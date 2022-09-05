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Росіяни хочуть захопити Донецьку область, але провалюють строки, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Але росіяни вже неодноразово провалювали ними ж встановлені строки такого захоплення.

Про це йдеться в огляді розвідки Великої Британії, який публікує міністерство оборони Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британці зазначають, що наступальна операція на Донбасі залишається основним зусиллям Росії в Україні. Головні напрямки наступу РФ - район Авдіївки під Донецьком та за 60 км на північ біля Бахмута.

Хоча Росія досягла найбільшого успіху на цій ділянці, її сили досі просуваються лише приблизно на 1 км на тиждень у напрямку Бахмута, йдеться в огляді.

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"Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Російські сили, швидше за все, неодноразово порушували терміни задля досягнення цієї мети", - повідомляють британські розвідники.

Українська влада заявила, що російським силам тепер наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Тільки маленька поправочка , - це не звільнення Донбасу кацапами ,
а захоплення Донбасу !!

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05.09.2022 09:54
+4
Каzабы могут только закусить губами член. Слава хлопцам из ВСУ, бейте сволоту рашисткую.
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05.09.2022 09:57
+1
Їх як звіздануло плановою економікою та сакральними датами 80 років тому, так досі і не вилікувались. Дякуй що Україна від цього маразму потроху одужувае.
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05.09.2022 09:54
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Тільки маленька поправочка , - це не звільнення Донбасу кацапами ,
а захоплення Донбасу !!

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05.09.2022 09:54 Відповісти
Їх як звіздануло плановою економікою та сакральними датами 80 років тому, так досі і не вилікувались. Дякуй що Україна від цього маразму потроху одужувае.
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05.09.2022 09:54 Відповісти
Каzабы могут только закусить губами член. Слава хлопцам из ВСУ, бейте сволоту рашисткую.
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05.09.2022 09:57 Відповісти
Британська розвідка вже як "армянське радіо"... ... Шутка.
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05.09.2022 09:58 Відповісти
Щось ця "операція" нагадує, коли скажений пес до пащі пхає їжака, потім не з"їсти не може, ні випхнути,
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05.09.2022 09:59 Відповісти
Кацапи, у вас залишилось 10 днів, щоб захопити те, що не змогли за 8 років... Вперед вмирати штабелями за полоскалку на річці та кабінку з диркою на дворі!!! А то як ви своєму карлику фюреру потім виправдовуваться будете?
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05.09.2022 10:02 Відповісти
Київ за три дні. бамбас до 15 х/з якого року...
..."ху@лостан, сер!"...
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05.09.2022 10:06 Відповісти
Джеймси Бонди, однак...
За це добру зп мають?
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05.09.2022 10:24 Відповісти
одним хотінням і закінчиться!
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05.09.2022 10:58 Відповісти
 
 