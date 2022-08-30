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Были взрывы в Кривом Роге были, но "все нормально", - Вилкул

вілкул

В Кривом Роге вечером гремели взрывы, но паниковать не стоит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сначала о взрывах, которые все слышали вечером. Я не буду давать сейчас подробной информации, чтобы не помогать врагу, внимательно смотрящему мои брифинги. Коротко скажу - все нормально и все панические сообщения в сетях о пожарах, скопления машин "скорой помощи" не отвечают" действительности", - говорится в комментарии.

Он также добавил, что в Кривом Роге ситуация полностью стабильна и контролируется Военной администрацией и ВСУ. Все органы власти, коммунальные предприятия, социальные учреждения, городской коммунальный транспорт работают стабильно.

Читайте: Россияне обстреляли Кривой Рог из РСЗО "Торнадо-С", - Вилкул

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1399)


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Топ комментарии
+7
Як же воно схоже на тещу Панюковського!
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30.08.2022 00:31
+7
РОБОТА ПРОКАЦАПСЬКОГО ВІЛКУЛА
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30.08.2022 01:31
+5
Гепнуло так ,шо в ушах полчаса звенело. Дай Бог , щоб без жертв. Твари кацапские.
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30.08.2022 01:29
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Як же воно схоже на тещу Панюковського!
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30.08.2022 00:31 Ответить
Що це за шаолінський монах?
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30.08.2022 00:35 Ответить
Но Царёва он хорошо послал! Возможно, Зеля ему пригрозил, что если сдаст Кривой Рог, то его найдут всегда и везде?
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30.08.2022 01:41 Ответить
Я слышала взрыв в кривом роге ночью,а мама раньше
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30.08.2022 00:49 Ответить
Гепнуло так ,шо в ушах полчаса звенело. Дай Бог , щоб без жертв. Твари кацапские.
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30.08.2022 01:29 Ответить
РОБОТА ПРОКАЦАПСЬКОГО ВІЛКУЛА
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30.08.2022 01:31 Ответить
"Та то *****, не звертайте уваги. Усе норм" (с) Вілкул
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30.08.2022 05:35 Ответить
Фарбований лис. Ну не получилось у вілкула на цей раз, так що чекайте "другу частину марлезонського балета". От чомусь я НЕ ВІРЮ вілкулам ! І чому, да тому що бувших "ригів" не буває !
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30.08.2022 08:39 Ответить
Це бомбить срака вілкула через відступ кацапів з Херсонської області.
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30.08.2022 06:05 Ответить
а чому він на тлі російського триколору???
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30.08.2022 08:39 Ответить
То радноє, как і дєньгі, а ані нє пахнут
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30.08.2022 08:40 Ответить
Пачіму зе-шкарпетка не у радномхорадє ? То ТАКА КОВБАСА по довжині з бородавками хімій-тюрем-сізо-зонами, шо заховатись просто казка. Особливо, якшо хворму натягне ту, яка чекає після Перемоги... Пробач, Боже...
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30.08.2022 09:30 Ответить
все нормально, бабло в сейфе
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30.08.2022 13:01 Ответить
 
 