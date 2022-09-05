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Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну, щоб завершити війну та побудувати сучасну демократичну державу, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Основний меседж за результатами засідання Ради асоціації Україна-ЄС полягає в тому, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну для перемоги у війні з Росією та у побудові сучасної демократичної держави.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Основний меседж сьогоднішньої зустрічі всьому світу полягає в тому, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну, до яких шантажів не вдавалася б Росія проти нас. Ми надаватимемо підтримку – політичну, фінансову, військову стільки, скільки треба, і так довго, скільки потрібно", - сказав Боррель.

За його словами, перша мета цієї підтримки полягає в тому, щоб допомогти Україні завершити цю війну "якнайшвидше, але не за будь-яку ціну, а з повагою до суверенітету України". "Довгострокова перспектива після війни – це підтримка Україні, щоб допомогти побудувати сучасну, демократичну Україну. Ми засудили війну, яку має бути негайно припинено, та закликали до повного виведення військ із території України в межах міжнародно визнаних кордонів", - додав очільние європейської дипломатії.

Окрім того, Боррель зазначив, що розпочавши війну, "Путін хотів зруйнувати Україну, колонізувати її, але натомість він наблизив Україну ще ближче до ЄС, так само як і посилює нашу рішучість допомагати Україні, побудувати сучасну, демократичну, незалежну державу як невід'ємну частину європейської сім'ї".

Також читайте: В Євросоюзі вважають, що війна в Україні не припиниться найближчим часом, - Боррель

Автор: Володимир Янченко
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Чудово. Перший крок в реалізації цього плана - санкції проти так званих "слуг". І хоча це тільки перший крок, проте з чогось таки треба починати.
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05.09.2022 17:30 Відповісти
Якийсь він непослідовний: зброя вичерпується, але ми надаватимемо підтримку. Чим? Глибоким занепокоєнням? Ну, це дуже потужно, давайте-давайте.
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05.09.2022 17:40 Відповісти
Приймайте Україну в ЕС В 2023 р‼️‼️
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05.09.2022 17:57 Відповісти
не завершити а допомогати до перемоги
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05.09.2022 19:03 Відповісти
 
 