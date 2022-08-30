Были взрывы в Кривом Роге были, но "все нормально", - Вилкул

В Кривом Роге вечером гремели взрывы, но паниковать не стоит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сначала о взрывах, которые все слышали вечером. Я не буду давать сейчас подробной информации, чтобы не помогать врагу, внимательно смотрящему мои брифинги. Коротко скажу - все нормально и все панические сообщения в сетях о пожарах, скопления машин "скорой помощи" не отвечают" действительности", - говорится в комментарии.

Он также добавил, что в Кривом Роге ситуация полностью стабильна и контролируется Военной администрацией и ВСУ. Все органы власти, коммунальные предприятия, социальные учреждения, городской коммунальный транспорт работают стабильно.

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