У Польщі запустили гарячу лінію для батьків українських школярів
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Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) проводить спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків, чиї діти йдуть навчатися до польських шкіл.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України просто потрібна конкретна відповідь. І ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від міністерства, шкіл, організацій", - розповіла координатор проєкту Олександра Мізерська.
Консультанти, більшість з яких самі - українські біженці, готові відповісти на будь-які запитання щодо зарахування українських дітей, молоді та студентів до польських шкіл.
"Наразі найбільше нам телефонують батьки, які бажають зарахувати своїх дітей до ЗОШ, ліцею чи технікуму", - розповів завідувач "гарячої лінії" Сікоцінський.
Номер гарячої лінії +48 22 100 13 00.
Інформацію можна отримати українською, російською та польською мовами.
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