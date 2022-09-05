Великобритания расширит программу обучения украинских военных
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Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных - речь идет об обучении десятков тысяч солдат.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Sky News.
Продолжительность боевого курса продлена с 3 до 5 недель, большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании, подальше от угрозы российских ракетных ударов.
Учения на военных базах Великобритании прошли около 4,7 тыс. украинских воинов. Командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украине будут нужны новые войска для борьбы с вторжением России.
Военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды, объединились со своими британскими коллегами для проведения расширенной учебной миссии.
"Учебный курс быстро развивался, и сейчас мы продлеваем его до пяти недель, чтобы обеспечить лучшую подготовку украинских солдат, которые в скором времени будут готовы к активным боевым действиям", - сказал министр обороны Великобритании Бен Воллес.
Основной курс, предлагаемый Великобританией, базируется на базовой подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования. Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопной и городской войне, операциям на транспортных средствах и обучению на поле боя в имитированных боевых условиях.
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А не отдавать обученных солдат под командования пиждакам с военных кафедр, который 20-30 лет назад бегали по паркам с деревянными автоматами и в армии не служили ни дня.
А в составе той комиссии были офицеры-преподаватели из ХВАКУ (Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища им. Маршала артиллерии Яковлева), того самого, которое заканчивал весьма популярный сейчас военный эксперт полковник запаса Олег Жданов. Посетив занятия по СУО (стрельбы управления огнем артиллерии) они были в шоке, от того какая у нас учебная база и как студенты решают огневые задачи... Перед этим они были на проверке в хваленом МИСИС (Московский институт стали и сплавов), который в том же году заканчивал всем известный клоун Соловьев и который с гордостью заявлял, что он офицер-артиллерист запаса Так вот членов комиссии поразило то, что у нас в учебном классе на каждого студента был отдельный ПУО (прибор управления огнем), в то время, как в столичном МИСИСе был один ПУО аж на цельных 30 человек и студенты МИСИС решали задачу по стрельбе одним орудием по точечной цел аж цельных 50 минут и коллективным способом, в то время, когда на моей на кафедре подобная задача решалась не 30, а одним студентом, согласно ПС ( Правилам стрельбы) приблизительно за 5 минут, что было на оценку "отлично" Так, что раньше, чем что-то хрюкнуть в сторону пиджаков, запомни, что правила баллистики, как и законы природы за 30 лет не изменились... почему-то, странно, да, Ольошя
А офицеру, который имеет базовые знания в моей специальности, освоить планшет с программой по СУО, или баллистический вычислитель, - что два пальца... апзабор.
Смешно читать тексты таких спецов, как ты, равно, как слушать бред клоуна Соловьева, недаром одной из первых заповедей, которым учат молодых лейтенантов, когда они попадают в войска, есть "Молчи, дурак,- за умного сойдешь" Так, что лучше б ты молчал, особенно в тех вопросах, в которых не смыслишь ни бельмеса, как и серливый ротом Соловьев