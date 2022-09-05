Україні потрібне повне енергетичне ембарго РФ та більше зброї, - Шмигаль

Посилення санкцій проти Росії не менш важливе, ніж допомога в питанні постачання зброї.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, наразі Росія використовує обладнання та ракети радянських часів, оскільки їхні запаси більш досконалої зброї виснажуються. Проте ця зброя менш точна і вражає більше цивільних цілей, що вимагає певної зброї для України, яку може надати Захід.

"Нам потрібно проводити більше протиракетних, протиповітряних, протиземних операцій. Нам потрібно більше безпілотників, щоб боротися і вражати ці ракети, які зараз використовують росіяни. Нам потрібне більш специфічне обладнання для захисту наших цивільних осіб. Нам потрібні передові засоби протиповітряної оборони, щоб відбити будь-які потенційні повітряні атаки", - пояснив Шмигаль.

Шмигаль визнав виклики, які стоять перед європейськими країнами щодо власних запасів.

"Ми розуміємо, що це дуже складні технологічні поставки, і ми розуміємо, що, можливо, не вистачає обсягів або сум. Але ми хотіли б попросити їх дати нам те, що можливо, і прискорити поставки", - додав прем'єр.

Також він наголосив, що посилення санкцій проти Росії не менш важливе, ніж допомога в питанні постачання зброї.

"Ми хотіли б отримати повне, тотальне ембарго на російські нафту і газ. Ми розуміємо, що багато економік в ЄС дійсно залежать від російських енергоносіїв. Ми розуміємо, що це важкі рішення, але ми також розуміємо, що запровадження ембарго на російські нафту і газ допоможе скоротити російський бюджет і дасть їм менше можливостей фінансувати свою терористичну діяльність та геноцидну війну проти України", - зазначив глава уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль і Шольц обговорили постачання в Україну танків Leopard 2