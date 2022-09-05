Велика Британія розширить програму навчання українських військових
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Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових - йдеться про навчання десятків тисяч солдатів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Sky News.
Тривалість бойового курсу подовжено з 3 до 5 тижнів, більша частина навчання і надалі проходитиме у Великій Британії, подалі від загрози російських ракетних ударів.
Зазначається, що навчання на військових базах Великої Британії пройшли близько 4,7 тис. українських воїнів. Командири мають намір продовжувати підтримку до тих пір, поки Україні будуть потрібні нові війська для боротьби з вторгненням Росії.
Військові інструктори з восьми інших країн, зокрема Нової Зеландії, Швеції та Нідерландів, об’єдналися зі своїми британськими колегами для проведення розширеної навчальної місії.
"Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п’яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій", - сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Основний курс, який пропонується Британією, базується на базовій підготовці піхоти. Він включає в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування та тактику патрулювання. Додаткові два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку, наприклад, щодо окопної та міської війни, операцій на транспортних засобах та навчання на полі бою в імітованих бойових умовах.
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А не отдавать обученных солдат под командования пиждакам с военных кафедр, который 20-30 лет назад бегали по паркам с деревянными автоматами и в армии не служили ни дня.
А в составе той комиссии были офицеры-преподаватели из ХВАКУ (Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища им. Маршала артиллерии Яковлева), того самого, которое заканчивал весьма популярный сейчас военный эксперт полковник запаса Олег Жданов. Посетив занятия по СУО (стрельбы управления огнем артиллерии) они были в шоке, от того какая у нас учебная база и как студенты решают огневые задачи... Перед этим они были на проверке в хваленом МИСИС (Московский институт стали и сплавов), который в том же году заканчивал всем известный клоун Соловьев и который с гордостью заявлял, что он офицер-артиллерист запаса Так вот членов комиссии поразило то, что у нас в учебном классе на каждого студента был отдельный ПУО (прибор управления огнем), в то время, как в столичном МИСИСе был один ПУО аж на цельных 30 человек и студенты МИСИС решали задачу по стрельбе одним орудием по точечной цел аж цельных 50 минут и коллективным способом, в то время, когда на моей на кафедре подобная задача решалась не 30, а одним студентом, согласно ПС ( Правилам стрельбы) приблизительно за 5 минут, что было на оценку "отлично" Так, что раньше, чем что-то хрюкнуть в сторону пиджаков, запомни, что правила баллистики, как и законы природы за 30 лет не изменились... почему-то, странно, да, Ольошя
А офицеру, который имеет базовые знания в моей специальности, освоить планшет с программой по СУО, или баллистический вычислитель, - что два пальца... апзабор.
Смешно читать тексты таких спецов, как ты, равно, как слушать бред клоуна Соловьева, недаром одной из первых заповедей, которым учат молодых лейтенантов, когда они попадают в войска, есть "Молчи, дурак,- за умного сойдешь" Так, что лучше б ты молчал, особенно в тех вопросах, в которых не смыслишь ни бельмеса, как и серливый ротом Соловьев