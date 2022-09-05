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Росіяни тримають у Чорному морі два кораблі із 16 ракетами "Калібр"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чф,рф

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє командування Військово-морських сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 ворожих кораблів та катерів. У Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Протягом тижня морські піхотинці ліквідували понад 260 окупантів, знищили 7 танків та 17 САУ, - ВМС ЗСУ

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 30 суден, з них 9 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 37 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор, зауважили у ВМС України.

Автор: Ольга Лузан
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а шо вони роблять у Середземному морі?
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05.09.2022 11:24 Відповісти
Команда топить!
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05.09.2022 11:26 Відповісти
пошліть їх на х.
Дуже добра прикмета
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05.09.2022 11:31 Відповісти
Та потопіть вже нарешті ці ночви! Скілько вони ще будуть безкарно обістрілювати наші міста???
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05.09.2022 11:33 Відповісти
Ті два вайенних караблі з "Калібрі", треба негайно законсервувати, та покрити мулом, навічно! Нехай нащадки дивуються, свинопсиною зброєю!
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05.09.2022 11:45 Відповісти
А на Азовському морі ходять суда - це метал крадуть з Азовсталі?
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05.09.2022 11:53 Відповісти
Актуальна інформація від ВМС.
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05.09.2022 12:01 Відповісти
курям насміх ...Якщо тільки по Кременчуцькому НПЗ було 30 прильотів ....Плюс ПВО збила 7 штук
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05.09.2022 14:57 Відповісти
 
 