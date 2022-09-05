Росіяни тримають у Чорному морі два кораблі із 16 ракетами "Калібр"

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє командування Військово-морських сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 ворожих кораблів та катерів. У Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - ідеться в повідомленні.

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