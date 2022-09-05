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У Маріуполі пролунав гучний вибух: ліквідовано окупанта, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Місцева влада анонсувала "приємні новини з Маріуполя".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто. Наш спротив м’яко натякає на підготовку до Маріупольської бавовни. А значить сьогодні на нас чекають приємні новини з Маріуполя", – написав він та розмістив фото з хмарою диму.

За деякий час він оновив повідомлення, додавши, що рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.

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На сторінці "Маріуполь. Спротив" зазначили, що це "репетиція маріупольської бавовни". Також зауважили, що окупанти, ймовірно, пояснять те, що сталося, "розмінуванням".

"Подробиці – скоро… Є! -1 мр**ь у нашому місті. Граємо далі", – додали у спільноті.

У Маріуполі пролунав гучний вибух: ліквідовано окупанта, - Андрющенко 01
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Референдум лопнул как мыльный пузырь.
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05.09.2022 22:11 Відповісти
Думаете репоеда звали Референдум
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05.09.2022 22:16 Відповісти
Героям слава ! ! !
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05.09.2022 22:13 Відповісти
опять кому-то оторвало жопу
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05.09.2022 22:32 Відповісти
Приємно,що і в Маріуполі є спротив.
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06.09.2022 01:15 Відповісти
Спротив є по всій Украіні і Криму ,тільки кремлівський фюрер в це не вірить , бо він нелюд , чортяка + психічно- хвора наволоч і м'ясник , якого потрібно притягнути до Гааги за воєнні злочини проти людяності 😠
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06.09.2022 01:23 Відповісти
Ха дохнуть тварі будете постійно поки з землі нашої не зникнете
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06.09.2022 07:18 Відповісти
Аполитично рассуждаете: он не "ликвидирован взрывом", а "отрицательно выжил в результате хлопкА".
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06.09.2022 07:51 Відповісти
 
 