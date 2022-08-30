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Вибухи в Кривому Розі були, але "все нормально", - Вілкул

вілкул

В Кривому Розі ввечері лунали вибухи, але панікувати не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Спочатку про вибухи, які всі чули увечері. Я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові, який уважно дивиться мої брифінги. Коротко скажу - все нормально і всі панічні повідомлення в мережах про пожежі, скупчення машин "швидкої допомоги" не відповідають дійсності", - йдеться у коментарі.

Він також додав, що у Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється Військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт - працюють стабільно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Кривий Ріг з РСЗВ "Торнадо-С", - Вілкул

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1354)


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Топ коментарі
+7
Як же воно схоже на тещу Панюковського!
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30.08.2022 00:31
+7
РОБОТА ПРОКАЦАПСЬКОГО ВІЛКУЛА
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30.08.2022 01:31
+5
Гепнуло так ,шо в ушах полчаса звенело. Дай Бог , щоб без жертв. Твари кацапские.
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30.08.2022 01:29
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Як же воно схоже на тещу Панюковського!
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30.08.2022 00:31 Відповісти
Що це за шаолінський монах?
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30.08.2022 00:35 Відповісти
Но Царёва он хорошо послал! Возможно, Зеля ему пригрозил, что если сдаст Кривой Рог, то его найдут всегда и везде?
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30.08.2022 01:41 Відповісти
Я слышала взрыв в кривом роге ночью,а мама раньше
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30.08.2022 00:49 Відповісти
Гепнуло так ,шо в ушах полчаса звенело. Дай Бог , щоб без жертв. Твари кацапские.
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30.08.2022 01:29 Відповісти
РОБОТА ПРОКАЦАПСЬКОГО ВІЛКУЛА
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30.08.2022 01:31 Відповісти
"Та то *****, не звертайте уваги. Усе норм" (с) Вілкул
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30.08.2022 05:35 Відповісти
Фарбований лис. Ну не получилось у вілкула на цей раз, так що чекайте "другу частину марлезонського балета". От чомусь я НЕ ВІРЮ вілкулам ! І чому, да тому що бувших "ригів" не буває !
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30.08.2022 08:39 Відповісти
Це бомбить срака вілкула через відступ кацапів з Херсонської області.
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30.08.2022 06:05 Відповісти
а чому він на тлі російського триколору???
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30.08.2022 08:39 Відповісти
То радноє, как і дєньгі, а ані нє пахнут
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30.08.2022 08:40 Відповісти
Пачіму зе-шкарпетка не у радномхорадє ? То ТАКА КОВБАСА по довжині з бородавками хімій-тюрем-сізо-зонами, шо заховатись просто казка. Особливо, якшо хворму натягне ту, яка чекає після Перемоги... Пробач, Боже...
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30.08.2022 09:30 Відповісти
все нормально, бабло в сейфе
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30.08.2022 13:01 Відповісти
 
 