показники озвучила Росія", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська залізниця має знайти до 10 тисяч добровольців на війну в Україні. ДОКУМЕНТ

Як зазначає Сергій Гайдай, щоб отримати винагороду у 10 тисяч рублів за відправлення дитини до школи, в заяві обов’язкового треба вказати персональні дані інших членів родини – "тобто заради грошей мати має здати (можливо, лише в оренду, якщо повернеться) батька".

"На підприємствах так званої "ЛНР" встановили персональні квоти із призову контрактників. Обіцяють позачергову відпустку і збереження робочого місця у разі погодження. Якщо повернешся. Тільки от робочих місць, яких просто нікому зайняти, там і так вже вдосталь. А не погодишся – проводять довготривалі агітбесіди, щоправда, не в червоному кутку, а наодинці. Доки не погодишся", - повідомляє очільник Луганщини.

Окрім цього, за словами Гайдая, у Сватівському та Старобільському районах окупанти організували примусову заміну автомобільних номерів і паралельно зробили облік дієздатних чоловіків. Тепер усі в очікуванні.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Если бы этот лугандонский сброд сдался то весь фронт просто бы рухнул,но эти бараны просто плачут и дохнут.
показати весь коментар
05.09.2022 09:14
+4
Как гаварили дамбаситы и крысчаны, зато у нас не стреляют и мы под защитой Раzии. Ну как вам защита? Радовались свиньи что их хозяин хорошо кормит и двери крепко в сарай закрывает.
показати весь коментар
05.09.2022 09:25
+2
Скиньте на них какую-то бомбу на 10 тысяч, которые запланированы сдохнуть, пусть не мучатся
показати весь коментар
05.09.2022 09:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есть же выход! Мобилизироваться. Получить 10 тыщ фублей. В первый день сдаться ЗСУ. Всем взводом. Вместе с техникой. Получить деньги за нее. Ву-у-а-ля!
показати весь коментар
05.09.2022 09:11 Відповісти
я читала на ютьюбі, вони писали, що вони дуже бояться здаватися в полон. їм розказали їхні начальники, що українці якоби полонених катують.
показати весь коментар
05.09.2022 11:24 Відповісти
Если бы этот лугандонский сброд сдался то весь фронт просто бы рухнул,но эти бараны просто плачут и дохнут.
показати весь коментар
05.09.2022 09:14 Відповісти
Скиньте на них какую-то бомбу на 10 тысяч, которые запланированы сдохнуть, пусть не мучатся
показати весь коментар
05.09.2022 09:17 Відповісти
Усі хитрі, або українці вже давно переїхали на територію неньки. А ці нехай скачуть!
показати весь коментар
05.09.2022 09:17 Відповісти
Не бажали захищати Україну добровільно,будуть воювати з ЗСУ примусово,з расєйськими автоматниками і снаперами за спиною.
показати весь коментар
05.09.2022 09:20 Відповісти
не хотіли УКРАЇСЬКУ ЦИЦЮ-сосіте путінску ....
показати весь коментар
05.09.2022 09:23 Відповісти
Как гаварили дамбаситы и крысчаны, зато у нас не стреляют и мы под защитой Раzии. Ну как вам защита? Радовались свиньи что их хозяин хорошо кормит и двери крепко в сарай закрывает.
показати весь коментар
05.09.2022 09:25 Відповісти
«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.И вот халява пришла!»(Наталья Алексеева)
показати весь коментар
05.09.2022 09:28 Відповісти
Лугандонці, які зрадили свою Неньку мають йти воювати в складі орди в Сірію, ПАР, Вірменію, та куди завгодно, куди свого облізлого носа всуне Засрашка. Зрадник і поліцай має закінчити своє життя в боротьбі за "срусский мир".
показати весь коментар
05.09.2022 09:42 Відповісти
Вперед луганское стадо,бункерный исполнил вашу просьбу и "ввел" вам по самое горло!
показати весь коментар
05.09.2022 09:44 Відповісти
 
 