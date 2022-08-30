Вибухи в Кривому Розі були, але "все нормально", - Вілкул
В Кривому Розі ввечері лунали вибухи, але панікувати не варто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Спочатку про вибухи, які всі чули увечері. Я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові, який уважно дивиться мої брифінги. Коротко скажу - все нормально і всі панічні повідомлення в мережах про пожежі, скупчення машин "швидкої допомоги" не відповідають дійсності", - йдеться у коментарі.
Він також додав, що у Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється Військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт - працюють стабільно.
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