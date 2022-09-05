Окупанти вночі завдали ракетного удару по Миколаєву, - Сєнкевич

Російські загарбники завдали ракетного удару по передмістю Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєміський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні вночі близько 00:30 у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Є влучання у промислове підприємство на околицях міста. Там пошкоджені виробничі приміщення та дах будівель. Також пошкоджена покрівля в одному з приватних житлових будинків. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією військової адміністрації, по місту гатили ракетами типу С-300.