Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини. Є поранені, - ОВА

Російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Миколаївської області.

Про це повідомляють у ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

" У Миколаївському районі вдень, 4 вересня, зафіксовано ворожий обстріл Первомайської громади. Внаслідок чого в смт Первомайське одна людина отримала поранення. Також пошкоджено два житлових будинки. Орієнтовно о 12:40, у с. Засілля через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа житлового будинку. Постраждалих немає.

У Баштанському районі під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, 4 серпня, орієнтовно о 13:00, внаслідок обстрілів у с. Березнегувате виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби під ударами опинилися території сіл Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вночі, 5 серпня, з 03:00 до 04:30 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань також не зафіксовано.