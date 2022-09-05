Росіяни хочуть захопити Донецьку область, але провалюють строки, - британська розвідка

Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Але росіяни вже неодноразово провалювали ними ж встановлені строки такого захоплення.

Про це йдеться в огляді розвідки Великої Британії, який публікує міністерство оборони Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британці зазначають, що наступальна операція на Донбасі залишається основним зусиллям Росії в Україні. Головні напрямки наступу РФ - район Авдіївки під Донецьком та за 60 км на північ біля Бахмута.

Хоча Росія досягла найбільшого успіху на цій ділянці, її сили досі просуваються лише приблизно на 1 км на тиждень у напрямку Бахмута, йдеться в огляді.

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"Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Російські сили, швидше за все, неодноразово порушували терміни задля досягнення цієї мети", - повідомляють британські розвідники.

Українська влада заявила, що російським силам тепер наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року.

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