Росіяни обстріляли Кривий Ріг з РСЗВ "Торнадо-С", - Вілкул
Росіяни обстріляли Кривий Ріг касетними снарядами з РСЗВ "Торнадо-С".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються. Працюють всі служби", - йдеться в повідомленні.
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