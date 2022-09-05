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У Кривому Розі пролунали вибухи
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Близько 19-ї години в Криворізькому районі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив обстріл окупантами Криворізького району.
"Увечері, приблизно о 19 годині, ворог завдав два ракетні удари по Криворізькому району. Наслідки з‘ясовуються", - написав він.
Про жертв, постраждалих та руйнування не повідомляється. По яких населених пунктам завдано удару, голова облради також не уточнив.
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На месте возник сильный пожар. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется.