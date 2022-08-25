Россияне обстреляли Кривой Рог из РСЗО "Торнадо-С", - Вилкул

Россияне обстреляли Кривой Рог кассетными снарядами из РСЗО "Торнадо-С".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются. Работают все службы", - говорится в сообщении.

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