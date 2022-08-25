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Россияне обстреляли Кривой Рог из РСЗО "Торнадо-С", - Вилкул

вибух,обстріл

Россияне обстреляли Кривой Рог кассетными снарядами из РСЗО "Торнадо-С".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются. Работают все службы", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Вилкул Александр (474) Кривой Рог (1349) обстрел (26872) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+14
А ви звернули увагу, що найпатріотичнійший папік Кривого Рогу, як і найпатріотичніша мамік, після початку війн перестали з'являтися на телеекранах? Хоч алєксандр зєлєнскай міг би бути на передовій захисту рідного міста. А мамік - волонтьорити. Но нє, вони звалили в сонячну Іспанію чи ісраїль - захищати свої дупи від негараздів. Бо це не їхня війна, не їхня країна, ані тут ігралі роль любящіх радітієлєй вєлікага палкаводца.
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25.08.2022 06:56
+9
маньяки тупоголовые рабсейские, какой военный ущерб вы наносите, стреляя по мирным жителям, НОЛЬ, но ненависть и сопротивление с каждым обстрелом женщин и детей растет. Смерть и поражение - ваш конец преступники.
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25.08.2022 08:08
+6
Та воно вже наприймало, тепер вигрібаємо.
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25.08.2022 08:08
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А ви звернули увагу, що найпатріотичнійший папік Кривого Рогу, як і найпатріотичніша мамік, після початку війн перестали з'являтися на телеекранах? Хоч алєксандр зєлєнскай міг би бути на передовій захисту рідного міста. А мамік - волонтьорити. Но нє, вони звалили в сонячну Іспанію чи ісраїль - захищати свої дупи від негараздів. Бо це не їхня війна, не їхня країна, ані тут ігралі роль любящіх радітієлєй вєлікага палкаводца.
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25.08.2022 06:56 Ответить
На це можна мати різні точки зору, проте краще все ж таки щоб їх тут не було, бо на випадок чого- хто зна яких "рішень" понапринімає призедент.
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25.08.2022 07:00 Ответить
Та воно вже наприймало, тепер вигрібаємо.
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25.08.2022 08:08 Ответить
укринформбюро в виде глав военадминистраций работает четко... информируют вовремя... нет, не на упреждение, а по факту...
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25.08.2022 07:00 Ответить
ці падли по ночам стріляють!розбудили мене і перелякали мого песика хтіли,моя думка по флагу,але природна рукожопість вкотре їм перешкодила
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25.08.2022 08:02 Ответить
маньяки тупоголовые рабсейские, какой военный ущерб вы наносите, стреляя по мирным жителям, НОЛЬ, но ненависть и сопротивление с каждым обстрелом женщин и детей растет. Смерть и поражение - ваш конец преступники.
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25.08.2022 08:08 Ответить
їх мета -посіяти страх і хаос серед населення , терор ,голод і масові вбивства - це синоніми кацапського світу
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25.08.2022 09:04 Ответить
Надежда у них была террором и насилием взять Украину, ожесточенное сопротивление, помощь и неприятие всем миром, сломали этом план, но дебилы упорно пытаются по старинке переломать. Это полный провал и поражение не за горами.
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25.08.2022 11:26 Ответить
Вони йшли сюди після окупації України закритись залізним занавісом від усього світу , а тут влаштувать як 100 років назад табори , терор , вбивства , заборонить мову, культуру . І знищить націю.
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25.08.2022 11:34 Ответить
https://investigator.org.ua/news-2/240205/ https://investigator.org.ua/news-2/240205/

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25.08.2022 11:36 Ответить
Питання яка була наша відповідь?
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25.08.2022 21:35 Ответить
 
 