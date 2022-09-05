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Україні потрібне повне енергетичне ембарго РФ та більше зброї, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Посилення санкцій проти Росії не менш важливе, ніж допомога в питанні постачання зброї.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, наразі Росія використовує обладнання та ракети радянських часів, оскільки їхні запаси більш досконалої зброї виснажуються.  Проте ця зброя менш точна і вражає більше цивільних цілей, що вимагає певної зброї для України, яку може надати Захід.  

"Нам потрібно проводити більше протиракетних, протиповітряних, протиземних операцій. Нам потрібно більше безпілотників, щоб боротися і вражати ці ракети, які зараз використовують росіяни. Нам потрібне більш специфічне обладнання для захисту наших цивільних осіб. Нам потрібні передові засоби протиповітряної оборони, щоб відбити будь-які потенційні повітряні атаки", - пояснив Шмигаль.

Шмигаль визнав виклики, які стоять перед європейськими країнами щодо власних запасів.

"Ми розуміємо, що це дуже складні технологічні поставки, і ми розуміємо, що, можливо, не вистачає обсягів або сум. Але ми хотіли б попросити їх дати нам те, що можливо, і прискорити поставки", - додав прем'єр.

Також він наголосив, що посилення санкцій проти Росії не менш важливе, ніж допомога в питанні постачання зброї.

"Ми хотіли б отримати повне, тотальне ембарго на російські нафту і газ. Ми розуміємо, що багато економік в ЄС дійсно залежать від російських енергоносіїв. Ми розуміємо, що це важкі рішення, але ми також розуміємо, що запровадження ембарго на російські нафту і газ допоможе скоротити російський бюджет і дасть їм менше можливостей фінансувати свою терористичну діяльність та геноцидну війну проти України", - зазначив глава уряду.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Кажи найвеличнішому нехай розморозить ракетну програму.
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05.09.2022 12:01 Відповісти
В таком случае,ЗЕмарадер нарушит "Оманский договор" 2019 года,заключеный с Патрушевым.
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05.09.2022 12:05 Відповісти
...Україні потрібні нормальні Президент та уряд, а не "вот это вот все..."
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05.09.2022 12:03 Відповісти
а ще вагон асфальту і трошки коксу
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05.09.2022 12:07 Відповісти
А ще контроль, щоб ви не шмиглили з бюджету
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05.09.2022 12:10 Відповісти
Для начала,введите визовый режим с Мордором.
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05.09.2022 12:23 Відповісти
Рєзніков, у тебе там крадуть твої підлеглі, а гроші, я чула, у вас крутяться мільярдні.
при тому військовим все надають волонтери, а куди ідуть гроші, які вам виділяє держава - зогатко.
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05.09.2022 12:24 Відповісти
Україні б нормальну владу, а не банду нахаб, які будують дороги в час війни, а не виробляють стугни, всяким люсям роздають звання полковників, клоунам роздають ордена і цей список можна продовжувать без кінця... "вперше в історії України"(с) така мерзотна влада.
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05.09.2022 13:31 Відповісти
Україні потрібна патріотична влада, а не зезапроданці!
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05.09.2022 15:33 Відповісти
Більше зброї згідний.
Енергетичне ембарго. На вугілля вже введене. На нафту введуть 5 грудня. На газ рф сама собі вводить ембарго.
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05.09.2022 15:58 Відповісти
 
 