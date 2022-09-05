В Кривом Роге раздались взрывы

Около 19 часов в Криворожском районе раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил обстрел оккупантами Криворожского района.

"Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются", - написал он.

О жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщается. По каким населенным пунктам нанесен удар, глава облсовета также не уточнил.

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