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У Польщі запустили гарячу лінію для батьків українських школярів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лінія,гаряча

Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) проводить спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків, чиї діти йдуть навчатися до польських шкіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України просто потрібна конкретна відповідь. І ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від міністерства, шкіл, організацій", - розповіла координатор проєкту Олександра Мізерська.

Консультанти, більшість з яких самі - українські біженці, готові відповісти на будь-які запитання щодо зарахування українських дітей, молоді та студентів до польських шкіл.

"Наразі найбільше нам телефонують батьки, які бажають зарахувати своїх дітей до ЗОШ, ліцею чи технікуму", - розповів завідувач "гарячої лінії" Сікоцінський.

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Номер гарячої лінії +48 22 100 13 00.

Інформацію можна отримати українською, російською та польською мовами.

Автор: Ольга Лузан
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...у нас пішло в школу 3,9 млн. дітей, в Польщі наших пішло 185 тис. В минулому році було у нас 4.2 млн. Зауважу, що багато наших дітей в наші школи пішли віртуально, реально перебуваючи за кордоном і реально йдучи там в школи. Хоча поляки кажуть, що буде вчитися біля 400 тис. наших діток.
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05.09.2022 13:50 Відповісти
 
 