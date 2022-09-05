У Маріуполі пролунав гучний вибух: ліквідовано окупанта, - Андрющенко
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Місцева влада анонсувала "приємні новини з Маріуполя".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто. Наш спротив м’яко натякає на підготовку до Маріупольської бавовни. А значить сьогодні на нас чекають приємні новини з Маріуполя", – написав він та розмістив фото з хмарою диму.
За деякий час він оновив повідомлення, додавши, що рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.
На сторінці "Маріуполь. Спротив" зазначили, що це "репетиція маріупольської бавовни". Також зауважили, що окупанти, ймовірно, пояснять те, що сталося, "розмінуванням".
"Подробиці – скоро… Є! -1 мр**ь у нашому місті. Граємо далі", – додали у спільноті.
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