У Маріуполі пролунав гучний вибух: ліквідовано окупанта, - Андрющенко

Місцева влада анонсувала "приємні новини з Маріуполя".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто. Наш спротив м’яко натякає на підготовку до Маріупольської бавовни. А значить сьогодні на нас чекають приємні новини з Маріуполя", – написав він та розмістив фото з хмарою диму.

За деякий час він оновив повідомлення, додавши, що рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.

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На сторінці "Маріуполь. Спротив" зазначили, що це "репетиція маріупольської бавовни". Також зауважили, що окупанти, ймовірно, пояснять те, що сталося, "розмінуванням".

"Подробиці – скоро… Є! -1 мр**ь у нашому місті. Граємо далі", – додали у спільноті.